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Nathan Fersan, nuova restrizione in famiglia: vietati ai figli i video dell’ex moglie Catherine

Nathan Fersan, nuova restrizione in famiglia: vietati ai figli i video dell’ex moglie Catherine

Famiglia nel bosco, nuovo divieto sui video della madre ai figli

Nuovo capitolo nel caso della famiglia nel bosco, la coppia australiana che ha vissuto per mesi in un’area rurale italiana con i propri figli. Un tribunale ha disposto che il padre, Nathan Trevallion, non potrà più mostrare ai minori i video che ritraggono la madre, Catherine Birmingham.
La decisione, resa nota in Italia, interviene mentre i bambini sono ancora al centro di un delicato percorso giudiziario di tutela.

A denunciare pubblicamente l’impatto di questo nuovo divieto è stata Rachel, sorella di Catherine, che ha definito la misura come la negazione di “un bisogno emotivo fondamentale” dei piccoli. Il caso continua a sollevare dubbi su diritti dei minori, ruolo dei genitori e limiti delle restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

In sintesi:

  • Il tribunale vieta a Nathan Trevallion di mostrare ai figli i video della madre Catherine Birmingham.
  • La zia Rachel denuncia la lesione di un “bisogno emotivo fondamentale” dei bambini.
  • I genitori ribadiscono di aver sempre rispettato leggi italiane e Costituzione.
  • Il caso resta al centro del dibattito su tutela dei minori e poteri dei tribunali.

Il nuovo divieto del tribunale e le reazioni della famiglia

Il provvedimento che colpisce Nathan Trevallion si inserisce in un quadro già complesso, fatto di controlli dei servizi sociali, decisioni dell’autorità giudiziaria e forte esposizione mediatica.
Con l’ordine di non mostrare più ai figli i video di Catherine Birmingham, il tribunale punta a regolamentare i contatti indiretti fra i minori e la madre, ritenendo evidentemente sensibile l’impatto psicologico delle immagini.

La sorella di Catherine, Rachel, ha contestato pubblicamente la scelta, sostenendo che i bambini avrebbero bisogno di riferimenti visivi stabili per mantenere un legame affettivo con la madre: a suo giudizio, il divieto pregiudicherebbe tale continuità emotiva.

Parallelamente, la famiglia tenta di ricostruire una quotidianità “normale”: il Comune di Palmoli ha offerto una casa gratuita per due anni e attività di doposcuola, a cui Nathan ha dato disponibilità, nel tentativo di riavvicinarsi alle aspettative educative e sociali richieste dalle istituzioni italiane.

Le dichiarazioni dei genitori e il nodo dei diritti dei minori

Nelle scorse settimane Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno difeso pubblicamente le proprie scelte educative, rivendicando il pieno rispetto dell’ordinamento italiano. Dopo un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa, i due hanno affermato: *“Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione italiana. Non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini”*.

Catherine ha parlato di “continua volontà di essere genitori responsabili, rispettosi e amorevoli”, chiedendo di poter tornare a vivere insieme ai figli. La coppia ha inoltre sostenuto di non aver mai alimentato nei minori ostilità verso le autorità giudiziarie e istituzionali.

Il caso, amplificato anche dalle critiche del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su vaccini, scuola e doveri genitoriali, resta esemplare del difficile equilibrio tra libertà educativa, intervento dei tribunali e diritto dei bambini a relazioni familiari continuative, anche quando mediate da strumenti digitali come foto e video.

FAQ

Perché a Nathan è vietato mostrare i video di Catherine ai figli?

Il divieto deriva da una decisione del tribunale, che valuta sensibile l’impatto emotivo dei contenuti sul percorso di tutela dei minori.

I figli della famiglia nel bosco vivono ancora isolati nel bosco?

No, i minori sono stati inseriti in un contesto abitativo e scolastico più strutturato, anche grazie all’offerta del Comune di Palmoli.

I genitori hanno violato le leggi italiane secondo le autorità?

Formalmente il procedimento è in corso. I genitori affermano di aver sempre rispettato Costituzione, obblighi educativi e regole vigenti.

Qual è la posizione delle istituzioni italiane sul caso famiglia nel bosco?

Le istituzioni insistono sulla tutela prioritaria dei minori, chiedendo scolarizzazione, controlli sanitari e rispetto degli standard educativi nazionali.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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