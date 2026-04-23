Home / MOBILE / Oppo Find X9 Ultra ridefinisce la fotografia mobile con innovazioni avanzate in ottica e intelligenza artificiale

Oppo Find X9 Ultra, il camera-phone che punta ai mercati globali

L’Oppo Find X9 Ultra è il nuovo top di gamma che segna l’esordio internazionale della serie Ultra, in arrivo anche in Europa nel 2026. Pensato per fotografi, videomaker e power user, il dispositivo combina hardware estremo e collaborazione con Hasselblad per ridefinire gli standard del mobile imaging. Il cuore è la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancata da fino a 16GB di RAM e 1TB di storage. Il perché di questa svolta è chiaro: presidiare la fascia premium globale con uno smartphone che non si limita ai numeri, ma mira a sostituire parte dell’attrezzatura fotografica professionale, grazie a un sistema di ripresa avanzato e a un design ispirato alle fotocamere tradizionali.

In sintesi:

Primo Oppo Find X9 Ultra lanciato sui mercati internazionali, con focus su fotografia professionale.

lanciato sui mercati internazionali, con focus su fotografia professionale. Design ispirato alle fotocamere, modulo circolare che richiama otturatore e ghiere di messa a fuoco.

Camera principale da 200 MP, periscopio 10x con sistema a cinque prismi e Sensor Shift.

Batteria da 7.050 mAh con ricarica SUPERVOOC 100W e wireless 50W, certificazioni IP66/IP68/IP69.

Hardware estremo e collaborazione Hasselblad per il mobile imaging

Il design dell’Oppo Find X9 Ultra è dichiaratamente fotografico: il grande modulo circolare imita le lamelle di un otturatore e integra dettagli che ricordano le ghiere di messa a fuoco delle lenti tradizionali, segnalando subito il target professionale del prodotto.

Dal punto di vista tecnico, Oppo adotta il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da configurazioni fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, per gestire agevolmente flussi RAW, video 4K e multitasking pesante. Il display LTPO AMOLED da 6,82 pollici offre refresh variabile fino a 144Hz, risoluzione 3168×1440 pixel e picchi di luminosità HDR di 3600 nit, pensati per editing, anteprima e fruizione di contenuti in condizioni di luce critica.

La robustezza è un altro pilastro della strategia: la tripla certificazione IP66, IP68 e IP69 rende il terminale resistente a polvere, immersioni prolungate e getti d’acqua ad alta pressione, un plus concreto per chi scatta outdoor in contesti complessi, dal paesaggio alla reportistica sul campo.

Fotocamera a cinque sensori e autonomia per uso professionale

Il sistema di ripresa dell’Oppo Find X9 Ultra nasce da una collaborazione profonda con Hasselblad e ruota attorno a una camera principale da 200 megapixel, che sfrutta il sensore più grande mai montato su uno smartphone. Questo consente maggiore gamma dinamica, miglior resa in scarsa luce e margine per crop spinti senza perdere dettaglio.

Il teleobiettivo periscopico 10x introduce nel settore un innovativo sistema a cinque prismi con stabilizzazione Sensor Shift, che stabilizza direttamente il sensore e non solo le lenti, migliorando nitidezza nei tele estremi e negli scatti a mano libera. A supporto c’è una fotocamera a 24 canali dedicata alla fedeltà cromatica, per una resa colore più coerente tra le varie lunghezze focali.

In ambito video, il dispositivo registra in Dolby Vision 4K a 120fps, posizionandosi tra le soluzioni più avanzate per creator e professionisti. L’autonomia è garantita da una batteria da 7.050 mAh, con ricarica rapida SUPERVOOC 100W e wireless 50W, riducendo i tempi morti in set dinamici. La versione Pro opta per una batteria leggermente superiore e un corpo più sottile, ma l’Ultra risponde con una versatilità ottica senza precedenti e un ecosistema di accessori, incluso un teleconverter da 300mm pensato per chi usa lo smartphone come estensione della propria attrezzatura fotografica.

Prospettive d’uso e impatto sul mercato degli smartphone premium

L’arrivo internazionale dell’Oppo Find X9 Ultra segna un cambio di passo nella competizione tra camera-phone di fascia alta. Portando su smartphone soluzioni come il sistema a cinque prismi, la stabilizzazione Sensor Shift e la gestione colore a 24 canali, Oppo riduce ulteriormente il divario tra fotografia mobile e fotocamere compatte avanzate.

Per professionisti e content creator, il dispositivo può diventare un secondo corpo compatto per reportage, social content e video verticali, limitando il ricorso a ottiche ingombranti. Sul piano di mercato, la scelta di estendere la serie Ultra oltre la Cina indica la volontà di competere direttamente con i principali brand occidentali nel segmento premium, dove la capacità di integrare hardware e software fotografico è sempre più strategica per emergere su Google Discover e nelle ricerche a tema tecnologia.

FAQ

Quando sarà disponibile Oppo Find X9 Ultra in Europa?

È previsto un lancio europeo nel corso del 2026, con distribuzione graduale nei principali mercati e canali retail autorizzati.

Qual è il vantaggio del teleobiettivo periscopico a cinque prismi?

Offre zoom 10x più stabile e nitido grazie alla combinazione di cinque prismi e stabilizzazione Sensor Shift sul sensore.

Oppo Find X9 Ultra è adatto a uso professionale video?

Sì, registra in Dolby Vision 4K a 120fps, supporta ampio range dinamico e consente workflow avanzati per creator e videomaker.

La batteria da 7.050 mAh quanto impiega a ricaricarsi?

Con la ricarica SUPERVOOC 100W, una ricarica completa richiede indicativamente meno di 30 minuti in condizioni ottimali.

Quali sono le fonti delle informazioni su Oppo Find X9 Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.