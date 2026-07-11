11 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Garante privacy multa Character Technologies per carenze nella tutela dei minori su Character.AI

La notizia in sintesi

Garante privacy multa Character Technologies per 158mila euro.

multa per 158mila euro. L’istruttoria riguarda dati personali, minori e controlli sull’età.

Character.AI dovrà rafforzare verifiche e impostazioni di privacy.

dovrà rafforzare verifiche e impostazioni di privacy. La società dovrà riferire le misure entro 120 giorni.

(Riassunto generato con AI)

Privacy e minori, multa a Character.AI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Character Technologies Inc., società statunitense proprietaria di Character.AI, con una multa di 158mila euro. Il provvedimento riguarda il trattamento dei dati degli utenti della piattaforma di intelligenza artificiale generativa, accessibile anche ai minorenni e basata su chat con personaggi virtuali creati dagli utenti. L’Autorità italiana è intervenuta dopo un’istruttoria avviata direttamente per verificare se le misure adottate fossero adeguate ai rischi connessi all’uso del servizio.

Al centro dell’attenzione ci sono la trasparenza delle informazioni offerte agli iscritti, la protezione dei minori e l’effettiva affidabilità dei sistemi di accertamento dell’età. Secondo il Garante privacy, un prodotto di intrattenimento fondato sull’intelligenza artificiale generativa richiede cautele preventive specifiche quando può essere utilizzato da giovani utenti. La sanzione non riguarda quindi solo un profilo formale, ma richiama la necessità di rendere coerenti progettazione, accesso e protezione dei dati personali.

Le criticità rilevate dall’Autorità

L’istruttoria del Garante ha individuato informazioni considerate insufficienti per gli utenti e un ritardo nella predisposizione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali. Tra gli elementi esaminati figura anche la successiva designazione del rappresentante della società nell’Unione Europea. Sono aspetti rilevanti perché incidono sulla possibilità degli utenti di comprendere come vengano trattati i propri dati e su chi risponda degli obblighi previsti dalla normativa.

L’Autorità ha poi rilevato criticità più dirette nella tutela dei minorenni e nei meccanismi di verifica dell’età degli iscritti. Character.AI consente infatti di creare e utilizzare personaggi virtuali attraverso conversazioni basate sull’IA: un contesto che, per il Garante privacy, impone sistemi capaci di distinguere efficacemente gli utenti più giovani e di applicare garanzie proporzionate. L’analisi collega dunque la privacy alla concreta architettura di accesso della piattaforma, non soltanto alle informative pubblicate online.

Durante il procedimento, Character Technologies aveva già introdotto alcuni cambiamenti, riconosciuti dall’Autorità. Tuttavia, gli interventi effettuati non hanno escluso l’imposizione di ulteriori obblighi, a conferma che gli adeguamenti devono risultare idonei e operativi. Il provvedimento individua una responsabilità precisa nella gestione preventiva dei rischi associati a dati, età e utilizzo della piattaforma da parte di minorenni.

Gli obblighi per Character Technologies

Character Technologies dovrà assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell’età. Dovrà inoltre impedire ai minori già bloccati di creare rapidamente nuovi account, introducendo un periodo di attesa obbligatorio. Per i profili degli utenti minorenni, la piattaforma dovrà attivare automaticamente impostazioni di privacy più restrittive.

La società dovrà comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le misure adottate entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il passaggio successivo sarà quindi la verifica degli interventi richiesti, con particolare attenzione alla loro concreta applicazione. Per Character.AI, la tutela dei minori diventa un elemento strutturale nella gestione del servizio.

FAQ

Quanto ammonta la multa a Character Technologies?

Sì, la sanzione stabilita dal Garante privacy per Character Technologies ammonta a 158mila euro.

Quale servizio gestisce Character Technologies?

Sì, Character Technologies Inc. gestisce Character.AI, servizio che permette chat con personaggi virtuali basati sull’intelligenza artificiale.

Quali problemi ha rilevato il Garante?

Sì, l’Autorità ha contestato informazioni insufficienti, ritardi nella valutazione d’impatto, criticità per minori e verifica dell’età.

Entro quando vanno comunicate le misure?

Sì, la società dovrà comunicare al Garante le misure adottate entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.