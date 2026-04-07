Home / MOBILITA URBANA - EV / Monopattino lanciato a velocità autostradale su strada urbana, scatta maxi sanzione da migliaia di euro

Monopattino truccato a Parma, maxi sequestro e multa record

La Polizia stradale di Fornovo, in provincia di Parma, ha sequestrato un monopattino elettrico pesantemente modificato, capace di superare i 100 km/h. L’episodio è avvenuto venerdì 3 aprile nei pressi dell’Interporto di Parma, durante un controllo di routine sul traffico locale. Protagonista è un 26enne residente nel Parmense, sorpreso alla guida senza casco e con un mezzo non omologato alla circolazione su strada.

Le modifiche strutturali e la potenza eccessiva hanno trasformato il monopattino in un veicolo assimilabile a un motociclo, ma privo di targa, assicurazione e revisione.

Per queste violazioni sono scattate sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro e il sequestro del mezzo, in un contesto nazionale in cui la sicurezza e la regolamentazione dei monopattini elettrici sono sempre più al centro del dibattito.

In sintesi:

Sequestrato a Parma monopattino elettrico truccato oltre 100 km/h.

Conducente 26enne senza casco, fuga e successivo inseguimento della Polizia.

Multa superiore a 6.000 euro e mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Caso emblematico dei rischi legati ai monopattini modificati e non omologati.

Come è avvenuto il controllo e quali regole sono state violate

Il monopattino ha attirato subito l’attenzione degli agenti per la presenza di un sellino, elemento non consentito sui veicoli che rientrano nella categoria dei monopattini elettrici urbani.

Alla richiesta di alt, il 26enne ha tentato di fuggire nel traffico della zona Interporto, senza indossare il casco protettivo. Dopo un breve inseguimento, la pattuglia della Polizia stradale di Fornovo è riuscita a bloccare il conducente e il mezzo.

Dalle verifiche tecniche sono emerse vistose modifiche: due batterie supplementari, due motori elettrici e interventi strutturali in grado di far raggiungere al veicolo velocità superiori ai 100 km/h, ben oltre i 20 km/h consentiti dalla normativa sui monopattini.

In base al Codice della Strada, un mezzo con tali caratteristiche viene di fatto equiparato a un motociclo: per circolare su strada sono quindi obbligatorie targa, assicurazione, omologazione e dispositivi di sicurezza, tutti assenti. Ne è derivato il sequestro amministrativo e un pacchetto di sanzioni superiore ai 6.000 euro.

Sicurezza, nuove norme sui monopattini e rischi delle modifiche fai da te

Il caso di Parma evidenzia l’evoluzione del fenomeno monopattini in Italia, passato dalla micromobilità urbana alla ricerca illegale di prestazioni estreme.

Le modifiche “fai da te” che alterano potenza, velocità e struttura del veicolo aumentano in modo esponenziale il rischio di incidenti gravi, soprattutto in ambito urbano, dove i monopattini condividono lo spazio con pedoni, ciclisti e auto.

Il sequestro operato dalla Polizia stradale di Fornovo si inserisce in un quadro di controlli più severi, mentre il legislatore sta introducendo norme sempre più stringenti: targa, assicurazione obbligatoria, limiti di velocità chiari e sanzioni più pesanti per chi altera i mezzi.

Questo episodio è destinato a diventare un precedente citato nelle campagne di prevenzione, a supporto di una cultura della mobilità elettrica sostenibile ma anche pienamente sicura e conforme alle regole.

FAQ

Qual è la velocità massima consentita ai monopattini elettrici in Italia?

Attualmente la velocità massima consentita ai monopattini elettrici è di 20 km/h, ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali, salvo diverse disposizioni comunali.

Cosa rischia chi circola con monopattino elettrico modificato?

Circolare con monopattino modificato espone a sequestro del mezzo, sanzioni anche di migliaia di euro e possibile equiparazione a motociclo non omologato.

Il casco è obbligatorio per guidare un monopattino elettrico?

Attualmente il casco è obbligatorio almeno per i minorenni; molti Comuni e proposte di legge spingono verso l’obbligo generalizzato per tutti.

Come capire se il mio monopattino è omologato alla circolazione?

È necessario verificare potenza nominale, velocità massima, dotazione di luci, campanello, documentazione del produttore e rispetto dei requisiti del Codice della Strada.

Quali sono le fonti delle informazioni su questo caso di cronaca?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.