Home / MOBILITA URBANA - EV / Tesla avanza sulla soglia tecnologica, ma l’obiettivo della guida autonoma totale resta ancora distante

Tesla supera 10 miliardi di miglia FSD, ma la guida autonoma slitta

Tesla ha annunciato che la sua flotta con sistema Full Self-Driving supervisionato (FSD) ha superato i 10 miliardi di miglia percorse, soprattutto in Stati Uniti e Canada. Il traguardo, raggiunto nel 2026, era stato indicato da Elon Musk come soglia simbolica verso la guida senza supervisione umana.

Per gli utenti finali, però, non cambia nulla: FSD resta classificato come sistema di guida assistita di livello 2, con obbligo costante di attenzione del conducente.

La distanza tra narrativa di guida autonoma e realtà normativa, tecnica e assicurativa rimane ampia. Il dato chilometrico rafforza il patrimonio di dati di Tesla, ma non sblocca automaticamente robotaxi domestici o auto che si guidano davvero da sole.

In sintesi:

Tesla dichiara oltre 10 miliardi di miglia percorse con sistema FSD supervisionato

Nonostante il traguardo, FSD resta un sistema SAE di livello 2

Responsabilità legale e regolazione frenano l’apertura alla guida non supervisionata

I dati di sicurezza comunicati da Tesla restano contestati da parte di diversi esperti

Un traguardo di dati, non ancora di vera guida autonoma

Il superamento della soglia dei 10 miliardi di miglia evidenzia soprattutto la scala dell’ecosistema dati di Tesla, cruciale per addestrare le reti neurali di FSD.

Nel contratto d’uso, tuttavia, l’azienda ribadisce che il sistema non rende l’auto autonoma e che il conducente deve essere sempre pronto a intervenire, mantenendo mani sul volante e controllo dell’ambiente circostante.

Parallelamente, Tesla ha iniziato a testare flotte di robotaxi senza supervisore in contesti controllati, collegati anche al progetto Tesla Cybercab, pensato per la mobilità completamente autonoma gestita dall’azienda.

Trasferire questo modello dai servizi controllati ai veicoli privati rappresenta però un salto radicale: milioni di auto distribuite su strade urbane, extraurbane e autostradali, in condizioni meteo variabili, implicano scenari di responsabilità ben più complessi.

La casa sostiene che FSD riduca gli incidenti gravi rispetto alla media statunitense, ma diversi analisti contestano la metodologia, ricordando che mescolare autostrade, città e strade secondarie può alterare la lettura del rischio reale.

Il vero nodo è la responsabilità quando FSD guida da solo

Il passaggio dalla supervisione umana alla guida non supervisionata pone una domanda centrale: *chi paga quando il sistema sbaglia?*

Finché FSD resta supervisionato, il conducente è l’ultimo anello della catena di sicurezza e la responsabilità principale resta a suo carico.

Nel momento in cui Tesla offrirà – dove consentito – una guida realmente senza supervisione, sarà necessario definire se il rischio si sposta sull’azienda, sui proprietari o su un modello ibrido gestito tramite assicurazioni dedicate.

Elon Musk ha parlato di una possibile apertura alla guida non supervisionata “più avanti nell’anno”, subordinandola però alla piena legittimità normativa. Questo implica che autorizzazioni delle autorità, regolazione assicurativa e fiducia dell’opinione pubblica diventeranno determinanti quanto gli algoritmi stessi.

FAQ

Che cosa significa che Tesla FSD è ancora di livello 2?

Significa che il sistema resta solo assistenza avanzata: il conducente deve monitorare costantemente, tenere le mani pronte e risponde legalmente di ogni manovra.

Quando Tesla potrebbe offrire guida non supervisionata ai clienti privati?

Succederà solo quando i regolatori locali lo consentiranno: Elon Musk parla genericamente di “più avanti nell’anno”, senza date vincolanti.

I 10 miliardi di miglia rendono le Tesla più sicure della media?

Sì, secondo Tesla, che rivendica meno incidenti gravi. Tuttavia, esperti indipendenti contestano i confronti, giudicandoli metodologicamente non omogenei tra diversi tipi di strade.

Perché la responsabilità legale blocca la piena guida autonoma?

Perché, senza supervisione, è essenziale stabilire chi risponde civilmente e penalmente: costruttore, proprietario, assicurazione o un modello condiviso.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Tesla FSD?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.