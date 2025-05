Modifiche nel Consiglio Esecutivo di SIX: Aggiornamenti Strategici e Novità Aziendali 2024

Nuova composizione dell’executive board

La composizione dell’Executive Board di SIX è stata recentemente rinnovata con l’ingresso di figure di grande esperienza e profilo internazionale, progettate per consolidare la posizione strategica dell’azienda nei mercati finanziari globali. Tomas Kindler ha assunto il ruolo di Head Exchanges a partire dal 1° gennaio 2025, portando con sé una vasta esperienza maturata all’interno del gruppo, inclusa la responsabilità della gestione operativa e dell’innovazione delle piattaforme di scambio. Parallelamente, Rafael Moral Santiago è stato nominato nuovo Head Securities Services, rafforzando così la leadership nel settore dei servizi di intermediazione grazie alla sua consolidata esperienza in realtà bancarie multinazionali.



Infine, la recente nomina di Fabienne-Anne Rehulka a membro effettivo dell’Executive Board segna un ulteriore passo avanti nel potenziamento della governance legale e regolamentare dell’azienda, garantendo un supporto fondamentale nelle decisioni strategiche più complesse. Queste scelte rappresentano una struttura equilibrata, volta a guidare SIX nei prossimi sviluppi di mercato con una combinazione di competenze interne e conoscenza approfondita dei trend globali.

Profili dei nuovi membri e le loro competenze

Tomas Kindler vanta un percorso consolidato all’interno di SIX, dove dal 2011 ha ricoperto ruoli di rilievo nella gestione operativa e nello sviluppo strategico delle piattaforme di scambio. Con un background che combina una laurea in Ingegneria e Economia conseguita al Politecnico di Amburgo e un MBA presso la Fuqua School of Business di Duke University, Kindler unisce competenze tecniche e manageriali fondamentali per guidare la divisione Exchanges verso l’innovazione e la crescita sostenibile.

Rafael Moral Santiago, nuovo Head Securities Services, porta con sé un profilo internazionale e una vasta esperienza maturata in primarie istituzioni finanziarie come HSBC e Deutsche Bank, operando in Europa, Asia e America. Laureato alla HHL Leipzig Graduate School of Management e formatosi ulteriormente nei programmi MBA e Executive di INSEAD, Rafael combina una visione globale con un’approfondita conoscenza operativa del business dei servizi di intermediazione e gestione patrimoniale, competenze chiave per consolidare e potenziare l’offerta di SIX in un contesto competitivo e regolamentato.

Fabienne-Anne Rehulka si distingue per un’esperienza ventennale nel campo legale e regolatorio, che comprende ruoli di leadership in contesti complessi e regolati. Dal suo ingresso a giugno 2024 nel ruolo di Group General Counsel e membro dell’Extended Executive Board, Fabienne ha dimostrato un’approfondita capacità di gestire tematiche legali di forte impatto strategico, contribuendo a rafforzare la struttura di governance di SIX. La sua nomina a membro effettivo dell’Executive Board rappresenta un investimento significativo nel presidio del rischio legale e normativo, elemento imprescindibile per la solidità dell’azienda.

Dichiarazioni della direzione e prospettive future

Bjørn Sibbern, CEO di SIX, ha espresso piena soddisfazione per la riorganizzazione dell’Executive Board, sottolineando come le nuove nomine garantiscano un equilibrio ottimale tra competenze interne e visione globale. Ha evidenziato che la profonda conoscenza istituzionale di Tomas Kindler è strategica per guidare la divisione Exchanges verso una fase di crescita e innovazione, mentre l’esperienza internazionale di Rafael Moral Santiago rappresenta un valore aggiunto essenziale per lo sviluppo dei servizi di intermediazione in un mercato sempre più competitivo e regolamentato.

Inoltre, Sibbern ha rimarcato il contributo determinante di Fabienne-Anne Rehulka in ambito legale, sottolineando come la sua presenza rafforzi la governance e la capacità dell’azienda di affrontare questioni normative complesse. Il CEO ha anche ringraziato José Manuel Ortiz per la sua leadership temporanea nei Securities Services, confermando l’importanza del suo ruolo nel coordinamento delle operazioni di clearing e repo. Gli obiettivi indicati per il futuro prevedono un consolidamento della posizione di SIX nei mercati chiave, facendo leva su un team dirigente coeso e altamente qualificato, capace di guidare l’azienda attraverso le sfide regolamentari e tecnologiche dei prossimi anni.