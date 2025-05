Prepensionata italiana ottiene permesso per vivere e lavorare in Ticino senza restrizioni legali

Permesso di dimora dopo la prepensione

Il permesso di dimora per i cittadini dell’Unione Europea che hanno optato per la **prepensione** in Svizzera non viene revocato automaticamente al momento del pensionamento anticipato. La normativa vigente prevede infatti che la durata e la validità del permesso siano correlate principalmente all’effettiva occupazione lavorativa, ma con flessibilità in circostanze specifiche legate al pensionamento anticipato. In particolare, il criterio decisivo non è la data legale di pensionamento, bensì il momento in cui il lavoratore cessa effettivamente la propria attività lavorativa. Questo approccio tutela il diritto di soggiorno di chi sceglie di anticipare il ritiro dal mercato del lavoro, evitando così situazioni di disagio legate alla perdita improvvisa del diritto di residenza.

Chi ha maturato il diritto alla prepensione può quindi continuare a risiedere in Ticino se dimostra di aver cessato l’attività lavorativa nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La sicurezza giuridica in questo contesto è fondamentale, soprattutto per i numerosi lavoratori italiani che soggiornano nel Cantone con l’obiettivo di mantenere una condizione stabile di vita anche in fase di prepensione. La protezione del permesso di dimora garantisce inoltre continuità nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, mantenendo il legame con il territorio svizzero.

Decisione del Tribunale federale

La sentenza del Tribunale federale ha rappresentato un punto di svolta nella tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione Europea che scelgono la prepensione in Svizzera. Nel caso esaminato, il Tribunale ha stabilito con chiarezza che il mantenimento del permesso di dimora non è subordinato alla data legale di pensionamento, bensì al momento effettivo di cessazione dell’attività lavorativa. Questo principio è stato applicato in favore di una cittadina italiana residente in Ticino che, avendo deciso di anticipare il suo pensionamento, ha potuto preservare il proprio permesso di soggiorno senza interruzioni o richieste aggiuntive.

Nel dettaglio, la decisione sottolinea che il permesso di dimora rilasciato per motivi di lavoro non decade automaticamente all’entrata in vigore dell’età pensionabile; piuttosto, si mantiene intatto fino a quando persiste il collegamento concreto con il mercato del lavoro, anche se parzialmente esercitato. La pronuncia federale ha dato, di fatto, una lettura pragmatica e rispettosa del diritto della libera circolazione, conciliando la normativa svizzera con i principi europei.

Questo orientamento giurisprudenziale evita che i cittadini UE in prepensione siano costretti a rientrare nel proprio paese di origine in modo intempestivo, garantendo continuità e stabilità nella loro residenza in Ticino. La sentenza del Tribunale federale, dunque, rafforza un quadro normativo che valorizza la dimensione reale dell’attività lavorativa, ponendo un limite chiaro alla possibilità di revoca del permesso di dimora dopo il pensionamento anticipato.

Implicazioni per i lavoratori italiani in Ticino

Le ripercussioni della sentenza del Tribunale federale sono particolarmente significative per i numerosi lavoratori italiani residenti in Ticino, che rappresentano una componente importante della forza lavoro cantonale. La decisione conferma che il diritto di soggiorno può essere mantenuto anche dopo la prepensione, purché sia rispettata la condizione di cessazione effettiva dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla normativa pensionistica nazionale di provenienza. Questo aspetto garantisce una maggiore sicurezza giuridica agli italiani che, avendo scelto Ticino come luogo di residenza e lavoro, hanno la necessità di pianificare con certezza il proprio futuro senza subire la perdita improvvisa del permesso di dimora.

Per i lavoratori italiani, la prospettiva di mantenere la residenza in Svizzera facilita l’accesso continuo ai servizi sanitari, sociali e a possibili opportunità di lavoro part-time o collaborazioni professionali. Inoltre, promuove una stabilità sociale ed economica che contribuisce a rafforzare il tessuto produttivo e sociale del Cantone. La decisione del Tribunale federale non solo tutela la libera circolazione delle persone, principio cardine dell’accordo bilaterale tra Svizzera e Unione Europea, ma incentiva anche un’interpretazione pragmatica che tiene conto delle esigenze reali dei lavoratori transfrontalieri e residenti, evitando rigidità inutili e favorendo l’integrazione a lungo termine nel contesto ticinese.