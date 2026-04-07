Home / NEWS / Million Day tutte le estrazioni e i numeri vincenti di oggi per Million Day Extra

MillionDay e MillionDay Extra, estrazioni di martedì 7 aprile

Chi gioca al MillionDay e al MillionDay Extra attende oggi, martedì 7 aprile, le due estrazioni ufficiali che possono valere fino a un milione di euro. Le combinazioni vincenti vengono estratte in Italia alle ore 13 e alle ore 20.30 e premiano chi indovina 5 numeri su 55. Il monitoraggio dei numeri ritardatari e lo storico delle estrazioni di ieri aiutano gli appassionati a seguire il gioco con maggiore consapevolezza statistica, pur ricordando che si tratta sempre di un’estrazione casuale e regolata dalle normative sul gioco pubblico.

In sintesi:

Oggi estrazioni MillionDay e MillionDay Extra alle 13 e alle 20.30.

e alle 13 e alle 20.30. Per vincere il milione occorre indovinare 5 numeri su 55 .

. L’8 resta leader dei ritardatari MillionDay con 64 turni di assenza.

Disponibili premi anche con 2, 3 e 4 numeri centrati.

MillionDay consente di vincere fino a 1 milione di euro con una giocata semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55, in ricevitoria del Lotto o tramite i canali online autorizzati.

Le estrazioni si tengono tutti i giorni, sette su sette, alle ore 13 e alle ore 20.30.

Con MillionDay Extra gli stessi numeri giocati possono partecipare a una seconda combinazione estratta, aggiungendo 1 euro alla puntata di base.

È fondamentale ricordare che il gioco è riservato ai maggiorenni e che le estrazioni sono gestite dal concessionario pubblico secondo procedure certificate.

I numeri vincenti ufficiali e le eventuali vincite devono sempre essere verificati sui canali istituzionali prima di considerare valido qualsiasi esito.

I dati sulle estrazioni e sui numeri ritardatari hanno valore puramente informativo e non aumentano la probabilità reale di vincita.

Numeri vincenti di oggi e statistiche dei ritardatari

Per l’estrazione di oggi, martedì 7 aprile, i numeri vincenti del MillionDay delle ore 13 sono: 15 – 27 – 36 – 41 – 47.

L’estrazione delle ore 20.30 è in programma in serata e i risultati saranno confermati solo dai canali ufficiali.

Per il MillionDay Extra, la combinazione estratta alle ore 13 è: 10 – 20 – 42 – 44 – 52; anche in questo caso, per l’estrazione delle 20.30 si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale.

Dopo l’estrazione di lunedì 6 aprile alle 20.30, l’8 si conferma leader dei ritardatari con 64 turni di assenza.

Seguono nella top-5 il 36 con 34 turni, il 45 con 22, il 16 con 21 e il 48 con 20.

Top 5 ritardatari MillionDay: 8 (64 turni), 36 (34), 45 (22), 16 (21), 48 (20).

Per confronto statistico, queste le estrazioni di ieri lunedì 6 aprile.

MillionDay: ore 13 numeri 7 – 10 – 28 – 39 – 51; ore 20.30 numeri 2 – 20 – 28 – 31 – 50.

MillionDay Extra: ore 13 numeri 22 – 24 – 25 – 33 – 35; ore 20.30 numeri 7 – 19 – 22 – 43 – 49.

Prospettive di gioco responsabile e controlli futuri

La crescita di popolarità di MillionDay e MillionDay Extra richiede un’attenzione crescente al gioco responsabile.

È prevedibile un ulteriore potenziamento dei sistemi di tracciamento delle giocate e degli strumenti di autolimitazione.

Gli utenti dovrebbero fissare in anticipo un budget massimo e verificare sempre le combinazioni sui siti istituzionali, evitando qualsiasi forma di gioco impulsivo o non pianificato.

FAQ

Come si gioca al MillionDay in modo corretto?

Per giocare correttamente scegli 5 numeri tra 1 e 55, gioca in ricevitoria o online autorizzato e conserva sempre lo scontrino.

Quanti soldi si possono vincere con il MillionDay?

Con il MillionDay si può vincere fino a 1 milione di euro centrando 5 numeri, oltre a premi minori con 2, 3 o 4 numeri.

Cosa cambia tra MillionDay e MillionDay Extra?

MillionDay Extra aggiunge una seconda estrazione sui tuoi numeri, richiede 1 euro in più e offre combinazioni vincenti aggiuntive con lo stesso pannello giocato.

Dove verificare i numeri vincenti del MillionDay?

È possibile verificare i numeri vincenti su siti ufficiali del concessionario, bacheche di ricevitoria, app certificate e comunicazioni istituzionali aggiornate.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni MillionDay?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.