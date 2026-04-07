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Million Day tutte le estrazioni e i numeri vincenti di oggi per Million Day Extra

Million Day tutte le estrazioni e i numeri vincenti di oggi per Million Day Extra

MillionDay e MillionDay Extra, estrazioni di martedì 7 aprile

Chi gioca al MillionDay e al MillionDay Extra attende oggi, martedì 7 aprile, le due estrazioni ufficiali che possono valere fino a un milione di euro. Le combinazioni vincenti vengono estratte in Italia alle ore 13 e alle ore 20.30 e premiano chi indovina 5 numeri su 55. Il monitoraggio dei numeri ritardatari e lo storico delle estrazioni di ieri aiutano gli appassionati a seguire il gioco con maggiore consapevolezza statistica, pur ricordando che si tratta sempre di un’estrazione casuale e regolata dalle normative sul gioco pubblico.

In sintesi:

  • Oggi estrazioni MillionDay e MillionDay Extra alle 13 e alle 20.30.
  • Per vincere il milione occorre indovinare 5 numeri su 55.
  • L’8 resta leader dei ritardatari MillionDay con 64 turni di assenza.
  • Disponibili premi anche con 2, 3 e 4 numeri centrati.

MillionDay consente di vincere fino a 1 milione di euro con una giocata semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55, in ricevitoria del Lotto o tramite i canali online autorizzati.
Le estrazioni si tengono tutti i giorni, sette su sette, alle ore 13 e alle ore 20.30.
Con MillionDay Extra gli stessi numeri giocati possono partecipare a una seconda combinazione estratta, aggiungendo 1 euro alla puntata di base.

È fondamentale ricordare che il gioco è riservato ai maggiorenni e che le estrazioni sono gestite dal concessionario pubblico secondo procedure certificate.
I numeri vincenti ufficiali e le eventuali vincite devono sempre essere verificati sui canali istituzionali prima di considerare valido qualsiasi esito.
I dati sulle estrazioni e sui numeri ritardatari hanno valore puramente informativo e non aumentano la probabilità reale di vincita.

Numeri vincenti di oggi e statistiche dei ritardatari

Per l’estrazione di oggi, martedì 7 aprile, i numeri vincenti del MillionDay delle ore 13 sono: 15 – 27 – 36 – 41 – 47.
L’estrazione delle ore 20.30 è in programma in serata e i risultati saranno confermati solo dai canali ufficiali.
Per il MillionDay Extra, la combinazione estratta alle ore 13 è: 10 – 20 – 42 – 44 – 52; anche in questo caso, per l’estrazione delle 20.30 si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale.

Dopo l’estrazione di lunedì 6 aprile alle 20.30, l’8 si conferma leader dei ritardatari con 64 turni di assenza.
Seguono nella top-5 il 36 con 34 turni, il 45 con 22, il 16 con 21 e il 48 con 20.
Top 5 ritardatari MillionDay: 8 (64 turni), 36 (34), 45 (22), 16 (21), 48 (20).

Per confronto statistico, queste le estrazioni di ieri lunedì 6 aprile.
MillionDay: ore 13 numeri 7 – 10 – 28 – 39 – 51; ore 20.30 numeri 2 – 20 – 28 – 31 – 50.
MillionDay Extra: ore 13 numeri 22 – 24 – 25 – 33 – 35; ore 20.30 numeri 7 – 19 – 22 – 43 – 49.

Prospettive di gioco responsabile e controlli futuri

La crescita di popolarità di MillionDay e MillionDay Extra richiede un’attenzione crescente al gioco responsabile.
È prevedibile un ulteriore potenziamento dei sistemi di tracciamento delle giocate e degli strumenti di autolimitazione.
Gli utenti dovrebbero fissare in anticipo un budget massimo e verificare sempre le combinazioni sui siti istituzionali, evitando qualsiasi forma di gioco impulsivo o non pianificato.

FAQ

Come si gioca al MillionDay in modo corretto?

Per giocare correttamente scegli 5 numeri tra 1 e 55, gioca in ricevitoria o online autorizzato e conserva sempre lo scontrino.

Quanti soldi si possono vincere con il MillionDay?

Con il MillionDay si può vincere fino a 1 milione di euro centrando 5 numeri, oltre a premi minori con 2, 3 o 4 numeri.

Cosa cambia tra MillionDay e MillionDay Extra?

MillionDay Extra aggiunge una seconda estrazione sui tuoi numeri, richiede 1 euro in più e offre combinazioni vincenti aggiuntive con lo stesso pannello giocato.

Dove verificare i numeri vincenti del MillionDay?

È possibile verificare i numeri vincenti su siti ufficiali del concessionario, bacheche di ricevitoria, app certificate e comunicazioni istituzionali aggiornate.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni MillionDay?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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