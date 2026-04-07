Million Day tutte le estrazioni e i numeri vincenti di oggi per Million Day Extra
Indice dei Contenuti:
MillionDay e MillionDay Extra, estrazioni di martedì 7 aprile
Chi gioca al MillionDay e al MillionDay Extra attende oggi, martedì 7 aprile, le due estrazioni ufficiali che possono valere fino a un milione di euro. Le combinazioni vincenti vengono estratte in Italia alle ore 13 e alle ore 20.30 e premiano chi indovina 5 numeri su 55. Il monitoraggio dei numeri ritardatari e lo storico delle estrazioni di ieri aiutano gli appassionati a seguire il gioco con maggiore consapevolezza statistica, pur ricordando che si tratta sempre di un’estrazione casuale e regolata dalle normative sul gioco pubblico.
In sintesi:
- Oggi estrazioni MillionDay e MillionDay Extra alle 13 e alle 20.30.
- Per vincere il milione occorre indovinare 5 numeri su 55.
- L’8 resta leader dei ritardatari MillionDay con 64 turni di assenza.
- Disponibili premi anche con 2, 3 e 4 numeri centrati.
MillionDay consente di vincere fino a 1 milione di euro con una giocata semplice: si scelgono 5 numeri tra 1 e 55, in ricevitoria del Lotto o tramite i canali online autorizzati.
Le estrazioni si tengono tutti i giorni, sette su sette, alle ore 13 e alle ore 20.30.
Con MillionDay Extra gli stessi numeri giocati possono partecipare a una seconda combinazione estratta, aggiungendo 1 euro alla puntata di base.
È fondamentale ricordare che il gioco è riservato ai maggiorenni e che le estrazioni sono gestite dal concessionario pubblico secondo procedure certificate.
I numeri vincenti ufficiali e le eventuali vincite devono sempre essere verificati sui canali istituzionali prima di considerare valido qualsiasi esito.
I dati sulle estrazioni e sui numeri ritardatari hanno valore puramente informativo e non aumentano la probabilità reale di vincita.
Numeri vincenti di oggi e statistiche dei ritardatari
Per l’estrazione di oggi, martedì 7 aprile, i numeri vincenti del MillionDay delle ore 13 sono: 15 – 27 – 36 – 41 – 47.
L’estrazione delle ore 20.30 è in programma in serata e i risultati saranno confermati solo dai canali ufficiali.
Per il MillionDay Extra, la combinazione estratta alle ore 13 è: 10 – 20 – 42 – 44 – 52; anche in questo caso, per l’estrazione delle 20.30 si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale.
Dopo l’estrazione di lunedì 6 aprile alle 20.30, l’8 si conferma leader dei ritardatari con 64 turni di assenza.
Seguono nella top-5 il 36 con 34 turni, il 45 con 22, il 16 con 21 e il 48 con 20.
Top 5 ritardatari MillionDay: 8 (64 turni), 36 (34), 45 (22), 16 (21), 48 (20).
Per confronto statistico, queste le estrazioni di ieri lunedì 6 aprile.
MillionDay: ore 13 numeri 7 – 10 – 28 – 39 – 51; ore 20.30 numeri 2 – 20 – 28 – 31 – 50.
MillionDay Extra: ore 13 numeri 22 – 24 – 25 – 33 – 35; ore 20.30 numeri 7 – 19 – 22 – 43 – 49.
Prospettive di gioco responsabile e controlli futuri
La crescita di popolarità di MillionDay e MillionDay Extra richiede un’attenzione crescente al gioco responsabile.
È prevedibile un ulteriore potenziamento dei sistemi di tracciamento delle giocate e degli strumenti di autolimitazione.
Gli utenti dovrebbero fissare in anticipo un budget massimo e verificare sempre le combinazioni sui siti istituzionali, evitando qualsiasi forma di gioco impulsivo o non pianificato.
FAQ
Come si gioca al MillionDay in modo corretto?
Per giocare correttamente scegli 5 numeri tra 1 e 55, gioca in ricevitoria o online autorizzato e conserva sempre lo scontrino.
Quanti soldi si possono vincere con il MillionDay?
Con il MillionDay si può vincere fino a 1 milione di euro centrando 5 numeri, oltre a premi minori con 2, 3 o 4 numeri.
Cosa cambia tra MillionDay e MillionDay Extra?
MillionDay Extra aggiunge una seconda estrazione sui tuoi numeri, richiede 1 euro in più e offre combinazioni vincenti aggiuntive con lo stesso pannello giocato.
Dove verificare i numeri vincenti del MillionDay?
È possibile verificare i numeri vincenti su siti ufficiali del concessionario, bacheche di ricevitoria, app certificate e comunicazioni istituzionali aggiornate.
Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni MillionDay?
Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.