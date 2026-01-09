Uomini e Donne, Raffaella Scuotto spiazza tutti: nuovo amore con Angelo dopo l’addio a Brando

Nuovo amore per Raffaella Scuotto

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Brando Ephrikian, appare vicina a un nuovo legame sentimentale a sei mesi dalla rottura con il tronista. Gli indizi più recenti emersi sui social suggeriscono un avvicinamento a Angelo Moretta, volto esterno al mondo televisivo che sui profili si definisce organizzatore di eventi. Due scatti hanno alimentato le ipotesi: un peluche identico pubblicato da entrambi, letto come segnale di una frequentazione in corso.

Un dettaglio che si intreccia con un commento di Brando circolato giorni fa, contestato dalla sorella di Raffaella, in cui si alludeva al fatto che non fosse lui ad avere una nuova relazione. L’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte della napoletana mantiene il quadro nel perimetro delle indiscrezioni, ma la coincidenza degli elementi ha rafforzato la percezione di un nuovo inizio.

La storia con Brando si era chiusa definitivamente a luglio, senza segnali di riavvicinamento dopo la seconda crisi. Oggi lei vive a Milano, mentre lui è tornato alla vita da single, tra presunti flirt mai confermati. Resta da capire se con Angelo si tratti di un legame solido o di una parentesi.

Indizi social e conferme incrociate

Le tracce digitali convergono su un dettaglio ricorrente: un orso di peluche comparso nelle storie di Raffaella Scuotto e, quasi in simultanea, nei contenuti di Angelo Moretta. L’oggetto, identico per forma e contesto, ha innescato il tam-tam tra follower e pagine di gossip, suggerendo una frequentazione in corso.

Il quadro si rafforza con un commento recente di Brando Ephrikian, interpretato come allusione al fatto che non fosse lui ad avere una nuova relazione, replica che ha ricevuto una critica netta dalla sorella di Raffaella. Il botta e risposta ha amplificato l’attenzione, pur senza offrire conferme dirette.

Di Angelo Moretta si sa poco: profilo basso, lontano dalla tv, si presenta sui social come organizzatore di eventi. L’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte di Scuotto mantiene la vicenda nel perimetro degli indizi, ma la combinazione tra post speculari e segnali indiretti ha consolidato l’ipotesi di un nuovo legame.

FAQ

Il passato con Brando e le prospettive future

La relazione tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si è chiusa a luglio, dopo una seconda crisi senza tentativi pubblici di recupero. In precedenza lui si era detto disposto a tutto per salvare il rapporto, ma l’epilogo definitivo ha segnato percorsi separati.

Dopo la rottura, Scuotto si è trasferita a Milano, mentre Ephrikian ha ripreso la vita da single, con presunti flirt mai confermati. Un suo recente commento, interpretato come allusione al fatto che non fosse lui ad avere una nuova relazione, è stato contestato dalla sorella di Raffaella.

Oggi l’attenzione si sposta su Angelo Moretta, nome emerso dai social ma privo di ufficialità. Resta da verificare se la frequentazione possa evolvere in un legame stabile o restare un passaggio momentaneo, in attesa di eventuali dichiarazioni dirette.

