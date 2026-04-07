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Ambasciatore Cornado rientra a Berna dopo Crans Montana e rilancia il ruolo diplomatico italiano in Svizzera

Ambasciatore Cornado rientra a Berna dopo Crans Montana e rilancia il ruolo diplomatico italiano in Svizzera

Crans-Montana, rientra a Berna l’ambasciatore Cornado: cosa cambia ora

L’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado è rientrato a Berna il 7 aprile 2026, dopo il richiamo a Roma deciso dal governo italiano per protesta contro la gestione iniziale dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. Il richiamo era legato soprattutto alla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, titolare del bar Constellation e figura centrale nelle indagini.
Ora Cornado riprende formalmente il suo incarico, con il mandato politico-diplomatico di seguire sul campo l’evoluzione del procedimento giudiziario nel Canton Vallese, mantenendo un contatto costante con le autorità svizzere e con le famiglie delle vittime.
Il rientro dell’ambasciatore segna una fase nuova nei rapporti bilaterali Roma-Berna: l’obiettivo dichiarato è garantire che l’accertamento delle responsabilità su quanto accaduto a Crans-Montana proceda in modo rapido, autonomo e trasparente.

In sintesi:

  • Rientro a Berna dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado dopo mesi di tensione diplomatica.
  • Richiamo a Roma legato alla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti.
  • Altre otto persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura del Vallese.
  • Impegno formale dell’ambasciata a supporto continuativo delle famiglie delle vittime.

Le nuove priorità dell’ambasciata italiana sulla tragedia di Crans-Montana

Intervistato dal Tg1, Gian Lorenzo Cornado ha indicato come prima linea d’azione il coordinamento stretto con le autorità svizzere, “federali e cantonali”, e con i legali delle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana.
“Lavorerò a stretto contatto con le autorità competenti svizzere, federali e cantonali, e con le famiglie e i loro legali. Una cosa è certa: staremo sempre vicini ai familiari per ribadire le nostre richieste di verità e giustizia”, ha dichiarato.
In parallelo, l’inchiesta giudiziaria nel Canton Vallese si è ampliata: oltre a Jacques Moretti, già al centro dell’attenzione mediatica per il bar Constellation, risultano ora indagate altre otto persone, segno di un approfondimento investigativo più ampio rispetto alla prima fase.

Secondo quanto riferito da Cornado, la procuratrice Piyu ha garantito che l’azione penale procederà “senza guardare in faccia a nessuno”, superando anche eventuali resistenze delle autorità comunali.
L’attività diplomatica italiana punta a monitorare tempi, modalità e trasparenza dell’istruttoria, evitando interferenze ma pretendendo piena collaborazione istituzionale.
In questo quadro, l’ambasciata a Berna è chiamata a svolgere un ruolo di cerniera tra la richiesta di giustizia delle famiglie italiane e l’ordinamento giudiziario svizzero, salvaguardando al contempo l’equilibrio dei rapporti bilaterali tra Roma e Berna.

Prospettive future tra cooperazione giudiziaria e sensibilità diplomatica

Il rientro di Gian Lorenzo Cornado potrebbe segnare l’avvio di una fase di cooperazione giudiziaria più strutturata tra Italia e Svizzera sul caso di Crans-Montana.
La presenza diretta dell’ambasciatore a Berna consente una verifica costante dell’evoluzione del fascicolo in Vallese e una più efficace tutela consolare delle famiglie.
In prospettiva, l’esito dell’inchiesta e la gestione istituzionale del caso potrebbero incidere sia sulla percezione pubblica della giustizia svizzera, sia sul livello di fiducia reciproca nei rapporti Roma-Berna, condizionando dossier futuri in materia di sicurezza, turismo alpino e responsabilità degli operatori locali.

FAQ

Perché l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado era stato richiamato a Roma?

Il richiamo di Gian Lorenzo Cornado è stato deciso dal governo italiano come protesta formale per la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti e per criticità percepite nella prima fase d’indagine.

Qual è il ruolo di Jacques Moretti nell’inchiesta di Crans-Montana?

Jacques Moretti, titolare del bar Constellation, è uno degli indagati centrali. È stato scarcerato su cauzione, ma rimane coinvolto nel procedimento condotto dalla Procura del Vallese.

Quante persone risultano attualmente indagate dalla Procura del Vallese?

Attualmente risultano indagate complessivamente nove persone: Jacques Moretti e altre otto figure aggiuntive, iscritte successivamente nel registro degli indagati dalla Procura del Vallese.

In che modo l’ambasciata italiana sostiene le famiglie delle vittime?

L’ambasciata, guidata da Gian Lorenzo Cornado, segue direttamente famiglie e legali, fornisce assistenza consolare, pressione istituzionale per indagini complete e aggiorna costantemente i familiari sull’avanzamento dell’inchiesta svizzera.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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