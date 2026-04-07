Home / NEWS / Super El Niño minaccia l’estate con ondate di calore estreme e possibili nuovi record climatici globali

Verso un Super El Niño destinato a cambiare il clima globale

Chi: gli scienziati del clima, tra cui il meteorologo Ben Noll e il professor Paul Roundy. Che cosa: un possibile Super El Niño tra i più intensi degli ultimi 140 anni. Dove: con epicentro nel Pacifico equatoriale, ma impatti su Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e America Latina. Quando: picco atteso tra estate e autunno 2026, con effetti estesi fino al 2027. Perché: l’oceano Pacifico eccezionalmente caldo e i gas serra stanno preparando un “salto” verso un nuovo livello di surriscaldamento globale.

In sintesi:

Probabilità elevata di Super El Niño entro l’autunno 2026, tra i più forti mai osservati.

entro l’autunno 2026, tra i più forti mai osservati. Rischio di ondate di calore, siccità estrema e nubifragi su più continenti.

Il 2027 potrebbe diventare l’anno più caldo mai registrato a livello globale.

Servono piani di adattamento rapido per agricoltura, città e sistemi sanitari.

Modelli stagionali, anomalie oceaniche e scenari per il 2026

Le ultime simulazioni del modello europeo ECMWF, analizzate dagli esperti di 3bmeteo, indicano anomalie termiche nel Pacifico equatoriale compatibili con un episodio di Super El Niño. Per definizione, l’evento scatta quando la temperatura superficiale del mare supera di almeno 2 °C la media climatologica. Fenomeni di questo tipo si ripetono ogni 10-15 anni, ma quelli più intensi ridisegnano la circolazione atmosferica planetaria per mesi.

Secondo Ben Noll, le nuove proiezioni mostrano fino al *75% di probabilità* di un Super El Niño entro ottobre 2026. Il climatologo Paul Roundy avverte che esiste un potenziale reale per l’episodio di El Niño più potente dall’Ottocento: gli oceani, già saturi di calore, non sono riusciti a dissipare l’energia accumulata e ora agiscono come una “polveriera” termica. Questo surplus aumenta la probabilità che il fenomeno non sia solo intenso, ma anche più duraturo e capace di innescare una catena di estremi meteorologici su scala globale.

Le conseguenze previste sono eterogenee ma coerenti con gli eventi storici più gravi, come quelli del 1982-83 e del 1997-98. In Europa e negli Stati Uniti gli scenari convergono su un’estate con ondate di calore più lunghe, notti tropicali frequenti e umidità elevata, fattore che aumenta lo stress fisiologico per le fasce più vulnerabili. In regioni come Indonesia, India e area caraibica cresce il rischio di siccità severa, con pesanti ricadute su agricoltura, idroelettrico e approvvigionamenti idrici urbani.

All’opposto, zone come Perù, Ecuador e parte dell’Africa orientale potrebbero affrontare piogge torrenziali e alluvioni. Anche la distribuzione dei cicloni tropicali cambierebbe: più tifoni sul Pacifico, possibile riduzione degli uragani atlantici, ma con eventi potenzialmente più intensi dove le condizioni restano favorevoli.

Un biennio critico e il rischio di un nuovo salto termico globale

Gli esperti sottolineano che un Super El Niño non agisce nel vuoto, ma si somma alla forzante dei gas serra. Un grande evento di El Niño rilascia in atmosfera enormi quantità di calore accumulate negli oceani; in passato il sistema riusciva in parte a “riassorbire” questo surplus, oggi molto meno. Il risultato è un gradino verso l’alto della temperatura media del pianeta.

Gli scenari indicano che il 2026 potrebbe rappresentare l’anno degli estremi meteorologici, mentre il 2027 rischia di diventare il nuovo record assoluto di temperatura globale, superando i primati del 2024. Un’atmosfera più calda trattiene più umidità: ciò significa maggiore energia per temporali violenti, “flash flood” e bombe d’acqua su bacini già stressati. Per governi, città e imprese la finestra di preparazione è limitata ai prossimi mesi: servono piani di adattamento per ondate di calore, gestione delle risorse idriche, protezione delle filiere agroalimentari e aggiornamento dei sistemi di allerta precoce, con particolare attenzione ai Paesi più esposti del Pacifico e delle regioni tropicali.

FAQ

Che cosa distingue un Super El Niño da un El Niño normale?

Un Super El Niño si verifica quando la temperatura superficiale del Pacifico equatoriale supera di almeno 2 °C la media, amplificando durata, intensità e impatti meteorologici globali rispetto a un El Niño ordinario.

Come influenzerà il Super El Niño il clima in Europa e Italia?

In Europa e in Italia è probabile un aumento di ondate di calore prolungate, notti molto miti e periodi siccitosi alternati a episodi piovosi intensi, con maggiore stress per sistemi idrici e sanitari.

Quali settori economici rischiano di più con il Super El Niño?

Saranno soprattutto esposti agricoltura, pesca, energia idroelettrica e assicurazioni. Le variazioni di piogge e temperature potranno ridurre rese agricole, alterare stock ittici e aumentare i danni da eventi estremi.

Come possono prepararsi città e governi a un biennio di estremi?

È fondamentale aggiornare i piani di emergenza caldo, rafforzare reti idriche, migliorare drenaggi urbani, proteggere le colture sensibili e potenziare i sistemi di allerta rapida meteo-idrologica.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su El Niño 2026-2027?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.