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Milano, scontro mortale in moto: due vittime e dubbi sulla dinamica al semaforo rosso

Milano, scontro mortale in moto: due vittime e dubbi sulla dinamica al semaforo rosso

Incidente mortale a Milano, moto passa col rosso e travolge taxi

Due giovani, un motociclista residente a Capannori (Lucca) e una passeggera di Milano che viveva a Locate di Triulzi, sono morti nella notte a Milano in un grave incidente stradale.
Secondo i primi accertamenti della Polizia locale, la moto avrebbe ignorato un semaforo rosso lungo viale Campania, centrando un taxi in transito su corso XXII Marzo in direzione periferia.
L’urto ha causato il ribaltamento del taxi e la morte immediata dei due occupanti della moto, una Kawasaki Ninja 650, mentre il tassista è rimasto ferito in modo non grave. Le indagini, coordinate dalla Procura, mirano a ricostruire dinamica, velocità e responsabilità esatte del sinistro.

In sintesi:

  • Due giovani morti in scontro tra moto e taxi nella notte a Milano.
  • La moto avrebbe attraversato l’incrocio con semaforo rosso su viale Campania.
  • Taxi ribaltato, conducente ferito ma non in pericolo di vita.
  • Sequestrati moto, taxi e caschi; Procura valuta autopsia sulle vittime.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Campania e corso XXII Marzo, un nodo viabilistico molto trafficato della città, regolato da impianto semaforico.
La moto, proveniente da via Piola e diretta verso il quartiere Corvetto, avrebbe proseguito la marcia nonostante il rosso, impattando contro il taxi che procedeva regolarmente verso la periferia.
L’impatto è stato tanto violento da ribaltare il veicolo pubblico e distruggere la parte anteriore della moto, rendendo immediato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e dei caschi per consentire perizie tecniche su urti, tracce e eventuali malfunzionamenti.
Sulle due vittime potrebbe essere eseguita l’autopsia per accertare tempi del decesso ed eventuali condizioni pregresse, mentre per il tassista, ricoverato in ospedale, le condizioni sono state giudicate non gravi.

Indagini in corso e impatto sulla sicurezza stradale a Milano

La dinamica, allo stato ricostruita sulla base dei rilievi della Polizia locale e delle prime testimonianze, resta oggetto di verifiche incrociate, anche tramite eventuali telecamere di traffico presenti sull’incrocio.
Gli inquirenti analizzeranno velocità della Kawasaki Ninja 650, distanza di frenata, eventuali segni di manovre evasive e condizioni dell’asfalto, per capire quanto il mancato rispetto del semaforo abbia inciso rispetto ad altre possibili concause.

La Procura di Milano valuterà l’apertura formale di un fascicolo per omicidio stradale, ipotizzando profili di responsabilità legati alla condotta di guida del motociclista.
L’episodio riaccende il tema della sicurezza sulle grandi direttrici urbane milanesi, dove l’intreccio tra traffico notturno, velocità elevate e intersezioni semaforiche continua a generare scenari a rischio elevato per utenti vulnerabili della strada.

Le possibili ricadute sulle politiche di controllo e prevenzione

Il gravissimo incidente potrebbe spingere Comune e Polizia locale di Milano a rafforzare controlli mirati su semafori e velocità, soprattutto nelle ore notturne lungo viali ad alto scorrimento come viale Campania e corso XXII Marzo.

Tra le ipotesi tecniche figurano un ampliamento delle telecamere di rilevazione passaggi col rosso, campagne di sensibilizzazione rivolte a motociclisti e tassisti e un’analisi puntuale dei sinistri avvenuti negli ultimi anni sugli stessi incroci, per valutare eventuali interventi di ingegneria del traffico o modifiche alla temporizzazione semaforica.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente mortale tra moto e taxi a Milano?

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Campania e corso XXII Marzo, zona semicentrale di Milano, regolata da impianto semaforico.

Chi sono le vittime dell’incidente tra moto e taxi?

Le vittime sono il giovane conducente della Kawasaki Ninja 650, residente a Capannori (Lucca), e una passeggera milanese residente a Locate di Triulzi.

Quali provvedimenti ha preso la Procura di Milano sull’incidente?

La Procura ha disposto il sequestro di moto, taxi e caschi e valuta l’autopsia sulle due vittime per approfondire dinamica e responsabilità.

Come sta il conducente del taxi coinvolto nell’incidente?

Il conducente del taxi è ricoverato in ospedale, risulta ferito ma non in pericolo di vita secondo le prime valutazioni mediche.

Qual è la fonte delle informazioni su questo incidente stradale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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