Home / NEWS / Massimo Giletti solleva nuovi dubbi su Marco Poggi nel caso Garlasco e chiede chiarimenti

Delitto di Garlasco, le perplessità di Massimo Giletti sul nuovo indagato

Chi parla è Massimo Giletti, conduttore de Lo Stato delle Cose su Rai 3, che analizza il caso delitto di Garlasco.

Che cosa emerge è la forte critica al clima mediatico e alle nuove ipotesi investigative, con attenzione al ruolo di Marco Poggi.

Dove la discussione si accende è nello studio televisivo, durante la puntata di lunedì 6 aprile, alla presenza dell’avvocato Fabrizio Fico.

Quando il dibattito esplode è nel momento in cui si affrontano le accuse social alla famiglia Poggi e i contatti con il nuovo indagato.

Perché il caso torna centrale è legato alle nuove perizie, al DNA e al linciaggio mediatico, che sollevano interrogativi sulla gestione pubblica delle indagini e sulla tutela delle vittime collaterali.

In sintesi:

La famiglia Poggi subisce da anni un processo mediatico definito “tossico”.

subisce da anni un processo mediatico definito “tossico”. L’avvocato Fabrizio Fico denuncia minacce, speculazioni online e diffusione di numeri privati.

denuncia minacce, speculazioni online e diffusione di numeri privati. Massimo Giletti esprime forti dubbi sul rapporto tra Marco e il nuovo indagato.

esprime forti dubbi sul rapporto tra Marco e il nuovo indagato. Il DNA ritrovato sulle dita della vittima resta al centro delle perplessità.

Clima tossico, social e nuovo indagato: cosa emerge dal confronto in tv

Nel corso della puntata, l’avvocato Fabrizio Fico, difensore di Marco Poggi, descrive un contesto definito “insostenibile” attorno alla famiglia.

Fico denuncia un clima tossico, in cui genitori e fratello di Chiara Poggi vengono indicati come possibili complici, accusati di coprire il figlio.

L’avvocato ricorda la pubblicazione online dei numeri di telefono di Marco e della madre, diventati bersaglio di odio e sospetti. Sottolinea come l’ipotesi che i genitori abbiano favorito il figlio, immaginato come assassino della sorella, sia a suo giudizio “inaccettabile”.

Secondo Fico, Marco Poggi è stato preso di mira anche perché amico del nuovo indagato. La scelta di riservatezza del suo assistito, oggi ingegnere residente in Veneto, sarebbe stata strumentalizzata per alimentare teorie complottiste.

L’avvocato lega questo fenomeno al meccanismo di “visualizzazioni uguale profitti”, accusando chi produce contenuti falsi di sfruttare il dolore altrui per ritorni economici. E invita chi non ha vissuto la perdita di una sorella e 19 anni di esposizione mediatica a non giudicare le scelte di una vittima.

Le perplessità di Giletti tra DNA, rapporti personali e fiducia familiare

Su questo quadro interviene direttamente Massimo Giletti, che non nasconde il proprio disagio. Il conduttore ricorda come Sempio abbia invitato a parlare e sentire il nuovo indagato, ma afferma con nettezza: “Io non parlerei con l’uomo che è accusato di avere ucciso mia sorella”.

Giletti richiama un elemento cardine dell’inchiesta: “Sulle dita è stato trovato un DNA ben preciso, lì non c’è nemmeno il minimo dubbio?”, sottolineando che questo dato scientifico continua a lasciarlo “perplesso”.

Per il conduttore, è significativo che in famiglia si sappia che Marco Poggi telefona ad Andrea, e che questo possa suggerire che non lo considerino l’assassino.

La sua obiezione è netta: “Mi lascia perplesso che ci sia un indagato con elementi abbastanza seri, una perizia della Procura, e che loro si continuino a sentire”. Una posizione che riapre il dibattito su fiducia, rapporti personali e peso delle nuove perizie nel delicato equilibrio tra verità giudiziaria e percezione pubblica.

FAQ

Perché la famiglia Poggi è ancora al centro del dibattito mediatico?

La famiglia Poggi è ancora coinvolta perché nuove ipotesi investigative e teorie online la indicano, ingiustamente, come possibile parte attiva o coprente.

Qual è il ruolo dell’avvocato Fabrizio Fico nel caso Garlasco?

L’avvocato Fabrizio Fico tutela Marco Poggi, denunciando il clima tossico, le minacce online e le distorsioni mediatiche sul suo assistito.

Che cosa sostiene Massimo Giletti sul DNA nel delitto di Garlasco?

Massimo Giletti afferma che il DNA trovato sulle dita della vittima è “ben preciso” e continua a sollevare perplessità rilevanti.

Perché l’amicizia tra Marco Poggi e il nuovo indagato crea dubbi?

L’amicizia suscita dubbi perché, secondo Giletti, stride con l’esistenza di una perizia e di elementi seri contro il nuovo indagato.

Quali sono le fonti originali alla base di questo articolo rielaborato?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.