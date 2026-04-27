Home / NEWS / Garlasco, ipotesi maxi risarcimento a Stasi in caso di assoluzione definitiva

Garlasco, cosa cambierebbe se Alberto Stasi fosse assolto in revisione

Chi è al centro del nuovo terremoto giudiziario è Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Che cosa è in discussione? La sua condanna definitiva a 16 anni per il delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco.

Dove si riapre il caso? Alla Procura di Pavia, che ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, rimettendo in movimento un fascicolo considerato chiuso.

Quando potrebbe maturare il ribaltamento? Solo se verrà chiesta, ammessa e accolta una revisione del processo con eventuale assoluzione.

Perché è rilevante oggi? Perché un’eventuale innocenza accertata trasformerebbe il procedimento in un caso di errore giudiziario, con un possibile risarcimento fino a 6,5 milioni di euro e conseguenze pesanti sulla credibilità della giustizia italiana.

In sintesi:

La Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo su Garlasco, con Andrea Sempio nuovo indagato.

nuovo indagato. Alberto Stasi , oggi in semilibertà, resta l’unico condannato definitivo per l’omicidio Poggi.

, oggi in semilibertà, resta l’unico condannato definitivo per l’omicidio Poggi. Se assolto in revisione, Stasi potrebbe chiedere un maxi risarcimento per errore giudiziario.

La stima più citata arriva a circa 6,5 milioni di euro complessivi, senza tetto massimo.

Dal processo a Stasi al nodo dell’errore giudiziario milionario

La parabola giudiziaria di Alberto Stasi è un caso-scuola. Assolto in primo grado nel 2009 e in appello nel 2011, è stato poi travolto dall’annullamento della Corte di Cassazione nel 2013, con ordine di un nuovo giudizio.

Nel secondo appello, nel 2014, è arrivata la condanna a 24 anni per omicidio volontario, poi confermata dalla Cassazione con pena ridotta a 16 anni grazie al rito abbreviato. Dal gennaio 2015 Stasi è detenuto, oggi in regime di semilibertà nel carcere di Bollate, con uscite diurne e rientro serale.

La riapertura delle indagini a Pavia, con Andrea Sempio indagato, non comporta automaticamente una revisione. Ma se nuovi elementi provassero l’innocenza di Stasi, la condanna definitiva potrebbe essere rimessa in discussione. In quel caso si configurerebbe un errore giudiziario, molto diverso dalla semplice ingiusta detenzione, perché colpisce chi ha già subito una sentenza passata in giudicato.

L’ingiusta detenzione, riferita alla sola custodia cautelare seguita da assoluzione, prevede un tetto di 516.456,90 euro.

L’errore giudiziario invece non ha un limite predeterminato: il giudice deve valutare anni di carcere, danni morali, psicologici, sociali ed economici, potendo riconoscere somme ingenti o perfino una rendita vitalizia.

È in questo perimetro che nasce la stima dei 6,5 milioni per Stasi, cifra che trasformerebbe il caso Garlasco anche in un precedente economico dirompente per lo Stato.

Le possibili cifre e le ricadute sul sistema giustizia

La stima di 6,5 milioni per Alberto Stasi deriva dalla somma di più voci. I circa 3.500 giorni di detenzione varrebbero, con una forchetta tra 600 e 1.000 euro al giorno, fra 2,19 e 3,65 milioni di euro.

A questi andrebbero aggiunti i danni morali e psicologici, valutabili tra 500mila euro e oltre 1,5 milioni, le spese legali (200mila-500mila euro) e la restituzione degli circa 850mila euro corrisposti alla famiglia Poggi a titolo di risarcimento. Così si arriva alla cifra simbolo di 6,5 milioni, da considerare comunque una proiezione, non un diritto automatico.

Il precedente più eclatante è quello di Beniamino Zuncheddu, assolto dopo oltre 32 anni di carcere per un triplice omicidio: un caso che ha mostrato come il denaro non possa mai compensare interamente un errore giudiziario ma incida in modo rilevante sui conti pubblici.

Nel dossier Garlasco tutto resta sospeso: la revisione non è stata disposta, Stasi non è stato assolto, Andrea Sempio è solo indagato.

Ma la prospettiva di un maxi risarcimento illumina un tema più ampio: l’eventuale ribaltamento della verità processuale avrebbe un impatto enorme sulla fiducia nella giustizia penale italiana, imponendo una riflessione su indagini, valutazioni probatorie e responsabilità istituzionali.

Un’eventuale assoluzione in revisione non riscriverebbe soltanto la storia del delitto di Chiara Poggi, ma diventerebbe un caso di studio su come il sistema affronta – e paga – i propri errori.

FAQ

Che cosa distingue errore giudiziario da ingiusta detenzione in Italia?

La differenza riguarda la condanna definitiva: l’ingiusta detenzione ha tetto di 516.456,90 euro, l’errore giudiziario non prevede alcun limite massimo di risarcimento.

In quali casi si può chiedere la revisione di un processo penale?

La revisione è possibile solo in presenza di prove nuove, errori di fatto o sentenze incompatibili che possano dimostrare l’innocenza del condannato definitivo.

Come viene calcolato il risarcimento per errore giudiziario?

Il calcolo considera giorni di detenzione, danni morali, psicologici, reputazionali, perdita di reddito e spese legali, con valutazione discrezionale del giudice competente.

Il caso di Beniamino Zuncheddu è un precedente per Stasi?

Sì, costituisce un precedente importante sul piano giuridico e risarcitorio, ma ogni quantificazione economica resta personalizzata e dipende dalle specifiche del singolo caso.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.