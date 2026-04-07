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Crans-Montana, Italia e Unione Europea valutano azione civile congiunta dopo decisione di Palazzo Chigi

Crans-Montana, Italia e Unione Europea valutano azione civile congiunta dopo decisione di Palazzo Chigi

Crans-Montana, Tovaglieri chiede a Bruxelles di costituirsi parte civile

L’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega) chiede che anche le istituzioni di Bruxelles si costituiscano parte civile nel procedimento giudiziario sul disastro di Crans-Montana, in Svizzera. La richiesta arriva dopo la decisione del governo italiano guidato da Palazzo Chigi di fare altrettanto. L’iniziativa, formalizzata il 13 febbraio con una interrogazione alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nasce dal coinvolgimento di vittime provenienti da cinque Paesi dell’Unione. L’obiettivo politico e giuridico è rafforzare il riconoscimento di Crans-Montana come “tragedia europea”, assicurando un coordinamento investigativo più stretto con la magistratura elvetica e con gli inquirenti nazionali, a partire dall’Italia, per accertare eventuali responsabilità e negligenze e ottenere un pieno ristoro per le famiglie colpite.

In sintesi:

  • Isabella Tovaglieri definisce Crans-Montana una “tragedia europea” e sollecita un ruolo attivo dell’Ue.
  • Palazzo Chigi ha già deciso la costituzione di parte civile nel procedimento in Svizzera.
  • L’eurodeputata ha interrogato Ursula von der Leyen il 13 febbraio sulla linea della Commissione.
  • Vittime di cinque Paesi Ue rafforzano l’ipotesi di un coinvolgimento diretto delle istituzioni europee.

Perché Tovaglieri chiede l’intervento diretto delle istituzioni Ue

Nel suo intervento pubblico, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri qualifica il caso di Crans-Montana come “tragedia europea”, sottolineando l’impatto trasversale dell’evento su cittadini di cinque Stati membri. In quest’ottica, la scelta di Palazzo Chigi di costituirsi parte civile viene indicata come modello da estendere alle istituzioni Ue, per innalzare il livello di tutela giudiziaria e politica delle vittime.

La richiesta, formalizzata in una specifica interrogazione del 13 febbraio rivolta alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, punta a una presa di posizione netta e ufficiale da parte di Bruxelles sul dossier. Tovaglieri invoca una stretta cooperazione tra autorità giudiziaria elvetica e inquirenti degli altri Paesi coinvolti, “a cominciare dall’Italia”, per evitare zone d’ombra nella ricostruzione dei fatti.

L’eurodeputata insiste sulla necessità che “tutte le responsabilità e negligenze siano accertate e sanzionate duramente dall’autorità giudiziaria elvetica, in stretta collaborazione con gli inquirenti degli altri Paesi coinvolti, a cominciare dall’Italia”, delineando un quadro in cui l’Unione non può restare spettatrice.

Le possibili ricadute politiche e giudiziarie del caso Crans-Montana

Se la Commissione europea dovesse accogliere l’appello di Isabella Tovaglieri, il fascicolo Crans-Montana potrebbe diventare un precedente nella gestione di tragedie con vittime multinazionali, rafforzando il ruolo dell’Unione nella tutela dei cittadini all’estero.

Una costituzione di parte civile da parte di Bruxelles invierebbe un segnale politico chiaro sulla centralità dei diritti delle vittime e sulla necessità di standard omogenei di sicurezza, cooperazione giudiziaria e prevenzione in aree turistiche transfrontaliere.

Nel medio periodo, il caso potrebbe alimentare nuove iniziative legislative in ambito di responsabilità, assicurazioni e protocolli di emergenza, con particolare attenzione ai flussi turistici europei verso Paesi terzi, come la Svizzera, dove cittadini Ue sono tradizionalmente molto presenti.

FAQ

Perché Crans-Montana viene definita una tragedia europea?

Viene definita tragedia europea perché coinvolge vittime appartenenti a cinque diversi Paesi dell’Unione, richiedendo una risposta coordinata politico-giudiziaria sovranazionale.

Cosa chiede esattamente Isabella Tovaglieri a Bruxelles?

Chiede che la Commissione europea, a nome dell’Unione, si costituisca parte civile nel processo in Svizzera, affiancando l’iniziativa del governo italiano.

Qual è il ruolo di Palazzo Chigi nel procedimento su Crans-Montana?

Palazzo Chigi ha deciso la costituzione di parte civile, rappresentando direttamente gli interessi dello Stato italiano e delle vittime connazionali nel processo elvetico.

Come può l’Unione europea intervenire in un processo in Svizzera?

L’Unione può intervenire costituendosi parte civile, promuovendo cooperazione giudiziaria rafforzata e supportando gli Stati membri nella tutela dei loro cittadini coinvolti.

Quali sono le fonti di questo articolo su Crans-Montana?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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