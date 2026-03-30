Home / NEWS / Delitto di Garlasco analizzato a fondo nella nuova puntata del programma Lo Stato delle Cose

Lo Stato delle Cose: politica, delitto di Garlasco e Roma criminale

Chi: il programma “Lo Stato delle Cose” condotto da Massimo Giletti, con ospiti tra cui Michele Santoro, l’avvocato Antonio De Rensis e il giornalista Nello Trocchia.

Cosa: analisi della stretta attualità politica, nuove ombre sul delitto di Garlasco e focus sulla criminalità a Roma legata al caso “Bisteccheria d’Italia”.

Dove: studio di Rai 3 e contesto giudiziario di Vigevano, Garlasco e della Capitale.

Quando: lunedì 30 marzo, ore 21.20, in prima serata.

Perché: per rileggere casi giudiziari controversi e il rapporto tra potere politico, malaffare e criminalità organizzata.

In sintesi:

Intervento di Michele Santoro su politica nazionale e internazionale nel programma di Massimo Giletti .

su politica nazionale e internazionale nel programma di . Nuovi dubbi sulla dinamica del delitto di Garlasco e sugli alibi di Alberto Stasi .

e sugli alibi di . Messaggi tra madre di Andrea Sempio e vigile di Vigevano riaccendono il caso scontrino.

e vigile di riaccendono il caso scontrino. Il caso “Bisteccheria d’Italia” rilancia l’attenzione su Michele Senese e sulla Roma criminale.

Nuove ombre su Garlasco e il ruolo degli ospiti in studio

La puntata di “Lo Stato delle Cose” si concentrerà su uno degli omicidi più discussi d’Italia, quello di Garlasco, con un’attenzione specifica alle indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo. Le anticipazioni indicano che la nuova lettura medico-legale potrebbe ridisegnare tempi e dinamica dell’omicidio, aprendo interrogativi sugli alibi di Alberto Stasi e di Andrea Sempio.

In questo quadro torna cruciale lo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato in caserma da Sempio: l’elemento documentale sarà riletto alla luce di una serie di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile di Vigevano, che generano ulteriori dubbi sulla piena coerenza, temporale e soggettiva, della prova.

In studio interverranno l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, il direttore di “Gente” Umberto Brindani e l’ex direttore dei Ris Luciano Garofano, chiamati a confrontare profili giuridici, mediatici e tecnico-scientifici del caso.

Roma criminale, caso Bisteccheria d’Italia e conseguenze politiche

La trasmissione dedicherà ampio spazio anche al caso della “Bisteccheria d’Italia”, vicenda che ha condotto alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, e che ha riportato al centro del dibattito la rete criminale radicata a Roma. Il programma ricostruirà collegamenti, rapporti economici e contesto sociale all’interno del quale si muove da trent’anni Michele Senese, detto *‘O Pazz*, indicato come capo storico della mala capitolina.

L’approfondimento, affidato anche al giornalista investigativo Nello Trocchia, punta a chiarire come la criminalità organizzata nella Capitale si intrecci con attività apparentemente ordinarie, influenzando equilibri politici e istituzionali. Le dimissioni di Delmastro saranno lette come sintomo di un sistema di relazioni opache che può avere ripercussioni sulla credibilità delle istituzioni e sul dibattito pubblico nazionale.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Lo Stato delle Cose?

Va in onda lunedì 30 marzo alle 21.20 su Rai 3, in prima serata, con approfondimenti politici e giudiziari.

Chi è l’ospite principale sul fronte politico nella puntata?

È presente Michele Santoro, chiamato da Massimo Giletti a commentare la stretta attualità politica nazionale e internazionale.

Cosa cambia nel caso Garlasco con la nuova perizia Cattaneo?

La nuova perizia potrebbe modificare la ricostruzione di tempi e dinamica dell’omicidio, incidendo sulla valutazione degli alibi esaminati.

Perché il caso Bisteccheria d’Italia è rilevante per Roma criminale?

È rilevante perché collega le dimissioni di Andrea Delmastro al contesto della mala romana guidata da Michele Senese.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.