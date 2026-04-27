Home / NEWS / Samsung verso blocco di 36 giorni, fallisce intesa coi sindacati e incombono perdite da 30 miliardi

Sciopero Samsung: cosa succede alla produzione globale di memorie

Il confronto tra Samsung e i lavoratori sindacalizzati in Corea del Sud entra in una fase cruciale. Dal 21 maggio al 7 giugno il sindacato minaccia uno sciopero di 18 giorni, chiedendo bonus pari al 15% dell’utile operativo annuo, stimato in circa 30 miliardi di dollari.

La vertenza riguarda gli impianti chiave di memoria e foundry del gruppo, cuore delle forniture globali di DRAM e soluzioni storage.

Il braccio di ferro potrebbe trasformarsi in un test sistemico per l’intera industria dei semiconduttori, già sotto pressione per la domanda legata a cloud e intelligenza artificiale.

In sintesi:

Sindacato Samsung prepara sciopero di 18 giorni tra maggio e giugno

Richiesti bonus pari al 15% dell’utile operativo annuo del gruppo

Rischi immediati per produzione DRAM, eSSD e linee foundry globali

Possibili perdite fino a 30 trilioni di won e tensioni sui prezzi

Impatto potenziale su DRAM, foundry ed ecosistema semiconduttori

Samsung è oggi il principale produttore mondiale di memorie, con una capacità dominante su DRAM e soluzioni storage enterprise. Un blocco prolungato delle fabbriche avrebbe effetti diretti sulla disponibilità di componenti chiave per server, data center e infrastrutture cloud.

La manifestazione del 23 aprile, con circa 40.000 lavoratori coinvolti, ha già offerto un’anteprima concreta: secondo stime riportate da Zdnet, la produzione sarebbe scesa del 18,4% negli impianti di memoria altamente automatizzati e fino al 58,1% nelle linee foundry, dove il fattore umano pesa di più.

Un fermo di 18 giorni, in un settore che richiede manutenzione continua e configurazioni estremamente precise, non si limita alla durata della protesta: le analisi indicano fino a 36 giorni per il ritorno alla piena operatività, amplificando il rischio di colli di bottiglia sulle forniture.

Per Samsung, le perdite potenziali vengono quantificate fino a 30 trilioni di won, circa 20 miliardi di dollari, ma l’impatto reale sarebbe sistemico.

L’ecosistema dei semiconduttori potrebbe affrontare nuove carenze, soprattutto nelle memorie ad alte prestazioni e nelle unità eSSD per ambito enterprise, con possibili aumenti di prezzo lungo l’intera catena, dai produttori di server ai fornitori di servizi cloud.

In questo contesto, l’esito del negoziato tra azienda e sindacati diventa un indicatore critico per la stabilità dei mercati tech globali, già sensibili a ogni segnale di fragilità nella supply chain dei chip.

Scenari futuri tra rischio di shortage e pressione sui prezzi

Se lo sciopero venisse confermato e protratto, il mercato potrebbe assistere a un rapido deterioramento degli stock di DRAM e soluzioni storage destinate a server e grandi infrastrutture IT.

Gli operatori potrebbero anticipare gli ordini per mettersi al riparo da possibili shortage, innescando tensioni speculative sui prezzi.

Nel medio termine, la vertenza potrebbe accelerare i piani di diversificazione delle supply chain da parte di OEM e provider cloud, riducendo la dipendenza strutturale da un singolo player dominante come Samsung, ma con costi di transizione non trascurabili per l’intero settore.

FAQ

Quando potrebbe iniziare lo sciopero Samsung e quanto durare?

Lo sciopero è previsto dal 21 maggio al 7 giugno, per una durata complessiva di 18 giorni continuativi negli impianti interessati.

Qual è la richiesta economica principale dei lavoratori Samsung?

I lavoratori chiedono bonus pari al 15% dell’utile operativo annuo di Samsung, collegando direttamente la retribuzione ai risultati economico-finanziari dell’azienda.

Quali prodotti rischiano maggiormente carenze in caso di sciopero?

Risultano particolarmente esposti DRAM ad alte prestazioni per server, memorie enterprise e unità eSSD utilizzate in data center e infrastrutture cloud.

Perché il riavvio degli impianti Samsung richiederebbe fino a 36 giorni?

Accade perché gli impianti di semiconduttori necessitano manutenzione costante, camere pulite stabili e riconfigurazioni complesse prima di tornare alla piena capacità produttiva.

Quali sono le fonti alla base di queste informazioni su Samsung?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.