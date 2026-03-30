Home / SPETTACOLI & CINEMA / Massimo Giletti accusa la camorra per l’attentato contro Sigfrido Ranucci

Attentato a Sigfrido Ranucci, nuova pista: matrice camorristica

Gli autori dell’attentato esplosivo sotto casa del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto la notte del 16 ottobre a Roma, sarebbero uomini della camorra arrivati dalla Campania e rientrati subito dopo l’azione.

La rivelazione è stata resa pubblica oggi, lunedì 30 marzo, da Massimo Giletti durante un collegamento con il Tg3, in vista della nuova puntata del programma Lo Stato delle Cose.

Le nuove informazioni, frutto delle indagini in corso, smentiscono elementi inizialmente emersi (l’uso di una Panda nera e di esplosivo plastico) e rafforzano l’ipotesi di un’operazione pianificata dalla criminalità organizzata contro un giornalista d’inchiesta esposto.

In sintesi:

Nuova pista investigativa: l’attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe riconducibile ad ambienti della camorra.

Gli attentatori sarebbero partiti dalla Campania, arrivati a Roma e rientrati dopo l’esplosione.

Smentiti plastico e Panda nera: usati un altro tipo di esplosivo e un diverso veicolo.

La vicenda sarà approfondita stasera nella trasmissione Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti.

Nuovi dettagli investigativi e sviluppi televisivi sul caso Ranucci

Nel video diffuso sul canale Instagram ufficiale di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti anticipa elementi finora inediti sull’attentato a Sigfrido Ranucci.

«Ricorderete che la notte del 16 ottobre scorso qualcuno arriva, piazza dell’esplosivo sotto l’auto di Ranucci e fa scatenare l’inferno», ricostruisce il giornalista, sottolineando come le prime versioni investigative parlasserod i plastico e di una Panda nera.

Secondo quanto emerso, né l’esplosivo né il mezzo corrisponderebbero però a quelle ipotesi: l’ordigno sarebbe stato recuperato da una cava e l’auto utilizzata dagli attentatori non sarebbe una Panda nera, ma un altro veicolo non ancora reso noto.

Giletti afferma che gli esecutori materiali apparterrebbero alla camorra, sarebbero giunti a Roma dalla Campania per colpire il conduttore di Report e sarebbero poi tornati nella stessa regione subito dopo l’esplosione.

La puntata di questa sera di Lo Stato delle Cose dedicherà spazio al caso, inserendolo in un quadro più ampio di minacce alla libertà di stampa e di intrecci tra criminalità organizzata e poteri economici.

Lo Stato delle Cose tra politica, cold case e Roma criminale

La nuova puntata di Lo Stato delle Cose si aprirà con l’intervento di Michele Santoro, chiamato a commentare gli ultimi sviluppi della politica nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli equilibri di governo e agli scenari di crisi globale.

Successivamente, la trasmissione tornerà sul delitto di Garlasco, alla luce delle indiscrezioni sulla nuova perizia dell’anatomopatologa Cattaneo, potenzialmente in grado di ridefinire dinamica e tempi dell’omicidio di Chiara Poggi.

Al centro del dibattito, le conseguenze che eventuali nuovi orari o modalità potrebbero avere sugli alibi di Alberto Stasi e di Andrea Sempio, con particolare attenzione allo scontrino del parcheggio di Vigevano portato in caserma da Sempio.

Una sequenza di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile di Vigevano alimenta nuovi interrogativi sull’origine e sull’autenticità di quello scontrino.

In studio interverranno l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, il direttore di Gente Umberto Brindani e l’ex direttore dei Ris Luciano Garofano, per un’analisi tecnico-giuridica e mediatica del caso.

La parte finale della puntata sarà dedicata alla vicenda della «Bisteccheria d’Italia», che ha condotto alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e ha riacceso i riflettori sulla Roma criminale.

In questo contesto tornerà al centro la figura di Michele Senese, detto ‘O Pazz, da trent’anni ritenuto capo di una delle principali organizzazioni della mala capitolina, intrecciata con interessi economici e politici.

In studio, il giornalista investigativo Nello Trocchia contribuirà a delineare continuità, trasformazioni e aree grigie dei poteri criminali nella capitale, mettendo in relazione i singoli episodi con una più ampia strategia di controllo del territorio e di condizionamento delle istituzioni.

L’intreccio tra il caso Ranucci, i cold case giudiziari e la Roma delle consorterie criminali rende la puntata centrale per comprendere la vulnerabilità del sistema democratico di fronte a minacce violente e a pressioni occulte.

FAQ

Chi è Sigfrido Ranucci e perché è stato preso di mira?

Sigfrido Ranucci è il conduttore di Report, noto per inchieste su corruzione, criminalità e poteri occulti; l’attentato viene letto come possibile intimidazione.

Quali novità emergono sull’ordigno usato contro Ranucci?

Le nuove informazioni indicano che l’esplosivo non era plastico e potrebbe provenire da una cava, segnalando un approvvigionamento legato alla criminalità organizzata.

Cosa cambia nel delitto di Garlasco con la perizia Cattaneo?

La nuova perizia potrebbe modificare orari e dinamica dell’omicidio, incidendo sulla valutazione degli alibi di Alberto Stasi e Andrea Sempio.

Perché la Bisteccheria d’Italia ha portato alle dimissioni di Delmastro?

L’inchiesta ha evidenziato contatti e frequentazioni imbarazzanti, ritenute politicamente incompatibili con il ruolo istituzionale del sottosegretario alla Giustizia.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.