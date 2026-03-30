Selvaggia Lucarelli critica duramente Eleonora Abbagnato sulla superstizione

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Lucarelli contesta la superstizione di Abbagnato sui gatti neri

Chi: la giornalista Selvaggia Lucarelli critica l’étoile Eleonora Abbagnato. Cosa: polemica sulla frase “Se vedo un gatto nero cambio strada”, considerata superstiziosa e dannosa per gli animali. Dove: lo scontro nasce da un’intervista al Teatro dell’Opera di Roma e prosegue sui social. Quando: la discussione esplode dopo la recente intervista sull’unione con Federico Balzaretti e sulla carriera. Perché: la credenza che i gatti neri portino sfortuna contribuisce a discriminazioni, abbandoni e scarsa adozione nei gattili italiani.

In sintesi:

Eleonora Abbagnato dichiara di cambiare strada se incontra un gatto nero.

dichiara di cambiare strada se incontra un gatto nero. Selvaggia Lucarelli replica duramente, difendendo i gatti e criticando la superstizione.

replica duramente, difendendo i gatti e criticando la superstizione. La superstizione sui gatti neri incide su adozioni, maltrattamenti e abbandoni.

Il caso riaccende il dibattito sul ruolo pubblico dei vip nella tutela animale.

Superstizione, spettacolo e responsabilità verso gli animali

Nell’intervista in cui racconta 15 anni di matrimonio con l’ex calciatore Federico Balzaretti e il suo ruolo di direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato elenca rituali e scaramanzie professionali: orari fissi in camerino, stesso trucco, stessa vitamina da trent’anni. Poi la frase che accende la miccia: “Se vedo un gatto nero cambio strada”.

La risposta di Selvaggia Lucarelli, nota amante dei felini e attiva in appelli per l’adozione nei gattili, è immediata e tagliente: “A Eleonò, i gatti neri non portano sfortuna. La sfortuna la portiamo noi ai gatti neri, visto che li lasciamo marcire in gattili e rifugi per ragioni di stupida superstizione”. La giornalista sposta il focus dal folclore alle conseguenze concrete: i gatti neri risultano statisticamente meno adottati rispetto agli altri, spesso bersaglio di maltrattamenti e pregiudizi culturali radicati.

In questo contesto, il contrasto tra una figura simbolo della danza italiana e una opinionista molto seguita sui social assume anche un valore educativo: quanto pesa una frase superstiziosa, se pronunciata da un personaggio pubblico, sul comportamento reale delle persone verso gli animali?

Gatti neri e celebrità: cosa può cambiare dopo questa polemica

La replica di Selvaggia Lucarelli a Eleonora Abbagnato potrebbe trasformarsi in un’occasione di consapevolezza collettiva. Il tema non riguarda solo un battibecco tra vip, ma il modo in cui figure influenti legittimano o contrastano stereotipi sugli animali.

Se la discussione proseguirà sui media e sui social, è probabile una maggiore attenzione alle campagne di adozione dei gatti neri, storicamente penalizzati. Un eventuale intervento pubblico della stessa Abbagnato – ad esempio a sostegno di rifugi o gattili – potrebbe ribaltare la narrativa, trasformando una frase infelice in un momento di sensibilizzazione utile e duraturo per la tutela dei felini.

FAQ

I gatti neri portano davvero sfortuna secondo i dati scientifici?

No, non esiste alcuna prova scientifica che i gatti neri portino sfortuna. Sono animali come gli altri, penalizzati solo da credenze popolari e culturali prive di fondamento.

I gatti neri vengono adottati meno degli altri nei gattili?

Sì, molti gattili italiani segnalano minori adozioni per i gatti neri. La superstizione e lo scarso appeal fotografico sui social incidono negativamente sulle richieste.

Cosa posso fare per aiutare concretamente i gatti neri?

È possibile adottare un gatto nero, sostenerne a distanza uno in gattile, donare a rifugi locali e condividere campagne informative che smontino i pregiudizi.

Le frasi superstiziose dei vip influenzano davvero il pubblico?

Sì, le dichiarazioni dei personaggi pubblici possono normalizzare stereotipi o, al contrario, contribuire a cambiarli. Per questo è cruciale un uso responsabile delle parole.

Quali sono le fonti di riferimento per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro redazionale.