Home / SPETTACOLI & CINEMA / Maurizio Battista irriconoscibile coinvolto in presunta truffa da 1,5 milioni

Maurizio Battista, il “cacciatore” tradito: cosa c’è dietro lo sfogo social

Il comico romano Maurizio Battista, volto noto di Buona Domenica, Colorado e Made in Sud, da mesi pubblica sui social video cupi in cui parla, per metafore, di un “cacciatore” tradito da uno “sciacallo”.

Le uscite inquietano fan e addetti ai lavori, finché il programma Le Iene, con l’inviato Filippo Roma, interviene per chiarire il contesto.

Al centro della vicenda, secondo la versione di Battista, ci sarebbe una presunta truffa milionaria con “firme false” su documenti economici, a danno dei suoi cachet maturati in anni di spettacoli. Il caso, ancora oggetto di contenzioso giudiziario, solleva interrogativi sulla gestione dei compensi degli artisti e sulle tutele contrattuali nel mondo dello spettacolo italiano.

In sintesi:

Il comico Maurizio Battista denuncia, con metafore, un presunto tradimento economico di lunga durata.

denuncia, con metafore, un presunto tradimento economico di lunga durata. Nei video parla di “cacciatore” e “sciacallo”, evocando una “resa dei conti” imminente.

A Le Iene accenna a presunte firme false e a circa 1,5 milioni di euro coinvolti.

accenna a presunte firme false e a circa 1,5 milioni di euro coinvolti. La vicenda si intreccia con la vita privata, il tour teatrale e rapporti familiari complessi.

Dalla favola nera sui social all’inchiesta televisiva

Il primo gennaio, in un video su Instagram, Battista lancia il suo monologo simbolico: lo “sciacallo” che approfitta della “fattoria” del “cacciatore”, convinto di restare impunito, finché non arriva la resa dei conti.

Senza riferimenti espliciti, il racconto viene letto da molti follower come un delirio: c’è chi smette di seguirlo, chi parla apertamente di un artista “fuori di testa”.

L’intervento di Filippo Roma a Le Iene cambia il registro. Di fronte alle telecamere, Battista collega le metafore a un presunto tradimento economico da parte di una persona di sua lunga conoscenza. “Ci sono gli sciacalli nella vita e quando gli avevi dato la tua fiducia e loro ti tradiscono, ci resti male”, afferma.

Conferma l’esistenza di una causa civile, parla di “somme molto importanti” e ammette il rischio concreto di non recuperare il denaro. A telecamere spente, secondo il servizio, quantifica in circa 1,5 milioni di euro l’ammontare contestato, legato – sostiene – a presunte firme false su documenti di incasso.

Il presunto meccanismo delle “firme false” e le ricadute personali

Nella ricostruzione proposta da Le Iene, lo “sciacallo” evocato da Battista avrebbe firmato atti economici al posto suo, trattenendo in modo illecito parte degli incassi maturati con spettacoli e serate.

Il comico parla di rimanenze da 330.000 euro, poi da 280.000 euro e di “tante altre” cifre importanti. L’ex agente, interpellato dal programma, nega con decisione ogni coinvolgimento, rinviando l’accertamento dei fatti alle sedi giudiziarie.

Sul piano personale, Battista continua il tour teatrale “Uno, nessuno e centomila”, portando in scena un’ironia sempre più intrecciata alla sua vicenda umana. Al suo fianco c’è la moglie Alessandra Moretti, sposata nell’ottobre 2023 e madre della figlia Anna, nata nel 2016, dopo anni di crisi e riavvicinamenti.

Restano invece tesi i rapporti con i figli maggiori Simone e Federica, segnati – stando alle sue ultime dichiarazioni pubbliche – da contrasti profondi, ora aggravati dal clima di conflitto che circonda l’artista.

Caso Battista, cosa resta aperto tra giustizia, carriera e immagine pubblica

La vicenda di Maurizio Battista evidenzia una zona grigia nella gestione dei diritti economici degli artisti, dove deleghe e firme possono trasformarsi in terreno di contenzioso.

Finché non interverrà una sentenza, le accuse resteranno un racconto unilaterale, seppur documentato da un’azione legale in corso. Per l’attore, la sfida è duplice: dimostrare in tribunale l’eventuale truffa e, allo stesso tempo, ricostruire la fiducia di un pubblico spiazzato da mesi di sfoghi metaforici.

Il caso potrebbe spingere altri professionisti dello spettacolo a rivedere contratti, procure e controlli sugli incassi, aprendo un dibattito più ampio sulla tutela economica dei performer in Italia.

FAQ

Chi è lo “sciacallo” citato da Maurizio Battista nei video?

Al momento no, l’identità non è stata resa pubblica. Battista rinvia tutto al procedimento in tribunale e parla solo di “persona che conosco da tanto tempo”.

Quanti soldi sostiene di aver perso Maurizio Battista?

Secondo quanto riferito a Le Iene, sì, Battista parla di circa 1,5 milioni di euro complessivi, legati a presunte firme false e rimanenze non incassate integralmente.

La vicenda giudiziaria ha fermato il tour teatrale di Battista?

No, il tour procede regolarmente. Battista è impegnato con lo spettacolo “Uno, nessuno e centomila” in numerose città italiane, continuando l’attività professionale nonostante le tensioni legali.

Cosa rischia chi avesse falsificato firme sugli incassi di un artista?

Sì, in Italia la falsificazione di firme e l’appropriazione indebita possono integrare reati come truffa e falso, con possibili condanne penali e obbligo di risarcimento economico.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti e lanci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.