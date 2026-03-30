Home / NEWS / Chiara Poggi, riesumazione del corpo rilancia l’indagine e apre scenari giudiziari imprevedibili

Delitto di Garlasco, perché si parla di riesumazione di Chiara Poggi

Chi: il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi e le valutazioni del perito Paolo Reale.

Che cosa: si discute l’ipotesi di riesumare il corpo e di rivalutare il muretto della villetta di Garlasco.

Dove: nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco, in provincia di Pavia.

Quando: il dibattito si riaccende a 19 anni dal delitto, con nuovi approfondimenti televisivi a Quarto Grado e Mattino 5.

Perché: si cercano eventuali elementi decisivi su dinamica e orario della morte, ma emergono forti dubbi su utilità e proporzionalità della riesumazione.

In sintesi:

Ipotesi di riesumare il corpo di Chiara Poggi definita tecnicamente critica e invasiva.

definita tecnicamente critica e invasiva. Paolo Reale sottolinea che nessun perito aveva mai chiesto tale operazione.

sottolinea che nessun perito aveva mai chiesto tale operazione. Nuova attenzione sul muretto danneggiato vicino alla villetta di Garlasco .

. Si valuta una possibile dinamica alternativa di ingresso o fuga dall’abitazione.

Le perplessità tecniche sulla riesumazione e il nuovo indizio del muretto

L’ipotesi di riesumare il corpo di Chiara Poggi, riemersa nel dibattito mediatico già da agosto, viene considerata con grande cautela dagli esperti. Il perito forense informatico Paolo Reale, ospite a Quarto Grado, evidenzia i profili tecnici e umani dell’operazione.

Secondo Reale, una riesumazione è un’operazione “tecnicamente irripetibile”: deve quindi svolgersi con il pieno contraddittorio delle parti e seguendo protocolli rigidissimi. Il perito sottolinea come, in tutti questi anni, nessuno – né periti d’ufficio né consulenti di parte – abbia mai ritenuto necessario chiedere un simile intervento. Da qui l’interrogativo centrale: *quale elemento davvero dirimente giustificherebbe oggi una procedura così invasiva, quando esiste già un ampio patrimonio di atti e reperti?*

Reale parla di un aspetto anche umano: una riesumazione, ricorda, è *“oggettivamente straziante”* per i familiari. Mentre il dibattito sulla salma divide, le indagini critiche si spostano su un dettaglio fisico della scena: il muretto della villetta di Garlasco.

Il ruolo del muretto di Garlasco e i possibili scenari futuri

A Mattino 5 viene riportato che il muretto nei pressi dell’abitazione dei Poggi sarebbe stato danneggiato nei giorni prossimi all’omicidio. Quel segno, finora rimasto sullo sfondo, viene oggi riletto come potenziale traccia di ingresso o fuga dell’aggressore.

Se confermato e adeguatamente contestualizzato, il danneggiamento potrebbe suggerire una dinamica alternativa rispetto a quelle già affrontate nei processi sul delitto di Garlasco, incidendo su valutazioni di orario, percorsi e compatibilità con le versioni fornite negli anni. Un nuovo focus investigativo su elementi strutturali della villetta, supportato da rilievi tecnici e ricostruzioni tridimensionali, potrebbe produrre scenari probatori più utili di una riesumazione, con minore impatto emotivo sui familiari e maggiore controllabilità scientifica delle analisi future.

FAQ

Perché si parla oggi di riesumare il corpo di Chiara Poggi?

Si parla di riesumazione per cercare eventuali nuovi elementi sulla dinamica e sull’orario della morte, alla luce di riletture investigative recenti.

Qual è la posizione del perito Paolo Reale sulla riesumazione?

È contrario: ritiene la riesumazione tecnicamente irripetibile, estremamente invasiva e non giustificata da un chiaro, nuovo obiettivo probatorio.

Perché il muretto della villetta di Garlasco è diventato importante?

Il muretto risulta danneggiato nei giorni vicini al delitto e potrebbe indicare un percorso di ingresso o fuga dell’aggressore.

La riesumazione di Chiara Poggi è già stata formalmente richiesta?

No, secondo quanto riferito da Paolo Reale nessun perito o consulente, in passato, aveva mai avanzato tale richiesta.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questo caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.