michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Chiara Poggi, riesumazione del corpo rilancia l’indagine e apre scenari giudiziari imprevedibili

Chiara Poggi, riesumazione del corpo rilancia l’indagine e apre scenari giudiziari imprevedibili

Delitto di Garlasco, perché si parla di riesumazione di Chiara Poggi

Chi: il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi e le valutazioni del perito Paolo Reale.
Che cosa: si discute l’ipotesi di riesumare il corpo e di rivalutare il muretto della villetta di Garlasco.
Dove: nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco, in provincia di Pavia.

Quando: il dibattito si riaccende a 19 anni dal delitto, con nuovi approfondimenti televisivi a Quarto Grado e Mattino 5.
Perché: si cercano eventuali elementi decisivi su dinamica e orario della morte, ma emergono forti dubbi su utilità e proporzionalità della riesumazione.

In sintesi:

  • Ipotesi di riesumare il corpo di Chiara Poggi definita tecnicamente critica e invasiva.
  • Paolo Reale sottolinea che nessun perito aveva mai chiesto tale operazione.
  • Nuova attenzione sul muretto danneggiato vicino alla villetta di Garlasco.
  • Si valuta una possibile dinamica alternativa di ingresso o fuga dall’abitazione.

Le perplessità tecniche sulla riesumazione e il nuovo indizio del muretto

L’ipotesi di riesumare il corpo di Chiara Poggi, riemersa nel dibattito mediatico già da agosto, viene considerata con grande cautela dagli esperti. Il perito forense informatico Paolo Reale, ospite a Quarto Grado, evidenzia i profili tecnici e umani dell’operazione.

Secondo Reale, una riesumazione è un’operazione “tecnicamente irripetibile”: deve quindi svolgersi con il pieno contraddittorio delle parti e seguendo protocolli rigidissimi. Il perito sottolinea come, in tutti questi anni, nessuno – né periti d’ufficio né consulenti di parte – abbia mai ritenuto necessario chiedere un simile intervento. Da qui l’interrogativo centrale: *quale elemento davvero dirimente giustificherebbe oggi una procedura così invasiva, quando esiste già un ampio patrimonio di atti e reperti?*

Reale parla di un aspetto anche umano: una riesumazione, ricorda, è *“oggettivamente straziante”* per i familiari. Mentre il dibattito sulla salma divide, le indagini critiche si spostano su un dettaglio fisico della scena: il muretto della villetta di Garlasco.

Il ruolo del muretto di Garlasco e i possibili scenari futuri

A Mattino 5 viene riportato che il muretto nei pressi dell’abitazione dei Poggi sarebbe stato danneggiato nei giorni prossimi all’omicidio. Quel segno, finora rimasto sullo sfondo, viene oggi riletto come potenziale traccia di ingresso o fuga dell’aggressore.

Se confermato e adeguatamente contestualizzato, il danneggiamento potrebbe suggerire una dinamica alternativa rispetto a quelle già affrontate nei processi sul delitto di Garlasco, incidendo su valutazioni di orario, percorsi e compatibilità con le versioni fornite negli anni. Un nuovo focus investigativo su elementi strutturali della villetta, supportato da rilievi tecnici e ricostruzioni tridimensionali, potrebbe produrre scenari probatori più utili di una riesumazione, con minore impatto emotivo sui familiari e maggiore controllabilità scientifica delle analisi future.

FAQ

Perché si parla oggi di riesumare il corpo di Chiara Poggi?

Si parla di riesumazione per cercare eventuali nuovi elementi sulla dinamica e sull’orario della morte, alla luce di riletture investigative recenti.

Qual è la posizione del perito Paolo Reale sulla riesumazione?

È contrario: ritiene la riesumazione tecnicamente irripetibile, estremamente invasiva e non giustificata da un chiaro, nuovo obiettivo probatorio.

Perché il muretto della villetta di Garlasco è diventato importante?

Il muretto risulta danneggiato nei giorni vicini al delitto e potrebbe indicare un percorso di ingresso o fuga dell’aggressore.

La riesumazione di Chiara Poggi è già stata formalmente richiesta?

No, secondo quanto riferito da Paolo Reale nessun perito o consulente, in passato, aveva mai avanzato tale richiesta.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questo caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache