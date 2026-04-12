Home / NEWS / Massa, uomo vittima di brutale aggressione di gruppo muore davanti al figlio di undici anni

Ucciso a Massa per un richiamo civile: cosa è successo e perché

Chi: Giacomo Bongiorni, 47 anni, operaio, padre di due figli.

Cosa: aggredito e ucciso da un gruppo di giovani, dopo aver chiesto di non lanciare bottiglie contro una vetrina.

Dove: piazza Felice Palma, centro storico di Massa (Massa Carrara), a pochi metri dal Municipio.

Quando: nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte.

Perché: una reazione brutale e di gruppo alla richiesta civile di fermare atti vandalici, che interroga città, istituzioni e responsabilità educative degli adulti.

In sintesi:

Giacomo Bongiorni muore a Massa dopo un’aggressione del branco davanti al figlio di 11 anni.

Fermati due maggiorenni rumeni e un minorenne: contestato il concorso in omicidio volontario.

Città sotto choc: lutto cittadino, fiaccolata e stretta sulla “malamovida”.

Cresce il dibattito politico nazionale su sicurezza urbana e responsabilità dei minori.

Indagini, responsabilità penali e reazione istituzionale a Massa

Secondo le prime ricostruzioni, Giacomo Bongiorni, nato a Viareggio ma cresciuto a Massa, stava trascorrendo la serata in centro con il figlio undicenne, la compagna e alcuni parenti. Dopo la mezzanotte un gruppo di circa dieci ragazzi, alcuni visibilmente ubriachi, avrebbe iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio in piazza Felice Palma.

Bongiorni e il cognato li hanno invitati a smettere. La reazione è stata un’aggressione violenta: il 47enne è caduto battendo la testa sull’asfalto, andando in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sono risultati inutili. Il cognato è ricoverato con fratture; il bambino e la madre sono stati portati in ospedale in stato di choc.

Sono stati fermati due giovani di 19 e 23 anni, entrambi rumeni, e un minorenne: per tutti l’accusa è, al momento, di concorso in omicidio volontario. Indagano la procura dei minori di Genova e la procura di Massa, con i carabinieri incaricati di ricostruire dinamica e singole responsabilità. Nei prossimi giorni sono previsti interrogatori di garanzia e autopsia.

Una comunità ferita tra lutto, domande educative e stretta sulla malamovida

Giacomo Bongiorni viveva nella zona di Mirteto e lavorava per la “Tecnoservice impianti Massa”. Oltre alla compagna e al figlio di 11 anni, lascia una figlia di 18 anni. In piazza è comparso un grande mazzo di fiori bianchi, simbolo del cordoglio cittadino.

Il sindaco Francesco Persiani ha parlato di “violenza inaudita aggravata da motivi futili” e ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il vescovo Mario Vaccari ha posto domande dure sul ruolo degli adulti: “Cosa stiamo trasmettendo alle nuove generazioni?”, annunciando una fiaccolata in memoria di Bongiorni.

La conduttrice Rai Francesca Fialdini, originaria di Massa, ha ricordato l’ex compagno di classe: “Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino”. Un parente, Matteo Bruzzi, denuncia: “Per aver detto ‘non lanciate le bottiglie’ è stato preso d’assalto da questi animali”. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato convocato d’urgenza per una stretta sulla cosiddetta “malamovida”.

Sul piano politico intervengono Matteo Renzi, Andrea Barabotti, il ministro Matteo Piantedosi e Matteo Salvini, tutti chiedendo più sicurezza e pene certe per chi delinque, anche in giovane età.

FAQ

Chi era Giacomo Bongiorni e dove lavorava

Giacomo Bongiorni era un operaio di 47 anni, padre di due figli, residente a Massa e dipendente della Tecnoservice impianti Massa.

Qual è l’accusa contestata ai giovani fermati a Massa

Attualmente viene contestato il concorso in omicidio volontario a due maggiorenni di origine rumena e a un minorenne coinvolto.

Cosa farà il Comune di Massa dopo l’omicidio di Bongiorni

Il Comune proclamerà il lutto cittadino nel giorno delle esequie e, tramite il Comitato per l’ordine, annuncia controlli più severi sulla malamovida.

Quali iniziative civili e religiose sono previste in memoria di Bongiorni

È prevista una fiaccolata promossa dal vescovo Mario Vaccari e una partecipazione pubblica alle esequie, con momenti di raccoglimento collettivo.

Da quali fonti giornalistiche è stata elaborata questa ricostruzione dei fatti

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.