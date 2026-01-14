Madonna a Sanremo la verità di Carlo Conti perché l’ospitata è quasi impossibile e cosa succede ora

Conti smentisce l’ipotesi Madonna a Sanremo

Carlo Conti chiude la porta alla presenza di Madonna al Festival di Sanremo 2026, definendo l’ipotesi «abbastanza impossibile». L’artista e direttore creativo ha chiarito, durante un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, che i rumor non hanno riscontri concreti. Le voci sarebbero nate da un fraintendimento legato all’esibizione della popstar su “La bambola” di Patty Pravo, in gara quest’anno.

Conti ha spiegato che il collegamento tra la performance e un eventuale invito all’Ariston è privo di basi operative o trattative in corso. «Non credo sia percorribile questa strada», ha precisato, smontando l’onda di entusiasmo che aveva infiammato i fan. L’affascinante suggestione, dunque, non troverà spazio nel calendario della kermesse.

L’intervento ha avuto toni netti e pragmatici, con l’obiettivo di riportare la discussione su fatti verificabili e sui confini reali della programmazione del Festival. L’attenzione resta sul cast e sulle scelte editoriali in via di definizione per l’edizione 2026, senza alimentare aspettative irrealistiche o speculazioni mediatiche.

Preparativi senza sosta per l’edizione 2026

Carlo Conti descrive il Festival di Sanremo 2026 come una macchina “a ciclo continuo”, con la pianificazione che riparte il giorno successivo alla chiusura della kermesse precedente. L’impianto produttivo procede su più tavoli: definizione del cast, costruzione delle scalette, accordi editoriali e coordinamento tecnico.

Nei cinque giorni di gara, il conduttore afferma di lavorare con lucidità e distensione, persino quando l’ambiente vive la massima pressione. Lo scambio di messaggi con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni resta un rituale che aiuta a mantenere ritmo e ironia.

L’obiettivo operativo è garantire fluidità tra musica, conduzione e tempi televisivi, evitando sovraccarichi e segmenti non essenziali, con una regia pensata per valorizzare le canzoni in gara e preservare l’identità del prime time di Rai 1.

Pausini co-conduttrice e spazio all’improvvisazione

Carlo Conti conferma la scelta di Laura Pausini come co-conduttrice in tutte e cinque le serate, spiegando che la decisione nasce dal suo desiderio di misurarsi con il palco dell’Ariston e di divertirsi accanto a lui. La presenza dell’artista punterà su autenticità e ritmo, con un approccio costruito sull’ascolto reciproco e sulla gestione dei tempi televisivi.

Il metodo di lavoro privilegia l’improvvisazione: niente copioni rigidi, spazio alle reazioni dal vivo e alla spontaneità della cantante, individuata come leva per rendere più dinamica la narrazione della gara. L’obiettivo editoriale è integrare voce, conduzione e interazione con gli ospiti senza rallentare la competizione.

La direzione artistica calibra gli innesti comici e i momenti di intrattenimento per sostenere la centralità delle canzoni, limitando gli stacchi non necessari. Per Conti, la chiave sta nell’equilibrio tra naturalezza scenica e precisione del timing, così da valorizzare la scaletta e mantenere continuità di flusso su Rai 1.

