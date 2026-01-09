David Bowie trasformò Lazzaro in arte pura: la verità nascosta dietro il capolavoro che sconvolse tutti

Nascita di un mito: il progetto artistico di Lazarus

David Bowie orchestra «Lazarus» come dispositivo narrativo totale: il 7 gennaio 2016 esce il video del secondo singolo di Blackstar, vigilia del suo sessantanovesimo compleanno, integrato a un album nero, cupo, densissimo di simboli. L’iconografia è chirurgica: l’armadio che si apre, il corpo fasciato, gli “occhi-bottoni”, la danza spezzata. Tutto parla di limite, soglia, passaggio.

Il riferimento a Lazzaro non è citazione devota, ma architettura drammaturgica: tornare alla vita non come ripresa, ma come atto di rifondazione identitaria. Nella sequenza finale, Bowie in retro marcia rientra nell’armadio – quadro di chiusura e cornice dell’opera – riprendendo l’abito del retro copertina di Station to Station (1976) per saldare quarant’anni di metamorfosi in un unico gesto.

Il progetto è pianificato: canzone, immagini, corpo e biografia convergono in una regia unica. Se è il progetto a fare l’opera, «Lazarus» definisce il perimetro della sua ultima performance. Non esibizione della morte, ma costruzione di senso: un rito di passaggio, dove l’artista smonta il personaggio e ne istituisce il lascito, preparando lo spettatore alla ridefinizione definitiva di sé.

Trasformazione e rinascita: dalla morte all’immortalità

Nel 10 gennaio 2016 il corpo di David Bowie cessa di essere contenitore di personaggi e diventa medium dell’opera. La morte non chiude, inaugura: è l’atto che converte biografia in linguaggio, presenza in forma.

Con Blackstar e il video di Lazarus, la fine è montata come scena conclusiva e primo fotogramma di un’esistenza artistica nuova. L’uscita globale del singolo precede di ore l’album, poi la notizia del decesso sigilla il dispositivo: progetto e vita coincidono, l’ultimo gesto è anche il primo di un’altra durata.

L’immagine dell’armadio che si richiude in retro marcia è passaggio di stato: da icona pop a opera persistente. Non c’è commemorazione, c’è istituzione di senso. Il riferimento a Lazzaro non promette ritorno all’identico, ma rinascita come identità altra, responsabile e consapevole del proprio lascito.

La trasformazione è plastica: come un marmo di Bernini che rivela la figura, l’artista disvela sé stesso consegnandosi a una forma unica. David Robert Jones esce di scena; David Bowie resta come struttura, metodo, immagine eterna, fissata nell’istante in cui vita e opera si sovrappongono.

Dieci anni dopo: l’eredità di Bowie come opera vivente

Dieci anni dopo, l’eredità di David Bowie agisce come protocollo creativo: non solo catalogo di brani, ma metodo di costruzione del senso. L’opera permane come dispositivo che unisce biografia, immagine e suono, imponendo un modello di autorialità totale.

Il tempo non attenua, consolida: Blackstar e «Lazarus» continuano a produrre letture, citazioni, rimontaggi. La morte come “primo fotogramma” dell’opera vivente ha ridefinito standard di legacy management, dal controllo dei simboli alla regia delle uscite.

La memoria pubblica non si limita all’omaggio: si traduce in pratiche. Curatori, musicisti, visual artist replicano la logica del progetto integrato, mentre l’icona di Bowie diventa grammatica per interpretare trasformazioni identitarie nella cultura pop.

Non un monumento, ma una macchina attiva: la sua figura funziona da interfaccia tra generi, epoche e media. Laddove il personaggio finiva, l’opera ha preso posto, mantenendo tensione tra mistero e chiarezza, corpo assente e immagine perpetua.

