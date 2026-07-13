13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lupin III VS Occhi di Gatto, il crossover in onda stasera su Italia 2

La notizia in sintesi

Lupin III vs Occhi di Gatto va in onda il 13 luglio su Italia 2 .

va in onda il 13 luglio su . Il film del 2023 unisce Lupin alle sorelle Sheila, Kelly e Tati.

La messa in onda apre un ciclo estivo di nove film dedicati a Lupin.

Il crossover è diretto da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita.

(Riassunto generato con AI)

Lupin e Occhi di Gatto in prima visione

Lupin III vs Occhi di Gatto, crossover animato tra il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch e le celebri ladre nate dal fumettista Tsukasa Hōjō, arriva stasera, lunedì 13 luglio 2026, su Italia 2. Il film sarà trasmesso alle 21:00 in prima visione TV in chiaro e inaugura l’estate dedicata a Lupin III sul canale Mediaset.

L’appuntamento porta sul piccolo schermo un lungometraggio del 2023 che mette insieme due universi anime molto riconoscibili anche dal pubblico italiano. La programmazione rientra in un ciclo estivo di nove film, previsto ogni lunedì alle 21:00, e punta sul valore di un incontro tra personaggi, stili narrativi e rivalità storiche del genere.

Il crossover era approdato su Prime Video nel gennaio 2023 e celebra il cinquantesimo anniversario della creazione di Lupin III. La trasmissione in chiaro amplia quindi la disponibilità televisiva di un titolo costruito attorno al confronto fra due bande di ladri, accomunate dalla ricerca di opere d’arte legate allo stesso mistero familiare.

Il furto al museo e il mistero dei dipinti

La vicenda prende avvio in un museo, dove le sorelle Sheila Tashikel, Kelly Tashikel e Tati Tashikel agiscono per sottrarre un dipinto. Nello stesso momento compare Lupin III, affiancato dalla sua banda con Jigen, Goemon e Fujiko, deciso a impossessarsi di un’altra opera.

I due quadri appartengono alla serie La Ragazza e i Fiori, realizzata da Michael Heinz, padre scomparso delle tre sorelle. Le tele potrebbero contenere indizi sul suo destino: un elemento che sposta il conflitto oltre la semplice competizione tra ladri e rende possibile un intreccio di sospetti, alleanze e inseguimenti.

Il film è realizzato interamente con tecnica CGI tridimensionale. La regia è firmata da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita; nel cast vocale giapponese figurano Kanichi Kurita come Lupin, Akio Otsuka come Daisuke Jigen, Daisuke Namikawa come Goemon Ishikawa XIII e Miyuki Sawashiro come Fujiko Mine.

Completano le voci principali Koichi Yamadera, ispettore Zenigata, Keiko Toda, Hitomi Kisugi ovvero Sheila, Rica Fukami, Rui Kisugi ovvero Kelly, e Chika Sakamoto, Ai Kisugi ovvero Tati. La presenza di interpreti storicamente associati ai personaggi rafforza la continuità tra le due saghe.

Un ciclo estivo che amplia la visibilità

Il passaggio su Italia 2 trasforma il crossover in apertura di una programmazione seriale dedicata al personaggio di Lupin. Per chi non seguisse la diretta, il film risulta indicato in abbonamento su Amazon Prime Video, TIMVISION e Amazon Prime Video with Ads, mentre può essere recuperabile anche tramite Mediaset Infinity secondo finestre e modalità del servizio.

La disponibilità sulle piattaforme può variare nel tempo in base ai cataloghi. Il dato centrale resta la prima visione in chiaro, che riporta l’incontro con Occhi di Gatto dentro un appuntamento televisivo settimanale estivo.

FAQ

Quando va in onda Lupin III vs Occhi di Gatto?

Sì, il film va in onda lunedì 13 luglio 2026 alle 21:00 su Italia 2, in prima visione TV in chiaro.

Chi sono le protagoniste di Occhi di Gatto?

Sono Sheila, Kelly e Tati Tashikel, corrispondenti rispettivamente a Hitomi, Rui e Ai Kisugi nella versione giapponese.

Chi ha diretto il crossover animato?

Sono Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita i registi del film d’animazione, realizzato con CGI tridimensionale.

Dove si può vedere il film in streaming?

Sì, il titolo è indicato su Amazon Prime Video, TIMVISION e Amazon Prime Video with Ads; può comparire anche su Mediaset Infinity.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: ComingSoon.it e CronacaPop.