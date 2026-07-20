Truffe online su condizionatori e ventilatori: offerte false e prodotti mai consegnati

La notizia in sintesi
- Kaspersky segnala truffe estive su ventilatori e condizionatori online.
- Gli annunci imitano brand reali e promettono sconti fuori mercato.
- Contrassegno e siti dall’aspetto professionale non garantiscono acquisti sicuri.
- Conservare prove e segnalare subito aiuta a contrastare il raggiro.
Riassunto generato con AI
Truffe sui condizionatori, l’allarme estivo
Kaspersky mette in guardia gli acquirenti contro false offerte di ventilatori e condizionatori diffuse mentre l’ondata di caldo interessa l’Europa. I cybercriminali sfruttano l’urgenza di raffrescare casa, presentandosi come marchi noti o rivenditori affidabili e proponendo prezzi eccezionalmente bassi. Le campagne compaiono soprattutto in annunci sponsorizzati su Facebook e Instagram, ma anche in e-mail e siti web contraffatti.
Il fine è indurre le vittime a pagare oppure a consegnare dati personali e finanziari. In alcuni casi il prodotto non arriva; in altri viene recapitato un oggetto diverso, come un ventilatore economico al posto del climatizzatore. L’aumento della domanda stagionale rende più efficace la pressione psicologica esercitata da offerte a scadenza.
Come agiscono i falsi negozi online
Lo schema ricorrente usa fotografie autentiche, recensioni apparentemente credibili e pagine che riproducono il design di e-commerce conosciuti. Il passaggio decisivo avviene spesso fuori dai canali ufficiali: un sito esterno, una chat o un messaggio diretto conducono alla richiesta di pagamento. Timer, disponibilità limitate e contatori di utenti che starebbero guardando l’offerta servono a impedire verifiche attente.
Olga Altukhova, Cybersecurity Expert di Kaspersky, spiega: “Mettere sotto pressione gli acquirenti affinché agiscano in fretta è una delle tecniche più utilizzate dai truffatori”. La raccomandazione è mantenere la calma e controllare con precisione Url e design del sito, cercando il venditore su un motore di ricerca per valutarne la legittimità. Un prezzo molto inferiore al mercato, l’assenza di partita Iva o indirizzo fisico, contatti soltanto via chat e commenti disattivati sono segnali da considerare insieme.
Il contrassegno non elimina il rischio: certifica la consegna del pacco, non il suo contenuto, che il corriere non verifica. Anche bonifici e pagamenti istantanei richiedono prudenza, perché il venditore può diventare irraggiungibile dopo l’incasso. Prima dell’ordine è utile cercare il nome del negozio associato alle parole “truffa” o “recensioni”, verificando eventuali segnalazioni di altri utenti.
Le mosse immediate dopo un acquisto sospetto
Chi ritiene di essere stato raggirato deve anzitutto salvare screenshot dell’annuncio, conversazioni, ricevute e dati disponibili del venditore. Se il pagamento è recente, può contattare banca o emittente della carta per tentare lo storno. L’annuncio va inoltre segnalato alla piattaforma che lo ospita e il caso può essere denunciato alla Polizia Postale, online o presso polizia e carabinieri.
Per gli aspetti commerciali, una segnalazione può raggiungere anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Autorità non recupera il denaro per il singolo consumatore, ma può vietare pratiche scorrette e applicare sanzioni.
FAQ
Come riconoscere un falso negozio di condizionatori?
Sì: controlla prezzo, Url, partita Iva, indirizzo fisico e reputazione del venditore. Timer, pochi pezzi e contatti esclusivamente in chat sono indicatori di rischio.
Il pagamento in contrassegno è sicuro?
No: il contrassegno conferma soltanto che il pacco è arrivato. Il corriere incassa l’importo ma non controlla se nella scatola c’è il prodotto ordinato.
Cosa rubano i siti di climatizzatori falsi?
Sì, possono sottrarre dati personali e dati della carta di credito inseriti durante l’acquisto. Le informazioni possono poi essere utilizzate per ulteriori frodi.
Cosa fare se il condizionatore non arriva?
Sì: conserva tutte le prove, contatta subito banca o carta per tentare lo storno, segnala l’inserzione al social e presenta denuncia alla Polizia Postale.
Da quali fonti deriva questa verifica?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: QuiFinanza e Today.