20 Luglio 2026

Home / FINTECH / Truffe online su condizionatori e ventilatori: offerte false e prodotti mai consegnati

La notizia in sintesi

Kaspersky segnala truffe estive su ventilatori e condizionatori online.

segnala truffe estive su ventilatori e condizionatori online. Gli annunci imitano brand reali e promettono sconti fuori mercato.

Contrassegno e siti dall’aspetto professionale non garantiscono acquisti sicuri.

Conservare prove e segnalare subito aiuta a contrastare il raggiro.

Riassunto generato con AI

Truffe sui condizionatori, l’allarme estivo

Kaspersky mette in guardia gli acquirenti contro false offerte di ventilatori e condizionatori diffuse mentre l’ondata di caldo interessa l’Europa. I cybercriminali sfruttano l’urgenza di raffrescare casa, presentandosi come marchi noti o rivenditori affidabili e proponendo prezzi eccezionalmente bassi. Le campagne compaiono soprattutto in annunci sponsorizzati su Facebook e Instagram, ma anche in e-mail e siti web contraffatti.

Il fine è indurre le vittime a pagare oppure a consegnare dati personali e finanziari. In alcuni casi il prodotto non arriva; in altri viene recapitato un oggetto diverso, come un ventilatore economico al posto del climatizzatore. L’aumento della domanda stagionale rende più efficace la pressione psicologica esercitata da offerte a scadenza.

Come agiscono i falsi negozi online

Lo schema ricorrente usa fotografie autentiche, recensioni apparentemente credibili e pagine che riproducono il design di e-commerce conosciuti. Il passaggio decisivo avviene spesso fuori dai canali ufficiali: un sito esterno, una chat o un messaggio diretto conducono alla richiesta di pagamento. Timer, disponibilità limitate e contatori di utenti che starebbero guardando l’offerta servono a impedire verifiche attente.

Olga Altukhova, Cybersecurity Expert di Kaspersky, spiega: “Mettere sotto pressione gli acquirenti affinché agiscano in fretta è una delle tecniche più utilizzate dai truffatori”. La raccomandazione è mantenere la calma e controllare con precisione Url e design del sito, cercando il venditore su un motore di ricerca per valutarne la legittimità. Un prezzo molto inferiore al mercato, l’assenza di partita Iva o indirizzo fisico, contatti soltanto via chat e commenti disattivati sono segnali da considerare insieme.

Il contrassegno non elimina il rischio: certifica la consegna del pacco, non il suo contenuto, che il corriere non verifica. Anche bonifici e pagamenti istantanei richiedono prudenza, perché il venditore può diventare irraggiungibile dopo l’incasso. Prima dell’ordine è utile cercare il nome del negozio associato alle parole “truffa” o “recensioni”, verificando eventuali segnalazioni di altri utenti.

Le mosse immediate dopo un acquisto sospetto

Chi ritiene di essere stato raggirato deve anzitutto salvare screenshot dell’annuncio, conversazioni, ricevute e dati disponibili del venditore. Se il pagamento è recente, può contattare banca o emittente della carta per tentare lo storno. L’annuncio va inoltre segnalato alla piattaforma che lo ospita e il caso può essere denunciato alla Polizia Postale, online o presso polizia e carabinieri.

Per gli aspetti commerciali, una segnalazione può raggiungere anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Autorità non recupera il denaro per il singolo consumatore, ma può vietare pratiche scorrette e applicare sanzioni.

FAQ

Come riconoscere un falso negozio di condizionatori?

Sì: controlla prezzo, Url, partita Iva, indirizzo fisico e reputazione del venditore. Timer, pochi pezzi e contatti esclusivamente in chat sono indicatori di rischio.

Il pagamento in contrassegno è sicuro?

No: il contrassegno conferma soltanto che il pacco è arrivato. Il corriere incassa l’importo ma non controlla se nella scatola c’è il prodotto ordinato.

Cosa rubano i siti di climatizzatori falsi?

Sì, possono sottrarre dati personali e dati della carta di credito inseriti durante l’acquisto. Le informazioni possono poi essere utilizzate per ulteriori frodi.

Cosa fare se il condizionatore non arriva?

Sì: conserva tutte le prove, contatta subito banca o carta per tentare lo storno, segnala l’inserzione al social e presenta denuncia alla Polizia Postale.

Da quali fonti deriva questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: QuiFinanza e Today.