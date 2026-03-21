Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello in crisi profonda, l’ingaggio Lucarelli conferma il declino

Perché il nuovo Grande Fratello Vip è in crisi strutturale

Il nuovo Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, sta attraversando una crisi profonda.

Nonostante un clima più leggero rispetto all’era Alfonso Signorini, il format mostra segni evidenti di stanchezza.

La stagione in corso, segnata da un cast ibrido fra presunti vip e volti semi-sconosciuti, conferma la perdita di appeal del brand “Gf” presso il pubblico generalista e commerciale. Il problema, sottolineano gli addetti ai lavori, non dipende da singole scelte di conduzione o di cast, ma dalla formula stessa del reality, ormai percepita come ripetitiva e autoreferenziale.

Il contesto competitivo, con la frammentazione dell’offerta streaming e social, accentua la difficoltà del format a generare sorpresa, empatia e narrazioni interne credibili, elementi che in passato ne avevano determinato il successo di lungo periodo.

In sintesi:

Il brand Grande Fratello è percepito come logoro e privo di reale novità.

Le dinamiche interne alla Casa non riescono più a generare trame coinvolgenti.

L’uso di opinionisti forti sostituisce, ma non risolve, l’assenza di contenuti.

Mediaset rischia un effetto domino su tutto l’intrattenimento di prima serata.

Un format usurato tra cast forzati e opinionisti protagonisti

La crisi del Gf Vip non nasce oggi: il “limone” del format è stato spremuto fino all’ultima goccia. Il tentativo di alternare edizioni con “gente comune” e stagioni vip non ha prodotto un reale riposizionamento editoriale.

Questa edizione, evocata inizialmente con un cast quasi fantascientifico – da Walter Zenga ad Anna La Rosa, da Federica Pellegrini fino a Massimo Lovati – è approdata invece a un mix di “presunti vip” e sconosciuti, con l’ennesima riconvocazione di Antonella Elia e Adriana Volpe.

L’ingaggio di figure forti come Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro, unito alla presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista “spietata”, sembrava il colpo di coda per ravvivare il racconto. Nella pratica, però, la centralità del talk in studio ha finito per svuotare il cuore del programma: le trame interne alla Casa non decollano, le dinamiche fra concorrenti non esplodono, il raddoppio settimanale accentua la sensazione di riempitivo.

Il Grande Fratello trasformato in spin-off permanente

La scelta di puntare sulle “rese dei conti” tra Selvaggia Lucarelli e le sue vecchie conoscenze di Ballando con le stelle – a partire da Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro – ha trasformato il Gf Vip in un contenitore di spin-off.

Lunghi blocchi sono costruiti su battibecchi personali, provocazioni e rancori pregressi, spesso non raccolti dai diretti interessati o percepiti come artificiosi dal pubblico.

Lo stesso schema viene replicato con il dualismo di Antonella Elia e Adriana Volpe, reduci da uno scontro a “BellaMà” e riproposte come coppia in perenne conflitto. Il risultato è un reality che non è più “mondo chiuso”, ma solo prosecuzione di liti iniziate altrove, con una bolla narrativa completamente perforata.

In questo scenario, la sequenza di flop Mediaset – da “The Couple” a “L’Isola”, fino al nuovo “ ” in doppia versione – alimenta la percezione di una strategia d’intrattenimento in affanno. L’unico alibi residuo è la volontà di non concedere, con una pausa del format, un segnale di resa ai dossier polemici di Fabrizio Corona e alle sue pseudo-inchieste di “Falsissimo”.

FAQ

Perché il nuovo Grande Fratello Vip non funziona più?

Il programma non funziona perché il format è usurato: le dinamiche interne non sorprendono, il pubblico avverte ripetitività e assenza di novità reali.

Il problema del Grande Fratello è il cast o la formula?

Il problema è principalmente la formula: anche con nomi forti, un reality percepito come prevedibile fatica a generare coinvolgimento duraturo.

Perché Selvaggia Lucarelli è così centrale nel nuovo Gf Vip?

La centralità di Selvaggia Lucarelli nasce dalla povertà di trame nella Casa, spostando il focus su scontri personali già noti al pubblico.

Il raddoppio settimanale del Grande Fratello danneggia gli ascolti?

Sì, il raddoppio amplifica la saturazione: più puntate richiedono più contenuti forti, che il reality oggi non riesce a produrre.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sul Gf Vip?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.