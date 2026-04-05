Home / NEWS / Vino francese del dopoguerra all’asta internazionale raggiunge un record di 812.500 dollari

Bottiglia di Romanée-Conti 1945 da record all’asta La Paulée di Acker

Una rarissima bottiglia di Domaine de la Romanée-Conti 1945, da 750 ml, proveniente dalla cantina privata del collezionista Robert Drouhin, è stata venduta all’asta La Paulée organizzata da Acker lo scorso fine settimana negli Stati Uniti.

Il lotto ha raggiunto il prezzo record di 812.500 dollari, diventando il vino più costoso mai battuto all’asta e superando nettamente il precedente primato di 558.000 dollari fissato nel 2018.

La cifra eccezionale riflette la combinazione di rarità assoluta, valore storico e domanda crescente per le etichette iconiche della Borgogna, in particolare per le annate prodotte da viti pre-fillossera.

In sintesi:

Bottiglia di Romanée-Conti 1945 venduta a 812.500 dollari all’asta La Paulée di Acker

venduta a 812.500 dollari all’asta La Paulée di Acker Provenienza dalla cantina privata del noto collezionista borgognone Robert Drouhin

Nuovo record mondiale, superato il precedente limite di 558.000 dollari del 2018

Valore legato a rarità estrema, viti pre-fillossera e crescente domanda collezionistica

Perché la Romanée-Conti 1945 vale oltre 800mila dollari

Il Romanée-Conti 1945 è considerato dai critici una delle annate più leggendarie di sempre, non solo per la qualità organolettica ma per il contesto storico: rappresenta infatti l’ultima vendemmia prima del reimpianto dei vigneti più antichi del Domaine de la Romanée-Conti.

Quelle viti, sopravvissute alla fillossera, a due guerre mondiali e a quasi un secolo di storia viticola della Borgogna, producevano rese bassissime e grandissima concentrazione, rendendo la produzione estremamente limitata e le bottiglie superstiti rarissime sul mercato.

Secondo la casa d’aste Acker, questa combinazione di unicità agronomica, memoria storica e stato di conservazione impeccabile ha spinto i collezionisti internazionali a rilanciare fino a stabilire centinaia di nuovi record durante La Paulée, con particolare focus sui vini borgognoni di fascia ultra‑premium.

Il presidente di Acker, John Kapon, ha definito l’etichetta un’esperienza irripetibile: “Ho avuto il privilegio di assaggiare questo vino solo tre volte nella mia vita, ed è il più grande che abbia mai provato”.

La vendita conferma la centralità del Domaine de la Romanée-Conti nel mercato del fine wine globale e sancisce la progressiva polarizzazione degli investimenti enologici su pochissime etichette-icona, percepite come beni rifugio alternativi ai mercati finanziari tradizionali.

L’asta La Paulée, dedicata alla celebrazione dei grandi vini di Borgogna, si consolida così come piattaforma di riferimento per i top collector internazionali interessati a lotti con tracciabilità impeccabile e provenienza storica certificata.

Impatto sul collezionismo e prospettive per il mercato del fine wine

Il nuovo record del Romanée-Conti 1945 spinge ulteriormente verso l’alto le valutazioni delle annate storiche della Borgogna, con possibili effetti a cascata su altre denominazioni d’eccellenza europee.

Gli operatori del settore si aspettano un rafforzamento del segmento “museum bottles”, destinato a rimanere quasi interamente nelle mani di investitori istituzionali e grandi collezionisti privati, riducendo ulteriormente la disponibilità per la degustazione reale.

Per i mercati emergenti del fine wine, questa vendita potrebbe accelerare la selezione degli asset enologici considerati blue chip, aumentando la distanza tra icone assolute come Domaine de la Romanée-Conti e il resto del panorama dei vini da investimento.

FAQ

Quanto è stata pagata la bottiglia di Romanée-Conti 1945 all’asta?

La bottiglia di Romanée-Conti 1945 è stata aggiudicata a 812.500 dollari, stabilendo il nuovo record mondiale per un vino all’asta.

Chi era il proprietario della bottiglia di Romanée-Conti 1945?

La bottiglia proveniva dalla cantina personale di Robert Drouhin, storico riferimento del commercio e del collezionismo di vini di Borgogna.

Perché l’annata 1945 di Romanée-Conti è così rara?

L’annata 1945 è l’ultima prima del reimpianto delle viti pre-fillossera del Domaine de la Romanée-Conti, con produzione limitatissima e poche bottiglie sopravvissute.

Dove si è svolta l’asta La Paulée organizzata da Acker?

L’asta La Paulée è stata organizzata dalla casa d’aste Acker negli Stati Uniti, punto di riferimento per il mercato globale dei fine wines.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul record di Romanée-Conti?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.