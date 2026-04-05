michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Vino francese del dopoguerra all’asta internazionale raggiunge un record di 812.500 dollari

Vino francese del dopoguerra all’asta internazionale raggiunge un record di 812.500 dollari

Bottiglia di Romanée-Conti 1945 da record all’asta La Paulée di Acker

Una rarissima bottiglia di Domaine de la Romanée-Conti 1945, da 750 ml, proveniente dalla cantina privata del collezionista Robert Drouhin, è stata venduta all’asta La Paulée organizzata da Acker lo scorso fine settimana negli Stati Uniti.
Il lotto ha raggiunto il prezzo record di 812.500 dollari, diventando il vino più costoso mai battuto all’asta e superando nettamente il precedente primato di 558.000 dollari fissato nel 2018.
La cifra eccezionale riflette la combinazione di rarità assoluta, valore storico e domanda crescente per le etichette iconiche della Borgogna, in particolare per le annate prodotte da viti pre-fillossera.

In sintesi:

  • Bottiglia di Romanée-Conti 1945 venduta a 812.500 dollari all’asta La Paulée di Acker
  • Provenienza dalla cantina privata del noto collezionista borgognone Robert Drouhin
  • Nuovo record mondiale, superato il precedente limite di 558.000 dollari del 2018
  • Valore legato a rarità estrema, viti pre-fillossera e crescente domanda collezionistica

Perché la Romanée-Conti 1945 vale oltre 800mila dollari

Il Romanée-Conti 1945 è considerato dai critici una delle annate più leggendarie di sempre, non solo per la qualità organolettica ma per il contesto storico: rappresenta infatti l’ultima vendemmia prima del reimpianto dei vigneti più antichi del Domaine de la Romanée-Conti.
Quelle viti, sopravvissute alla fillossera, a due guerre mondiali e a quasi un secolo di storia viticola della Borgogna, producevano rese bassissime e grandissima concentrazione, rendendo la produzione estremamente limitata e le bottiglie superstiti rarissime sul mercato.
Secondo la casa d’aste Acker, questa combinazione di unicità agronomica, memoria storica e stato di conservazione impeccabile ha spinto i collezionisti internazionali a rilanciare fino a stabilire centinaia di nuovi record durante La Paulée, con particolare focus sui vini borgognoni di fascia ultra‑premium.

Il presidente di Acker, John Kapon, ha definito l’etichetta un’esperienza irripetibile: “Ho avuto il privilegio di assaggiare questo vino solo tre volte nella mia vita, ed è il più grande che abbia mai provato”.
La vendita conferma la centralità del Domaine de la Romanée-Conti nel mercato del fine wine globale e sancisce la progressiva polarizzazione degli investimenti enologici su pochissime etichette-icona, percepite come beni rifugio alternativi ai mercati finanziari tradizionali.
L’asta La Paulée, dedicata alla celebrazione dei grandi vini di Borgogna, si consolida così come piattaforma di riferimento per i top collector internazionali interessati a lotti con tracciabilità impeccabile e provenienza storica certificata.

Impatto sul collezionismo e prospettive per il mercato del fine wine

Il nuovo record del Romanée-Conti 1945 spinge ulteriormente verso l’alto le valutazioni delle annate storiche della Borgogna, con possibili effetti a cascata su altre denominazioni d’eccellenza europee.
Gli operatori del settore si aspettano un rafforzamento del segmento “museum bottles”, destinato a rimanere quasi interamente nelle mani di investitori istituzionali e grandi collezionisti privati, riducendo ulteriormente la disponibilità per la degustazione reale.
Per i mercati emergenti del fine wine, questa vendita potrebbe accelerare la selezione degli asset enologici considerati blue chip, aumentando la distanza tra icone assolute come Domaine de la Romanée-Conti e il resto del panorama dei vini da investimento.

FAQ

Quanto è stata pagata la bottiglia di Romanée-Conti 1945 all’asta?

La bottiglia di Romanée-Conti 1945 è stata aggiudicata a 812.500 dollari, stabilendo il nuovo record mondiale per un vino all’asta.

Chi era il proprietario della bottiglia di Romanée-Conti 1945?

La bottiglia proveniva dalla cantina personale di Robert Drouhin, storico riferimento del commercio e del collezionismo di vini di Borgogna.

Perché l’annata 1945 di Romanée-Conti è così rara?

L’annata 1945 è l’ultima prima del reimpianto delle viti pre-fillossera del Domaine de la Romanée-Conti, con produzione limitatissima e poche bottiglie sopravvissute.

Dove si è svolta l’asta La Paulée organizzata da Acker?

L’asta La Paulée è stata organizzata dalla casa d’aste Acker negli Stati Uniti, punto di riferimento per il mercato globale dei fine wines.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul record di Romanée-Conti?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache