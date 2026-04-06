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Lucia Ilardo, polemica sui vecchi giudizi su Ilary Blasi e altri VIP

Lucia Ilardo, polemica sui vecchi giudizi su Ilary Blasi e altri VIP

Chi è Lucia Ilardo e perché i suoi vecchi tweet fanno discutere

Lucia Ilardo, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2026, è finita al centro dell’attenzione per una serie di vecchi commenti social riemersi in queste ore.
Nei tweet pubblicati tra il 2014 e il 2016, la 28enne – già vista a Temptation Island con l’ex fidanzato Rosario Guglielmi – commentava da fan reality, conduttori e vip Mediaset, da Ilary Blasi a Stefano De Martino, fino a Fabrizio Corona e Marco Borriello.

Il materiale, emerso mentre la gieffina è nella Casa, offre uno spaccato raro: una telespettatrice appassionata che, anni dopo, diventa protagonista del format che seguiva da adolescente.
Rileggere oggi quei post consente di capire meglio il suo immaginario televisivo, i modelli che l’hanno ispirata e l’immagine di sé che vuole costruire davanti alle telecamere.

In sintesi:

  • Vecchi tweet di Lucia Ilardo su Grande Fratello, Ilary Blasi e vari vip tornano virali.
  • I post mostrano una fan seriale dei reality che oggi partecipa al GF Vip.
  • Forte ammirazione per Ilary Blasi e attrazione per Stefano De Martino, Corona, Borriello.
  • I commenti aiutano a leggere la strategia d’immagine della nuova concorrente.

Nel 2014 la giovanissima Lucia Ilardo, allora quasi 17enne, commentava in diretta la quattordicesima edizione del Grande Fratello, dichiarando un debole per Giovanni Masiero: “Ho già adocchiato Giovanni! Sì, Giovanni ci piacciono i sensibili e romantici come te”.
Seguiva il reality in famiglia, commentando nel “lettone dei miei” con la madre: un dettaglio che mostra un legame domestico e rituale con il programma.

Intervistata da Superguida Tv, ha spiegato di essersi candidata personalmente al GF Vip, proprio per trasformare quella passione in un’opportunità personale: “Vorrei dare alle persone la possibilità di conoscermi davvero (…). Questo è il motivo principale per cui ho deciso di candidarmi”.
Il passaggio da spettatrice a concorrente restituisce un percorso coerente: usare il reality come strumento di autorappresentazione totale, oltre la coppia e oltre i limiti percepiti dei social.

Dagli elogi a Ilary Blasi ai tweet su De Martino, Corona e Borriello

Oltre al Grande Fratello, i vecchi tweet evidenziano una vera devozione per Ilary Blasi. Tra il 2014 e il 2016 Lucia Ilardo commentava le puntate de Le Iene esaltando la conduttrice: “Ilary è il top dei top per me, bravissima”.
Al punto da tenere una sua foto come sfondo del cellulare: “Questa donna è perfetta. Ilary Blasi cosa sei con questo vestito? Top”.

Sui protagonisti maschili dello showbiz, la gieffina mostrava gusti molto netti. Su Stefano De Martino scriveva: “’Belen è troppo per Stefano’. Ah sì? Io lo amo. Lo scugnizzo che mi piace”, definendo “spettacolo” le pubblicità con Belen Rodriguez.
Non mancavano apprezzamenti per Fabrizio Corona“per me #Corona ha troppo fascino… Che uomo!” – e per l’ex calciatore Marco Borriello, “come il vino”.

L’interesse per l’universo di Maria De Filippi emerge dai tanti tweet su Fabio Colloricchio, Andrea Cerioli – che sperava di rivedere sul trono per poterlo corteggiare da maggiorenne – e su Lucas Peracchi, a conferma di un consumo massiccio e costante di dating show e talent sentimentali.

Come i vecchi tweet possono influenzare il percorso di Lucia al GF Vip

La riemersione dei vecchi tweet di Lucia Ilardo apre uno scenario interessante per il Grande Fratello Vip. Da un lato mostrano autenticità: una ragazza che per anni ha vissuto i reality da fan, senza filtri, prima di entrarvi.
Dall’altro, forniscono al pubblico una “guida di lettura” del suo personaggio: l’ammirazione per Ilary Blasi, il fascino per figure controverse come Fabrizio Corona, la familiarità con i codici televisivi di Mediaset.

In termini di narrazione televisiva, questi contenuti potrebbero essere usati in puntata per costruire storyline su sogni realizzati, identificazione con i vip e distanza tra l’ingenuità di ieri e la consapevolezza di oggi.
Molto dipenderà da come la concorrente sceglierà di commentare, rivendicare o ridimensionare quei vecchi giudizi, trasformandoli in un punto di forza o in un potenziale boomerang d’immagine.

FAQ

Chi è Lucia Ilardo del Grande Fratello Vip 2026

Lucia Ilardo è una 28enne nota per Temptation Island con l’ex Rosario Guglielmi, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2026.

Perché i vecchi tweet di Lucia Ilardo sono tornati virali

I tweet sono riemersi mentre Lucia è nella Casa: contengono commenti su Grande Fratello, Ilary Blasi e vari vip amati dal pubblico.

Cosa pensava Lucia Ilardo di Ilary Blasi anni fa

Lucia esprimeva ammirazione assoluta per Ilary Blasi, definendola “top dei top” e usando una sua foto come sfondo del cellulare.

Quali vip maschili elogiava Lucia Ilardo sui social

Nei tweet elogiava in particolare Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Marco Borriello, oltre ai tronisti Andrea Cerioli e Lucas Peracchi.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda su Lucia Ilardo

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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