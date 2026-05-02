Home / NEWS / Psichiatra difende Catherine, madre dispersa nel bosco: smentita l’etichetta di follia

Il caso Catherine Birmingham, tra perizie contestate e grida dei bambini

Catherine Birmingham, madre dei tre figli affidati a una casa famiglia di Vasto, è al centro di un duro scontro giudiziario sulle valutazioni dei servizi sociali e dei periti.

La vicenda esplode a metà febbraio 2026, quando emergono audio registrati nella struttura che documenterebbero il disagio dei minori, rimasti a lungo ignorati negli atti del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il confronto, seguito dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla e dall’avvocato Danila Solinas, denuncia presunti pregiudizi nelle perizie che hanno definito Catherine e il marito Nathan Trevallion genitori “inadeguati”.

Al centro del caso c’è la domanda cruciale: chi tutela davvero l’interesse dei bambini quando le evidenze emotive e documentali sembrano entrare in conflitto con le conclusioni tecniche ufficiali?

In sintesi:

Audio dalla casa famiglia di Vasto mostrano la forte sofferenza dei tre figli Birmingham-Trevallion.

La difesa denuncia pregiudizi dei periti verso Catherine e Nathan, definiti genitori “inadeguati”.

Il Tribunale dell’Aquila interpreta una crisi di panico come reazione “potenzialmente volontaria”.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi parla di “clamorosa ingiustizia” e di prove ignorate.

Registrazioni, perizie e accuse di ingiustizia nel caso di Vasto

Durante una videochiamata con Michela Vittoria Brambilla e l’avvocato Danila Solinas, Catherine Birmingham cede emotivamente: non riesce ad ascoltare gli audio registrati nella casa famiglia di Vasto, che la riportano alla notte di metà febbraio che ha segnato la frattura con i figli.

Quei file, depositati già a febbraio, vengono definiti da Solinas prove di un «dolore che piega le coscienze», ma sarebbero rimasti marginali nella valutazione del tribunale.

La difesa contesta radicalmente il sistema peritale: Solinas denuncia un «pregiudizio evidente» nei confronti dei coniugi Trevallion, richiamando post pubblici e insulti come «cialtroni» rivolti ai genitori prima della chiusura delle analisi.

Per la legale, la perizia che bolla Catherine e Nathan come «inadeguati» confermerebbe un giudizio precostituito, «un sistema che trasuda ingiustizia», più che un esame neutrale di competenze genitoriali.

Il nucleo emotivo del caso sono le urla di uno dei bambini, diffuse da Il Centro: «Mummy, aiuto… ho paura di non tornare più a casa». Per il Tribunale per i minorenni dell’Aquila questa crisi sarebbe «potenzialmente volontaria», tesa a influenzare gli adulti; la difesa la interpreta invece come manifestazione limpida di terrore e di attaccamento alla madre.

La lettura dello psichiatra Cantelmi e le possibili ricadute future

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte, sostiene con decisione la versione di Catherine Birmingham: «Catherine dice la verità. Delegittimare il suo racconto, denigrarla, affermare che lei sia il problema è a mio parere una crudeltà».

Cantelmi parla di una «mole enorme» di prove – documenti, audio, video – sulla vita nella struttura di Vasto, che sarebbero state trascurate da operatori e periti.

Analizzando la consulenza tecnica d’ufficio, lo psichiatra sottolinea come la stessa CTU riconosca Catherine “sana di mente”, senza disturbi psichiatrici né di personalità: «È stata descritta come matta, ma non lo è».

Per Cantelmi, dichiararla comunque inadeguata come genitore rappresenta una «clamorosa ingiustizia» che potrebbe diventare un precedente pesante per altri procedimenti di allontanamento dei minori, imponendo una riflessione sistemica su perizie, trasparenza e responsabilità nella tutela dell’infanzia.

FAQ

Chi è Catherine Birmingham e perché i figli sono in casa famiglia?

La vicenda riguarda Catherine Birmingham, madre di tre figli affidati a una casa famiglia di Vasto dopo valutazioni dei servizi sociali e decisioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Che cosa contengono gli audio registrati nella casa famiglia di Vasto?

Gli audio documentano pianti, urla e frasi di paura dei bambini, tra cui «Mummy, aiuto… ho paura di non tornare più a casa», interpretati dalla difesa come prova di forte sofferenza.

Perché la perizia ufficiale definisce Catherine e Nathan genitori inadeguati?

La CTU, pur riconoscendo Catherine priva di patologie psichiatriche, conclude per una presunta inadeguatezza genitoriale, valutando criticamente dinamiche educative e relazionali. La difesa contesta tali esiti come frutto di pregiudizio preliminare.

Qual è la posizione dello psichiatra Tonino Cantelmi sul caso Birmingham?

Lo psichiatra Tonino Cantelmi ritiene Catherine credibile, sottolinea la sua sanità mentale e definisce «clamorosa ingiustizia» la dichiarazione di inadeguatezza genitoriale, segnalando prove documentali e audiovisive ignorate.

Quali sono le fonti informative principali su questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati criticamente.