ISBNdb ritira l’offerta di libri stampati per addestrare l’IA

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

ISBNdb ritira l’offerta di libri stampati per addestrare intelligenze artificiali.

ritira l’offerta di libri stampati per addestrare intelligenze artificiali. La società nega di aver acquistato, digitalizzato o venduto volumi per l’AI.

Il cambio arriva dopo un’inchiesta pubblicata da 404 Media .

. Restano aperti i dubbi sul reperimento di libri per grandi dataset linguistici.

( Riassunto generato con AI)

ISBNdb ritira l’offerta per dataset AI

ISBNdb, società che gestisce dati bibliografici e servizi API per il settore librario, ha eliminato dalle proprie pagine l’offerta di reperire libri cartacei destinati ai dataset per modelli di intelligenza artificiale. La decisione è arrivata dopo il reportage di 404 Media, pubblicato nei giorni precedenti, e dopo le reazioni critiche suscitate dalla proposta commerciale.

Il 30 luglio, nove giorni dopo l’inchiesta, l’azienda ha pubblicato una nota sulla homepage e un aggiornamento nella sezione notizie. ISBNdb sostiene di non avere mai acquistato, scansionato o venduto libri per l’addestramento AI, né per altre finalità, e definisce la pagina rimossa un “test di interesse del mercato” mai trasformato in un servizio operativo.

La società afferma inoltre di non addestrare modelli di AI e di non averlo mai fatto. Secondo la sua ricostruzione, il ruolo di ISBNdb resta quello di fornire metadati sui libri, utili a librerie, biblioteche e applicazioni di lettura per collegare titoli e lettori.

Le pagine eliminate e le domande sul mercato

La landing page intitolata “Printed Books Sourcing for Your AI LLMs Dataset Needs” è stata rimossa il 28 luglio. Nel messaggio pubblicato successivamente, ISBNdb ha spiegato di avere esplorato la domanda per questo tipo di attività, scegliendo poi di cambiare direzione, mentre i servizi principali di metadata API resterebbero attivi e invariati.

Le precedenti pagine promozionali, ora cancellate, contenevano indicazioni più esplicite. ISBNdb sosteneva che i libri stampati prima del 2022 potessero essere adatti ai dati di addestramento perché privi di testo generato dall’AI e perché il loro inserimento nei dataset avrebbe potuto evitare il cosiddetto model collapse. Suggeriva inoltre agli autori contrari a tale uso di scrivere pensando a manipolare o sabotare i modelli.

Un altro passaggio sosteneva che l’acquisto su larga scala di libri cartacei nel mercato secondario non avrebbe sottratto guadagni ai creatori, poiché quelle copie avrebbero già assolto i loro obblighi economici verso gli autori. La formulazione evidenzia una distinzione centrale: il mercato dell’usato e quello dei diritti d’autore non coincidono necessariamente sul piano delle contestazioni legate all’uso delle opere nei dataset.

404 Media ha riferito di avere parlato con librai e di avere esaminato segnalazioni su un improvviso aumento delle vendite. Un libraio ha descritto ordini insoliti per quantità e assortimento, senza attenzione al prezzo, caratteristiche che ha associato alla disponibilità finanziaria delle aziende AI.

Il precedente Anthropic e l’impatto reputazionale

Il caso si inserisce nel confronto sull’acquisizione di libri fisici per addestrare sistemi generativi. A gennaio, alcuni autori hanno avviato una causa per copyright contro Anthropic, facendo emergere documenti interni secondo cui l’azienda avrebbe pianificato di ottenere, digitalizzare e distruggere milioni di libri stampati.

Un’indagine del Washington Post ha rilevato che Anthropic acquistava libri da Better World Books, piattaforma dove biblioteche, rivenditori e privati vendono volumi. Nelle pagine rimosse, ISBNdb riconosceva il rischio reputazionale della distruzione dei libri durante la scansione: “Il problema dell’immagine è reale”.

La retromarcia di ISBNdb non chiude quindi il tema del reperimento dei testi: mostra piuttosto quanto la provenienza dei dati e il trattamento materiale delle copie siano diventati elementi rilevanti nel dibattito sull’AI.

FAQ

Perché ISBNdb ha rimosso la pagina AI?

Sì, ISBNdb afferma di avere scelto un cambio di direzione dopo avere esplorato la domanda del mercato e le reazioni alla pagina.

ISBNdb ha digitalizzato libri per l’intelligenza artificiale?

No, ISBNdb dichiara di non avere mai acquistato, scansionato o venduto libri per l’addestramento AI o per qualunque altra finalità.

Quando è stata rimossa l’offerta di ISBNdb?

Sì, la landing page sul reperimento di libri stampati per dataset AI è stata eliminata il 28 luglio, secondo quanto indicato dal sito.

Quale ruolo mantiene ISBNdb nel settore librario?

Sì, la società afferma di continuare a fornire metadati bibliografici tramite API, senza modifiche ai suoi servizi principali.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui 404 Media.