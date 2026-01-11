Xiaomi lancia lo smartphone con ventola: prestazioni estreme senza surriscaldamento, rivoluzione per il gaming mobile

Specifiche tecniche

Xiaomi prepara un modello di fascia alta con chip MediaTek Dimensity top, indicato come Dimensity 950 o possibile next-gen della serie, in linea con la tradizione “Ultra” di Redmi K90 Ultra focalizzata sui SoC più potenti al lancio. Il dispositivo è atteso con display OLED LTPS 6,8″ a risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 165 Hz, definito “ultra-elevato” nelle indiscrezioni. Il pannello presenterebbe angoli molto arrotondati e chassis con cornice in metallo.

Sotto lo schermo troverebbe posto un sensore di impronte ultrasonico, scelta tipica dei modelli premium orientati alle prestazioni. La combinazione tra piattaforma MediaTek di punta e tradizione della linea lascia alta la probabilità di un posizionamento nel segmento gaming avanzato. Il form factor sarebbe coerente con i precedenti “Ultra”, ottimizzato per dissipazione e stabilità a framerate elevati.

Le scelte hardware puntano a massimizzare fluidità e reattività, con particolare attenzione alla gestione termica e alla robustezza strutturale. La definizione “ultra-elevata” del refresh rate suggerisce politiche aggressive di variabilità per scenari d’uso intensivi. L’impianto complessivo indica un focus sulle prestazioni sostenute, tipiche del mercato cinese ad alta competitività.

Sistema di raffreddamento

Il cuore del progetto è una ventola attiva integrata nel modulo fotografico, soluzione mirata a evacuare il calore dai punti più critici senza ingombri esterni e con minima incidenza estetica. La scelta punta a stabilizzare le prestazioni in gaming prolungato e carichi CPU/GPU sostenuti, riducendo il throttling e preservando framerate elevati.

L’implementazione prevede una struttura canalizzata che convoglia l’aria lungo la piastra termica e i componenti ad alta densità, coordinandosi con la dissipazione passiva tradizionale. L’integrazione nel blocco camera limita vibrazioni e rumorosità percepita, con un controllo su giri/min in base alla temperatura interna.

Nonostante parti meccaniche in movimento, l’obiettivo dichiarato è mantenere la certificazione IP68, indizio di guarnizioni e tenute dedicate nel perimetro del modulo. Questa architettura si allinea al trend dei produttori cinesi orientati a prestazioni estreme, portando il raffreddamento attivo dal mondo gaming phone al mainstream di fascia alta.

Autonomia e posizionamento

Le indiscrezioni accreditano una batteria da almeno 8.000 mAh, capienza fuori scala per uno smartphone orientato alle prestazioni, pensata per sostenere sessioni di gaming e carichi intensivi senza ricorrere a ricariche frequenti. L’abbinamento con il raffreddamento attivo suggerisce una gestione energetica mirata alla stabilità su periodi prolungati, limitando il calo di performance termico ed energetico.

Un accumulatore così generoso incide su peso e spessore, ma consolida il posizionamento del presunto Redmi K90 Ultra come dispositivo “performance-first”, con priorità alla durata in scenari reali ad alto consumo. In questo quadro, è plausibile l’adozione di ricarica rapida di livello top, coerente con la strategia della linea, pur senza dettagli confermati nelle fughe di notizie.

La combinazione di batteria extra-large, IP68 e display ad alto refresh punta a presidiare il segmento dei flagship ad alte prestazioni tipico del mercato cinese, con ambizioni di ampliamento internazionale. L’insieme di scelte tecniche indica un target composto da utenti gaming e power user che cercano autonomia, potenza e stabilità termica in un unico pacchetto.

