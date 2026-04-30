Home / MOBILE / Samsung Galaxy S26 Ultra corregge il bug delle foto macro con un aggiornamento mirato e stabile

Bug macro su Galaxy S26 Ultra, Samsung prepara un aggiornamento correttivo

Il Galaxy S26 Ultra, nuovo top di gamma di Samsung, presenta un bug negli scatti macro con la funzione Focus Enhancer. Il problema, emerso sul forum coreano di Samsung, riguarda immagini finali visibilmente ritagliate rispetto all’anteprima mostrata a schermo. Il difetto si manifesta in condizioni specifiche di scatto e coinvolge utenti che sfruttano al massimo il comparto fotografico del dispositivo.

Samsung ha già riconosciuto ufficialmente l’anomalia e ha annunciato un aggiornamento software correttivo in arrivo, senza però comunicare una data precisa di rilascio. Nel frattempo, esistono alcune impostazioni da evitare per ridurre il rischio di incorrere nel problema.

In sintesi:

Bug negli scatti macro con Focus Enhancer attivo su Galaxy S26 Ultra .

. Immagini finali più ritagliate rispetto all’anteprima visualizzata sul display.

Difetto legato a combinazione macro, 24 MP e zoom 2x, con scatto ritardato.

Samsung conferma un fix nel prossimo aggiornamento software, senza data ufficiale.

La segnalazione iniziale, pubblicata da un utente sul forum coreano di Samsung, descrive un comportamento ripetibile: utilizzando la modalità macro con Focus Enhancer attivo, l’anteprima mostra una certa inquadratura, ma la foto salvata risulta più stretta, come se fosse stata applicata una sorta di crop automatico non richiesto.

Il problema incide in particolare su chi utilizza il Galaxy S26 Ultra per fotografia di dettaglio, dove la precisione dell’inquadratura è fondamentale per la composizione. La criticità, tuttavia, non si presenta in tutte le situazioni. Le testimonianze convergono su uno scenario specifico: macro con risoluzione 24 MP, zoom 2x e un leggero ritardo tra l’attivazione dell’inquadratura e la pressione del pulsante di scatto.

Un moderatore del forum, intervenendo a nome di Samsung, ha confermato che il bug è stato identificato dai tecnici e che la correzione è già pianificata per il prossimo aggiornamento software dedicato al modello, in linea con l’approccio abituale del brand nel supporto ai flagship.

Dettagli tecnici del bug e soluzioni temporanee per gli utenti

Al momento Samsung non ha pubblicato una spiegazione tecnica approfondita, ma il comportamento suggerisce un problema di gestione del passaggio tra anteprima e scatto effettivo quando il sistema elabora contemporaneamente macro, Focus Enhancer, 24 MP e zoom 2x. Potrebbe trattarsi di un errato allineamento tra il flusso dell’anteprima e il sensore utilizzato al momento del salvataggio.

In attesa dell’update, gli utenti che desiderano evitare il bug possono adottare alcune precauzioni: non utilizzare la combinazione macro + 24 MP + zoom 2x, oppure scattare rapidamente dopo aver inquadrato, senza attendere diversi secondi. Un ulteriore approccio prudenziale consiste nel verificare subito il risultato in galleria e ripetere lo scatto modificando uno dei parametri.

Queste soluzioni non sono definitive né ottimali, ma permettono di continuare a sfruttare il comparto fotografico del Galaxy S26 Ultra riducendo il rischio di foto inutilizzabili in situazioni critiche, come scatti di prodotto, macro creative o contenuti destinati ai social.

Impatto sul posizionamento di Galaxy S26 Ultra e scenari futuri

Il bug difficilmente comprometterà la reputazione globale del Galaxy S26 Ultra, ma evidenzia quanto la complessità dei sistemi fotografici avanzati richieda interventi software continui. La rapidità con cui Samsung ha riconosciuto il problema è un segnale importante per chi valuta il supporto post-vendita come criterio d’acquisto.

Nei prossimi aggiornamenti, è plausibile che Samsung affini ulteriormente la gestione delle modalità macro e del Focus Enhancer, migliorando coerenza fra anteprima e scatto e riducendo il rischio di bug simili anche su futuri modelli della serie Galaxy S.

FAQ

Qual è il problema macro principale su Samsung Galaxy S26 Ultra?

Il problema riguarda scatti macro con Focus Enhancer attivo che risultano ritagliati rispetto all’anteprima visualizzata sul display del Galaxy S26 Ultra.

In quali condizioni si manifesta il bug della fotocamera Galaxy S26 Ultra?

Il bug emerge soprattutto con modalità macro, risoluzione 24 MP, zoom 2x e un leggero ritardo tra inquadratura e scatto effettivo.

Come posso evitare temporaneamente il bug macro su Galaxy S26 Ultra?

È utile non combinare macro, 24 MP e zoom 2x, oppure scattare rapidamente dopo l’inquadratura, verificando subito l’immagine salvata.

Quando arriverà l’aggiornamento correttivo per Galaxy S26 Ultra?

È stato confermato che il fix arriverà con il prossimo aggiornamento software, ma Samsung non ha ancora comunicato una data precisa.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Galaxy S26 Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.