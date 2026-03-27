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Instagram rinuncia alla crittografia end to end e aumenta i rischi privacy per gli utenti

Instagram rimuove la crittografia end-to-end: cosa cambia per i messaggi privati

Instagram, di proprietà di Meta, eliminerà la crittografia end-to-end (E2EE) dai messaggi diretti a partire dall’8 maggio 2026. La modifica interesserà gli utenti globali e renderà tecnicamente accessibili a Meta i contenuti delle chat, finora leggibili solo da mittente e destinatario.

La scelta viene motivata ufficialmente con la scarsa adozione della funzione, ma si inserisce nel più ampio contesto delle pressioni di governi e forze dell’ordine contro la cifratura totale delle comunicazioni digitali.

Il cambiamento riaccende il confronto tra tutela della privacy, esigenze investigative e possibili utilizzi commerciali dei dati, mentre cresce l’attenzione verso piattaforme alternative che mantengono l’E2EE attiva di default.

In sintesi:

  • Crittografia end-to-end rimossa dai DM di Instagram dall’8 maggio 2026.
  • Meta potrà tecnicamente visualizzare, analizzare e processare i contenuti dei messaggi.
  • La decisione è legata a bassa adozione E2EE e forti pressioni governative.
  • Aumentano i dubbi su privacy, sicurezza e possibili usi pubblicitari e di IA.

Perché Meta rinuncia alla crittografia privata su Instagram

Secondo quanto riportato da The Guardian, la disattivazione dell’E2EE nei DM di Instagram scatterà l’8 maggio 2026. Da quel momento i messaggi non saranno più “opachi” per l’infrastruttura di Meta, che potrà quindi accedervi in chiaro per analisi automatizzate o, in teoria, per richieste delle autorità.

Meta spiega la decisione con la “bassa adozione” della crittografia avanzata: pochi utenti avrebbero attivato l’E2EE nelle conversazioni private, rendendo la funzione marginale rispetto al traffico complessivo della piattaforma. Parallelamente, i governi di numerosi Paesi accusano da anni la cifratura totale di ostacolare indagini su pedopornografia, terrorismo e criminalità organizzata, chiedendo canali di accesso ai contenuti.

La mossa di Instagram quindi risponde sia a logiche di semplificazione del prodotto, sia al crescente conflitto regolatorio tra big tech e apparati di sicurezza, spostando l’ago della bilancia verso la sorveglianza e la moderazione centralizzata.

Implicazioni su privacy, pubblicità e alternative per gli utenti

La rimozione della crittografia end-to-end riduce sensibilmente la protezione dei messaggi privati di Instagram, aprendo scenari inediti su utilizzi secondari dei dati. Senza E2EE, le conversazioni potrebbero – almeno in teoria – alimentare sistemi di profilazione pubblicitaria o modelli di intelligenza artificiale, sebbene Meta non abbia ufficializzato tali impieghi.

Il Global Security Advisor di ESET, Jake Moore, sottolinea i rischi: “L’eliminazione della crittografia end-to-end significa che la piattaforma potrà accedere facilmente al contenuto dei messaggi. Considerata l’incredibile mole di dati da analizzare, si tratta potenzialmente di una scelta dettata da motivi economici che ignora completamente la privacy degli utenti. Non solo i messaggi potrebbero essere utilizzati per il micro-targeting pubblicitario, ma i dati potrebbero anche essere usati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale. Purtroppo, l’eliminazione di questo livello di sicurezza significa che i messaggi potrebbero diventare facilmente accessibili ad aggressori o persone interne all’azienda. La maggior parte delle persone presume che i propri messaggi diretti siano completamente privati e questa misura vanificherà tale aspettativa. Pertanto, è consigliabile affidarsi a piattaforme di messaggistica più attente alla privacy per le chat sensibili e di natura commerciale”.

In questo contesto, WhatsApp – sempre di Meta – rimane una delle principali alternative con crittografia end-to-end attiva di default, insieme ad altre app focalizzate sulla privacy.

Uno spartiacque per la strategia di Meta e per gli utenti social

La scelta di Instagram segna un cambio di rotta rispetto alla narrativa recente di Meta, che aveva presentato la crittografia come pilastro della messaggistica privata sulle proprie piattaforme. L’abbandono dell’E2EE sui DM evidenzia la tensione crescente tra esigenze di moderazione dei contenuti, pressioni regolatorie e valorizzazione economica dei dati.

Per gli utenti, il passaggio impone una distinzione più netta tra conversazioni “social” meno sensibili – che resteranno su Instagram – e comunicazioni personali o professionali che richiedono standard di confidenzialità più elevati e andranno spostate su servizi realmente cifrati end-to-end.

Sul medio periodo, questa decisione potrebbe accelerare la frammentazione dell’ecosistema della messaggistica: da un lato piattaforme social integrate e orientate alla monetizzazione dei dati, dall’altro app specializzate in sicurezza e privacy, sempre più centrali nel dibattito normativo globale.

FAQ

Quando verrà rimossa la crittografia end-to-end da Instagram

La rimozione della crittografia end-to-end dai messaggi diretti di Instagram è prevista per l’8 maggio 2026 a livello globale.

Cosa significa per i miei messaggi privati su Instagram

Significa che, dopo la modifica, Meta potrà tecnicamente accedere e analizzare i contenuti dei messaggi diretti non più cifrati end-to-end.

Come posso continuare a usare chat con crittografia end-to-end

È possibile continuare a utilizzare piattaforme che mantengono la crittografia end-to-end attiva di default, come WhatsApp o app di messaggistica orientate alla privacy.

La decisione di Instagram è legata alla pubblicità personalizzata

È plausibile che i dati dei messaggi possano essere sfruttati per targeting e IA, ma Meta non ha confermato ufficialmente tali utilizzi specifici.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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