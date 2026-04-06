Home / INTERNET / Google Chrome accelera il caricamento delle pagine con una nuova ottimizzazione avanzata della memoria

Chrome 148 estende il lazy loading a audio e video: cosa cambia

La versione 148 di Google Chrome, attesa in rilascio stabile intorno a metà aprile 2026, introduce un’estensione cruciale del lazy loading. La funzione, già attiva per immagini e iframe, verrà applicata anche a elementi audio e video su Android, iOS e desktop. L’obiettivo è ridurre tempi di caricamento, consumo di banda e risorse di sistema, soprattutto su connessioni lente e dispositivi mobili. Il cambiamento è automatico e trasparente per l’utente: nessuna impostazione da modificare, nessuna procedura tecnica richiesta. La novità risponde alla necessità, sempre più urgente per editori e sviluppatori, di ottimizzare pagine ricche di contenuti multimediali senza sacrificare qualità e fruibilità.

In sintesi:

Chrome 148 estende il lazy loading a contenuti audio e video su tutte le piattaforme.

Il caricamento è rinviato finché l’utente non si avvicina al contenuto nella pagina.

Si riducono tempi di caricamento, traffico dati e consumi energetici, soprattutto in mobilità.

La funzione è abilitata di default, senza interventi manuali di utenti o sviluppatori.

Come funziona il nuovo lazy loading di Chrome 148

Il lazy loading è una tecnica di ottimizzazione che carica solo le risorse immediatamente necessarie alla visualizzazione iniziale della pagina, rimandando il resto a quando l’utente scorre verso il basso. Finora, Google Chrome applicava questo approccio soltanto a immagini e contenuti iframe. Con la versione 148, lo stesso principio viene esteso a audio e video, tra gli asset più pesanti in termini di peso e banda.

Nella pratica, i player multimediali incorporati non scaricheranno più subito le risorse complete: il browser inizierà il download solo quando il contenuto entrerà nell’area prossima alla viewport. Questo riduce il numero di richieste simultanee, accelera il caricamento delle pagine e limita il traffico dati consumato inutilmente da contenuti che spesso l’utente non riprodurrà mai.

Secondo l’approccio dichiarato da Google, l’ottimizzazione avverrà “sotto il cofano”, senza richiedere interventi aggiuntivi a chi utilizza il browser. Per gli editori e i webmaster, ciò significa poter integrare video, podcast e tracce audio mantenendo performance più competitive, un fattore ormai decisivo per SEO, posizionamento su Google News e visibilità su Google Discover.

Impatto su utenti, editori e performance dei siti

L’estensione del lazy loading ai contenuti multimediali ha ricadute dirette sull’esperienza d’uso. Gli utenti, in particolare su smartphone, dovrebbero percepire pagine più reattive, minori rallentamenti durante lo scroll e un uso più efficiente della batteria, grazie alla riduzione dei dati scaricati in background.

Per gli editori digitali, l’aggiornamento di Chrome 148 rappresenta un’opportunità per migliorare metriche chiave come tempo di caricamento, Core Web Vitals e tassi di abbandono, tutti parametri monitorati dai sistemi di ranking di Google. Pagine più leggere e veloci aumentano le probabilità di completare le sessioni di lettura, favorendo la fidelizzazione e l’idoneità alle superfici algoritmiche di notizia.

In prospettiva, questa evoluzione potrebbe spingere verso una progettazione più consapevole dei contenuti: integrare audio e video rimarrà strategico, ma con una maggiore attenzione all’ordine di caricamento e alla priorità delle risorse essenziali per l’utente.

FAQ

Quando sarà disponibile Chrome 148 con il nuovo lazy loading?

La distribuzione di Chrome 148 è prevista intorno alla metà di aprile 2026, con rollout progressivo su desktop, Android e iOS.

Il lazy loading per audio e video sarà attivo di default?

Sì, il lazy loading per contenuti audio e video sarà abilitato automaticamente in Chrome 148, senza necessità di impostazioni manuali.

Questa novità richiede modifiche al codice dei siti web?

In linea generale no: i siti che già seguono le best practice HTML beneficeranno dell’ottimizzazione senza interventi aggiuntivi.

Quali benefici concreti avranno gli utenti mobili con Chrome 148?

Gli utenti su smartphone e tablet noteranno pagine più rapide, minore consumo di dati e una riduzione dei picchi di utilizzo della batteria.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi su Chrome 148?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.