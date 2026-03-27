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Alzheimer diagnosticato con un semplice tampone nasale apre nuove prospettive per la prevenzione precoce

Alzheimer diagnosticato con un semplice tampone nasale apre nuove prospettive per la prevenzione precoce

Tampone nasale per Alzheimer, la nuova frontiera della diagnosi precoce

Un semplice tampone nasale potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce dell’Alzheimer. A dimostrarlo è uno studio statunitense, pubblicato su Nature Communications, che ha analizzato cellule della mucosa olfattiva prelevate nella parte alta del naso.
Qui, veri e propri neuroni riflettono ciò che accade nel cervello e mostrano alterazioni biologiche tipiche della malattia.
Il test, sperimentato su un primo gruppo di partecipanti, è riuscito a distinguere con buona accuratezza soggetti con Alzheimer, anche in fase iniziale, da persone sane.

La ricerca, condotta in centri accademici statunitensi, apre la prospettiva di uno screening semplice, rapido e poco invasivo, potenzialmente utilizzabile in ambulatorio anni prima della comparsa dei sintomi clinici.
In un contesto in cui oggi la diagnosi arriva spesso tardi, con danni neurologici già avanzati, questo approccio potrebbe anticipare l’intervento terapeutico e cambiare la gestione della malattia.

In sintesi:

  • Tampone nasale sulla mucosa olfattiva per individuare precocemente l’Alzheimer.
  • Identificate “firme biologiche” della malattia prima dei sintomi clinici evidenti.
  • Possibile screening ambulatoriale, meno costoso di risonanza magnetica e PET.
  • Servono studi di validazione prima dell’uso clinico su larga scala.

Come funziona il test nasale e perché è diverso dagli esami attuali

Lo studio dimostra il legame diretto tra sistema olfattivo e cervello: le cellule nervose della mucosa olfattiva sono neuroni accessibili tramite un banale tampone.
Analizzando l’espressione genetica di queste cellule, i ricercatori hanno individuato specifiche “firme molecolari” associate ai processi neurodegenerativi tipici dell’Alzheimer.

Il test ha mostrato la capacità di riconoscere non solo pazienti con diagnosi conclamata, ma anche individui senza disturbi di memoria, già positivi però agli esami di laboratorio per marcatori di malattia.
Rispetto a risonanza magnetica e PET, oggi pilastri diagnostici ma costosi e poco adatti a screening di popolazione, il tampone nasale prospetta un metodo più accessibile, ripetibile e potenzialmente integrabile nella pratica ambulatoriale.

L’obiettivo dichiarato degli autori è sviluppare un test standardizzato, rapido e a basso impatto per individuare l’Alzheimer anni prima dell’esordio clinico, quando le terapie possono avere maggiore efficacia nel rallentare la progressione.

Opportunità future e impatto sulla prevenzione dell’Alzheimer

Se validato in studi più ampi e su popolazioni diverse, il tampone nasale potrebbe diventare uno strumento di screening mirato per soggetti a rischio, come persone con familiarità o lievi disturbi cognitivi.

Un’identificazione così precoce consentirebbe di avviare interventi farmacologici e non farmacologici in una fase in cui il danno neuronale è ancora limitato, con possibili benefici su autonomia, qualità di vita e costi sanitari.

La prospettiva è quella di integrare il tampone nasale in percorsi diagnostici multimodali, insieme a biomarcatori ematici e imaging, aprendo a una nuova era di prevenzione personalizzata nell’Alzheimer e nelle altre demenze neurodegenerative.

FAQ

Come funziona il tampone nasale per diagnosticare l’Alzheimer?

Il test analizza le cellule della mucosa olfattiva, veri neuroni, identificando specifiche “firme genetiche” correlate ai processi neurodegenerativi tipici dell’Alzheimer.

Il tampone nasale è meno invasivo di risonanza magnetica e PET?

Sì, il tampone è rapido, non richiede radiazioni né mezzi di contrasto e potrebbe essere eseguito facilmente in ambulatorio.

Quando il test nasale per Alzheimer potrebbe arrivare nella pratica clinica?

L’introduzione clinica non è immediata: serviranno studi di validazione multicentrici, linee guida condivise e valutazioni regolatorie internazionali.

Chi potrebbe beneficiare maggiormente di questo nuovo tipo di screening?

Potrebbero beneficiarne soggetti con familiarità per Alzheimer, anziani con disturbi di memoria lievi e persone con altri fattori di rischio cognitivi.

Qual è la fonte delle informazioni su questo potenziale test nasale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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