Home / SOCIAL MEDIA / Influencer al Coachella scoppia la polemica online sui ticket esclusivi e sui costi fuori controllo

Coachella, bufera social sulle ex di Uomini e Donne in California

Le ex protagoniste di Uomini e Donne Giulia Latini, Cristina Ferrara, Raffaella Scuotto e l’ex tronista Nilufar Addati sono finite al centro di una polemica social mentre partecipano al Coachella Festival in California.

Negli ultimi giorni, i loro scatti e reel dall’evento musicale sono stati bersagliati da commenti offensivi legati soprattutto ai costi elevati del viaggio e dei pass di ingresso.

L’episodio esplode ad aprile 2026, quando Giulia Latini decide di rispondere pubblicamente agli haters, rivendicando la scelta di aver pagato i biglietti e di vivere l’esperienza senza vergogna.

La vicenda riaccende il dibattito su ostentazione, meritocrazia e percezione dei creator italiani sui social.

In sintesi:

Ex volti di Uomini e Donne al Coachella condividono contenuti dall’evento in California.

Pioggia di insulti social: critiche su costi di biglietti, viaggio e ostentazione.

Giulia Latini replica rivendicando la libertà di spendere per i propri interessi.

Il caso riapre il tema del rapporto tra influencer, denaro e odio online.

Costi del Coachella e accuse di ostentazione agli influencer italiani

A innescare la contestazione sono soprattutto i costi del Coachella, considerati fuori portata per molti utenti.

I pass generali partono da circa 549 dollari, pari a circa 470 euro, mentre i biglietti vip superano i 1.199 dollari, oltre 1.000 euro.

A queste cifre vanno aggiunte le spese di volo per la California, alloggio, trasferimenti e contenuti realizzati su misura per i social.

Una dimensione che per parte del pubblico diventa sinonimo di ostentazione, soprattutto in un contesto economico segnato da inflazione e riduzione del potere d’acquisto.

Proprio contro questa percezione si scaglia Giulia Latini, oggi attiva anche come creator nel settore wine: in risposta agli insulti – tra cui definizioni come *“mandria di ritardate”* – sottolinea di non essersi fatta offrire i biglietti e di non considerare il viaggio un vezzo per “farsi vedere”.

*“No, non mi vergogno. Sì, ho pagato i biglietti. No, non sono qui per farmi vedere perché mi faccio vedere tutto l’anno con i miei interessi e il mio modo”*, scrive in una storia social.

Dalla vetrina del Coachella al tema più ampio dell’odio online

La vicenda che coinvolge Giulia Latini, Cristina Ferrara, Raffaella Scuotto e Nilufar Addati va oltre il singolo viaggio al Coachella.

Rende evidente come ogni scelta percepita come “privilegiata” da parte degli influencer scateni reazioni sproporzionate, spesso violente, nei commenti.

Il caso offre uno spunto ulteriore per le piattaforme, le agenzie e gli stessi creator: fissare linee guida più chiare su moderazione, trasparenza dei costi e narrazione del lifestyle potrebbe ridurre il gap di percezione tra chi produce contenuti e chi li consuma.

Per i brand e le agenzie che gestiscono gruppi di volti noti, questi episodi diventano sempre più un tema reputazionale e strategico, destinato a pesare sulle collaborazioni future e sulle campagne legate ai grandi eventi internazionali.

FAQ

Quanto costa mediamente partecipare al Coachella dagli Stati Uniti o dall’Europa?

Partecipare al Coachella costa almeno 549 dollari per il pass base, oltre a viaggio, alloggio e spese locali che possono far superare facilmente i 2.000 euro.

Chi sono le influencer italiane coinvolte nella polemica sul Coachella?

Le protagoniste sono le ex corteggiatrici Giulia Latini, Cristina Ferrara, Raffaella Scuotto e l’ex tronista Nilufar Addati, tutte legate alla stessa agenzia.

Perché molti utenti criticano gli influencer che vanno al Coachella?

Molti utenti criticano perché percepiscono il viaggio come ostentazione di ricchezza, in un contesto economico difficile, e contestano la distanza tra vita reale e lifestyle mostrato online.

Come ha risposto Giulia Latini agli insulti ricevuti sui social?

Giulia Latini ha risposto affermando di non vergognarsi, spiegando di aver pagato i biglietti e rivendicando il diritto di viaggiare per i propri interessi.

Qual è la fonte delle informazioni riportate su questa vicenda?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.