Home / SOCIAL MEDIA / Verissimo domina i social per interazioni mentre Mediaset rafforza la leadership nei contenuti al femminile

Verissimo domina le interazioni social: marzo 2026 parla al femminile

Nel marzo 2026 il panorama televisivo italiano online ha un volto nettamente femminile. Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, guida la classifica dei programmi più attivi sul web e sui social con 9,6 milioni di interazioni, secondo l’analisi di Sensemakers per Primaonline.

Dietro si piazzano The Voice, legato alla conduzione di Antonella Clerici, e Amici di Maria De Filippi.

La rilevazione, effettuata sulle performance digitali dei principali brand televisivi nel mese successivo al picco sanremese, mostra come i format a guida femminile restino centrali nel presidio delle piattaforme social, per quantità di contenuti generati e capacità di coinvolgere community ampie e fedeli.

In sintesi:

Verissimo primo per interazioni social a marzo 2026 con 9,6 milioni di engagement totali.

primo per interazioni social a marzo 2026 con 9,6 milioni di engagement totali. The Voice leader nelle visualizzazioni video, seguito da Grande Fratello e Verissimo .

leader nelle visualizzazioni video, seguito da e . La top 15 social è trainata da conduttrici come Toffanin, Clerici, De Filippi, Blasi.

Mediaset occupa nove posizioni nella classifica video, rafforzando la propria forza digitale.

Numeri, trend e ruolo centrale dei volti femminili

Verissimo conferma la sua leadership come brand televisivo più capace di accendere la conversazione online: i 9,6 milioni di interazioni complessive superano i 9 milioni di The Voice e gli 8,3 milioni di Amici di Maria De Filippi.

Sul fronte delle video views, la graduatoria cambia: The Voice guida con 187,5 milioni visualizzazioni, seguito dal Grande Fratello con 150,7 milioni e da Verissimo con 144,1 milioni.

Il programma di Silvia Toffanin si distingue però per la densità del rapporto con il pubblico: interviste, momenti emotivi e dichiarazioni diventano clip ad altissima capacità di reazione, con commenti e condivisioni che superano la semplice fruizione passiva del video.

Nella top 15 delle video views, l’universo Mediaset occupa nove posizioni, segnando una presenza dominante tra intrattenimento e informazione.

Dopo l’anomalia positiva di Sanremo, marzo riporta il sistema televisivo a una “normalità” in cui emergono i brand strutturalmente solidi, non dipendenti dall’evento straordinario. Verissimo rientra a pieno titolo in questa categoria, dimostrando continuità di performance e riconoscibilità editoriale.

Il filo rosso che lega i programmi più performanti è la conduzione femminile: Antonella Clerici con The Voice, Maria De Filippi con Amici, Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5 e Ilary Blasi nell’intrattenimento Mediaset consolidano un baricentro femminile ormai strutturale nel racconto social della tv generalista.

Mediaset, strategia digitale e futuro del racconto social

Per Mediaset, la fotografia di marzo 2026 vale come conferma strategica: il gruppo domina le classifiche digitali sia per volumi di visualizzazioni sia per capacità di engagement, grazie a brand riconoscibili e facilmente declinabili in clip social.

La centralità di Verissimo e delle altre conduzioni femminili suggerisce una direzione chiara per il futuro: la tv generalista che funziona online è quella che costruisce relazione, storytelling emotivo e community continuative, più che affidarsi solo al picco dell’evento.

In prospettiva, la combinazione tra televisione lineare e distribuzione nativa sui social potrebbe spingere i principali format Mediaset – a partire da Verissimo, The Voice, Amici e Grande Fratello – verso un ruolo ancora più centrale negli algoritmi di raccomandazione e nelle abitudini di consumo frammentato delle nuove audience.

FAQ

Quante interazioni social ha totalizzato Verissimo a marzo 2026?

Verissimo ha totalizzato a marzo 2026 circa 9,6 milioni di interazioni complessive, risultando il programma televisivo più coinvolgente sui social nel periodo analizzato.

Quale programma è primo per visualizzazioni video sui social?

Il programma primo per visualizzazioni video è The Voice, che a marzo 2026 ha registrato circa 187,5 milioni di views complessive sulle principali piattaforme social monitorate.

Che ruolo ha Mediaset nelle classifiche social di marzo 2026?

Mediaset ha un ruolo dominante: occupa nove posizioni nella top 15 delle video views, confermando una strategia digitale ampia e strutturata tra intrattenimento e informazione.

Perché i programmi a conduzione femminile risultano centrali online?

I programmi a conduzione femminile risultano centrali perché uniscono continuità narrativa, forte riconoscibilità dei volti e contenuti emotivi, elementi che generano engagement, commenti e condivisioni superiori alla media televisiva.

Quali sono le fonti originali utilizzate per i dati sull’audience social?

I dati e le informazioni sull’audience social derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.