Twitter cosa significa oggi davvero per utenti, aziende e informazione digitale

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Vent’anni di Twitter: come X di Elon Musk ha cambiato il social

Vent’anni fa, il 21 marzo 2006, Jack Dorsey pubblicava il primo messaggio su “twttr”, futuro Twitter, da San Francisco, dando inizio a un social network di nicchia ma decisivo per politica, media e movimenti sociali globali.

Nel 2022 l’acquisizione da parte di Elon Musk, con la trasformazione in X, ha stravolto governance, regole di moderazione, modello di business e ruolo pubblico della piattaforma.

Oggi il sito è al centro di polemiche per l’aumento di contenuti d’odio, disinformazione, spam e soft porno, il crollo della fiducia degli inserzionisti e la contestata vicinanza ai movimenti di estrema destra. Le sue scelte incidono direttamente sull’ecosistema informativo globale e sull’integrità dei processi democratici, in un momento storico segnato da elezioni cruciali in Stati Uniti ed Europa.

In sintesi:

Da spazio centrale del dibattito globale a ecosistema frammentato e dominato da X e concorrenti

Moderazione ridotta, ritorno di account estremisti, aumento di odio, complotti e contenuti sessuali

Licenziato oltre l’80% del personale, smantellati team sicurezza e integrità elettorale

X diventa anche serbatoio di dati per l’intelligenza artificiale Grok di xAI

Da “twttr” a X: ascesa, crisi e mutazione del social politico

Il primo tweet, «just setting up my twttr», è ancora online e racconta l’origine di un social che, pur restando numericamente minore rispetto a Facebook, Instagram o TikTok, ha dettato per anni l’agenda informativa globale.

Su Twitter si sono seguite in diretta le primavere arabe, le proteste di Hong Kong, le campagne #MeToo e #BlackLivesMatter; giornalisti e politici lo usavano come canale primario di breaking news.

Il giornalista del New Yorker Kyle Chayka lo ha definito una «chat room universale», dove si poteva capire in tempo reale cosa fosse al centro dell’immaginario collettivo.

Dopo l’acquisizione di ottobre 2022, Musk ribattezza la piattaforma X e interviene in modo radicale: riammette figure bandite come Donald Trump, Andrew Tate, Kanye West e la deputata complottista Marjorie Taylor Greene, mentre vari account antifascisti vengono sospesi.

Parallelamente licenzia oltre l’80% dei circa 7.500 dipendenti, eliminando interi team di sicurezza, contrasto alla disinformazione e moderazione creativa. Secondo la giornalista tecnologica Róisín Lanigan, l’effetto è immediato: forte incremento di razzismo, insulti, omofobia, transfobia e contenuti antisemiti.

Nel 2023 viene sciolto anche il team per l’integrità elettorale, proprio alla vigilia di un ciclo elettorale globale particolarmente intenso.

Il futuro di X tra politica, IA e frammentazione dei social

Per l’analista Ryan Broderick, X è ormai «un posto di merda», ma resta centrale per la mappatura dei movimenti estremisti online, diventando il fulcro digitale di un’«estrema destra globale».

Allo stesso tempo, nessuna piattaforma alternativa ha replicato la funzione di piazza pubblica in tempo reale: Threads, Bluesky, Reddit, Instagram e TikTok coprono solo porzioni dell’esperienza originaria.

L’introduzione dell’abbonamento con spunta blu a pagamento, che amplifica i contenuti dei creator e li remunera in base alle visualizzazioni, incentiva contenuti provocatori e polarizzanti, erodendo ulteriormente la qualità informativa.

Il chatbot Grok di xAI, integrato in X, ha già diffuso disinformazione elettorale e contenuti negazionisti e antisemiti, mentre le sue funzioni di modifica immagini sono state sfruttate per produrre deepfake sessuali non consensuali.

Oggi X è parte dell’ecosistema SpaceX–xAI: i dati di tutti i post e delle interazioni alimentano in tempo reale i modelli di intelligenza artificiale. Il futuro del social, e del suo impatto sui processi democratici, dipenderà dalla capacità di regolatori, istituzioni e inserzionisti di imporre nuovi standard di trasparenza e responsabilità algoritmica.

FAQ

Quando è stato pubblicato il primo tweet della storia?

Il primo tweet fu pubblicato da Jack Dorsey il 21 marzo 2006, con il messaggio «just setting up my twttr».

Perché molti utenti storici hanno abbandonato X?

Molti se ne sono andati per l’aumento di odio, spam, contenuti sessuali, disinformazione politica e l’assenza di una moderazione efficace e prevedibile.

Che cosa è cambiato con la nuova spunta blu a pagamento?

Ora la spunta blu indica un abbonamento, non un’identità verificata. Questo rende più difficile riconoscere subito fonti affidabili e account autentici.

Esistono alternative davvero equivalenti a Twitter/X?

No, nessuna piattaforma replica completamente Twitter. Threads, Bluesky, Reddit e altri coprono solo funzioni parziali e comunità frammentate.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Twitter e X?

Questo articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.