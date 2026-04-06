Home / SOCIAL MEDIA / Cultura classica e oscenità nascoste tra satira, erotismo e testi proibiti esclusi dai programmi scolastici

Come i Greci e i Romani usavano parolacce e oscenità in letteratura

Chi pensa al mondo classico come a un universo etereo di pepli, cetre e versi sublimi ignora una parte cruciale della cultura antica. Greci e Romani, tra Atene e Roma, non solo pronunciavano parolacce: le scrivevano, le mettevano in scena, le trasformavano in strumenti di satira politica e di critica sociale.

Già da Catullo ad Archiloco, passando per Aristofane, la letteratura antica alternava lirismo e brutalità espressiva, sesso esplicito e comicità scatologica.

Oggi, quando rileggiamo quei testi tra edizioni scolastiche censurate e traduzioni “ripulite”, scopriamo quanto la nostra immagine del classicismo sia stata filtrata e addomesticata, e perché tornare alle versioni integrali aiuta a capire davvero come ridevano, amavano e insultavano gli antichi.

In sintesi:

Nel mondo greco-romano parolacce, sesso esplicito e oscenità erano pienamente presenti nei testi letterari.

Le edizioni scolastiche hanno a lungo censurato i passi più crudi di poeti e commediografi.

Aristofane usa il linguaggio osceno come potente strumento comico e politico nelle sue commedie.

usa il linguaggio osceno come potente strumento comico e politico nelle sue commedie. La comicità antica anticipa la satira popolare contemporanea, da cui non siamo lontani.

Dal passerotto di Lesbia agli insulti di Aristofane

Nella scuola italiana, il mondo antico è arrivato filtrato. Le antologie di latino presentavano i carmi di Catullo con puntini di sospensione al posto degli insulti, facendo credere a lacune nei papiri anziché a tagli editoriali.

Così il tenero “passerotto di Lesbia” conviveva con l’omissione di versi come “puttana restituisci i taccuini”, giudicati inadatti alle aule scolastiche. Lo stesso vale per la lirica greca: le antologie hanno preferito gli inni al vino, al coraggio in battaglia, alle immagini della natura, accantonando versi esplicitamente erotici come quello di Archiloco che racconta di aver “liberato il bianco sperma sfiorando il suo biondo pube”.

È nella commedia attica che l’oscenità esplode senza filtri. In Lisistrata, Aristofane mette in scena il celebre sciopero del sesso: le donne di tutta la Grecia decidono di negarsi agli uomini finché non terminerà la guerra. Ma nella versione integrale, il piano di Lisistrata è descritto con metafore corporee dirette, continue allusioni al pene, ribattezzato con una quantità impressionante di sinonimi e perifrasi.

La comicità nasce proprio dal contrasto tra la gravità del tema (la pace) e l’insistenza sul desiderio fisico, con le donne che giurano eroismi estremi ma tentano continuamente la fuga “verso il maschio”. La volgarità, così naturale, smette di apparire tale e diventa un’arma teatrale raffinatissima.

Oscenità, satira sociale e attualità del riso antico

Nelle altre commedie, come i Cavalieri, Aristofane inserisce parolacce e allusioni genitali come colpi di scena comici: mentre si parla di oracoli, lenticchie e truffe sui prezzi, all’improvviso un personaggio augura al rivale di “mordersi” il solito “coso”.

Accanto al sesso, abbondano riferimenti a cacca e pipì, dentro un registro che oggi definiremmo da comicità popolare. Eppure la sua funzione è tutt’altro che banale: sgonfiare il potere, ridicolizzare i notabili, coinvolgere il pubblico in un riso liberatorio.

Nelle Nuvole, il dialogo tra Discorso Forte e Discorso Debole mette in scena la figura dell’omosessuale con toni grotteschi ma non moralistici. Alla domanda se sia grave essere un “culaperto”, il Discorso Debole replica elencando categorie di élite – avvocati, tragici, politici – che proverrebbero proprio da lì. Una provocazione che fotografa una Atene in cui la sessualità maschile è complessa ma socialmente integrata.

Non è un caso che questa tradizione passi poi alla commedia latina di Plauto e arrivi, in forme mutate, fino al cinema comico contemporaneo: il paragone con i film di Checco Zalone non è solo una battuta, ma segnala una continuità di linguaggio e di bersagli satirici che rende il riso antico sorprendentemente vicino al nostro.

Cosa rivela oggi la volgarità degli antichi

Rileggere senza censure i testi greci e latini aiuta a vedere il mondo classico come realmente fu: violento e poetico, colto e trivialissimo insieme.

La presenza strutturale di oscenità, parolacce e sesso esplicito mostra quanto quelle società usassero il corpo come linguaggio politico e sociale, molto prima dei social network.

Per la scuola e per chi divulga il mondo antico, la sfida è integrare questa dimensione senza ridurla a semplice curiosità piccante. Studiare Aristofane, Catullo o Archiloco nelle versioni integrali significa capire meglio anche il nostro rapporto con la censura, il pudore e la satira, e aprire la strada a nuove letture critiche capaci di parlare al pubblico di Google News e Google Discover.

FAQ

I Greci e i Romani usavano davvero molte parolacce nei testi?

Sì, nei testi comici e talvolta poetici compaiono frequentemente parolacce, metafore sessuali, oscenità e riferimenti scatologici, soprattutto in Aristofane, Plauto e in alcuni carmi di Catullo.

Perché a scuola i brani latini e greci risultano spesso censurati?

Sì, molte antologie scolastiche omettono o attenuano i passi più espliciti per adeguarsi a sensibilità educative, sostituendoli con puntini di sospensione o traduzioni edulcorate.

Che ruolo ha la volgarità nella commedia di Aristofane?

Sì, la volgarità in Aristofane è uno strumento comico e politico, serve a ridicolizzare il potere, sdrammatizzare la guerra e coinvolgere lo spettatore in un riso liberatorio.

Gli omosessuali erano derisi o accettati nella Atene classica?

Sì, erano spesso oggetto di scherzi teatrali, ma la pederastia maschile godeva di accettazione sociale, soprattutto nelle élite politiche, militari e culturali ateniesi.

Quali sono le fonti originali di questo approfondimento sulla volgarità antica?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie tratte da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.