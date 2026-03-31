Home / SOCIAL MEDIA / Carlo Conti debutta su TikTok e conquista subito un pubblico record con video spontanei

Carlo Conti diventa tiktoker: il debutto social che guarda a Sanremo

Il conduttore televisivo Carlo Conti, futuro direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha aperto un profilo su TikTok su suggerimento del figlio Matteo.

Il debutto, avvenuto nelle ultime 24 ore, lo vede protagonista di video ironici e sperimentazioni con filtri ed effetti.

La scelta di approdare sulla piattaforma avviene dall’amata Firenze e intercetta un pubblico giovane cruciale per l’evoluzione del brand Sanremo.

Conti promette contenuti “per far ridere” e in poche ore supera 25 mila follower e 100 mila like, confermando la forza del suo personaggio anche nel linguaggio verticale e veloce dei social.

In sintesi:

Carlo Conti apre un profilo TikTok, idea del figlio Matteo

apre un profilo TikTok, idea del figlio Matteo Video ironici con filtri, selfie e musiche sanremesi di nuova generazione

Oltre 25 mila follower e più di 100 mila like in meno di 24 ore

Mossa strategica verso il pubblico giovane in vista di Sanremo 2026

Il debutto su TikTok tra ironia, filtri e musica sanremese

L’annuncio dell’arrivo su TikTok è stato fatto da Carlo Conti con un video selfie diretto e autoironico: “Da oggi sono ufficialmente su TikTok, vero Matteo? Lui ha voluto iscrivermi su TikTok, ora sono un tiktoker pure io, metterò dei video bellissimi e vi farò ridere”.

La “promessa editoriale” viene subito onorata: il primo contenuto mostra Conti con sopracciglio alzato e barba folta, grazie a un filtro, sulle note di ‘Ossessione’ di Samurai Jay.

Poche ore dopo arriva un secondo selfie trasformato da un effetto deformante: bocca allungata, naso praticamente assente e cappellino rosso, accompagnato da un altro brano legato all’universo sanremese, ‘Tu mi piaci tanto’ di Sayf.

Tra i contenuti non manca una dichiarazione d’amore alla sua città: una foto con scorcio del Ponte Vecchio a Firenze, che ancora una volta lega la sua immagine alla dimensione identitaria e familiare che il pubblico associa da anni al suo personaggio televisivo.

L’effetto TikTok su brand Conti e verso il Sanremo dei giovani

Il debutto di Carlo Conti su TikTok ha un riscontro immediato: oltre 25 mila follower e più di 100 mila like in meno di 24 ore indicano una forte capacità di engagement trasversale.

Per un futuro direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, la presenza attiva sulla piattaforma dove nascono trend musicali e tormentoni è un segnale strategico: intercetta linguaggi, gusti e dinamiche del pubblico under 30, sempre più decisivo per la circolazione dei brani sanremesi.

La versione “tiktoker” di Conti, rafforzata dall’intuizione del figlio Matteo, potrebbe anticipare una gestione del Festival ancora più attenta all’ecosistema social, sia in termini di promozione dei cantanti, sia di format digitali paralleli alla diretta televisiva, aprendo a nuovi scenari di interazione con gli spettatori.

FAQ

Perché Carlo Conti ha aperto un profilo su TikTok?

Lo ha fatto su proposta del figlio Matteo, per sperimentare nuovi linguaggi, avvicinarsi al pubblico giovane e presidiare lo spazio social legato alla musica.

Che tipo di contenuti pubblica Carlo Conti su TikTok?

Pubblica selfie ironici, video con filtri ed effetti, contenuti legati alla musica sanremese e immagini di Firenze, mantenendo un tono leggero e autoironico.

Quanto è stato seguito il debutto di Conti su TikTok?

È stato seguito in modo rilevante: in meno di 24 ore il profilo ha superato 25 mila follower e oltre 100 mila like complessivi.

Che rapporto c’è tra TikTok e il Sanremo di Carlo Conti?

Il rapporto è strategico: TikTok è ormai centrale nella diffusione dei brani sanremesi e nella creazione di trend tra i più giovani.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Carlo Conti?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.