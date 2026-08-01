Il fondo di Aschenbrenner liquida gli investimenti sull’AI dopo pesanti perdite

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Citadel ha rilevato il portafoglio pubblico di Situational Awareness LP.

ha rilevato il portafoglio pubblico di Situational Awareness LP. Il fondo di Leopold Aschenbrenner è stato colpito da margin call.

è stato colpito da margin call. La liquidazione segue il ribasso dei titoli legati alle infrastrutture AI.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi della leva finanziaria concentrata.

( Riassunto generato con AI)

Citadel rileva il portafoglio di Situational Awareness

Citadel, il gruppo guidato da Ken Griffin, ha acquistato prima dell’apertura dei mercati del 30 luglio il portafoglio azionario pubblico di Situational Awareness LP, hedge fund fondato dall’ex ricercatore OpenAI Leopold Aschenbrenner. L’operazione ha riguardato insieme posizioni rialziste e ribassiste, dopo che il fondo aveva subito perdite nei titoli dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale e richieste di margine dai prime broker.

La vendita arriva al termine di settimane di forte volatilità per un portafoglio costruito sulla crescita di chip, data center, energia e capacità di calcolo necessarie allo sviluppo dell’AI. Secondo le ricostruzioni disponibili, il prezzo della transazione non è stato reso noto.

Il caso è rilevante perché trasforma una scommessa molto concentrata sull’espansione dell’AI in un test concreto per la gestione del rischio: una tesi industriale di lungo periodo può restare valida, ma diventare insostenibile se associata a leva elevata e a un ribasso rapido dei titoli in portafoglio.

Margin call e ribasso dell’infrastruttura AI

Situational Awareness LP era diventato uno dei fondi più osservati nel settore dopo rendimenti eccezionali, con un ritorno netto del 439% fino a giugno 2026 secondo FinanceFeeds. La strategia puntava su società esposte alla domanda di infrastrutture AI, tra cui Micron, SanDisk, CoreWeave, Nebius, Bloom Energy, IREN, Core Scientific e Applied Digital.

Il portafoglio includeva anche coperture tramite put su grandi gruppi dei semiconduttori e posizioni short nel software. Tuttavia, il calo dei titoli AI più legati a cloud GPU, memoria, energia e miner di bitcoin convertiti ai data center non è stato compensato in modo efficace dalle protezioni.

Le fonti convergono sul ruolo delle richieste di margine di Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Bank of America, che hanno accelerato l’uscita dalle posizioni. La pressione è maturata mentre il settore registrava una rivalutazione delle aspettative dopo l’annuncio di Meta Compute, la proposta cloud commerciale di Meta.

La cessione del portafoglio a Citadel ha rappresentato una soluzione per chiudere rapidamente l’esposizione pubblica del fondo. Il giorno successivo ai minimi del 29 luglio, alcuni titoli centrali del portafoglio hanno recuperato con forza, segnale compatibile con l’esaurimento delle vendite forzate ma non sufficiente, da solo, a stabilire se il ribasso fosse soltanto tecnico.

La vicenda mostra inoltre quanto un portafoglio noto e ricostruibile attraverso comunicazioni pubbliche possa diventare vulnerabile nelle fasi di stress. Quando molti operatori conoscono le posizioni più affollate, la necessità di vendere per soddisfare i margini può amplificare la pressione sui prezzi.

“Le liquidazioni forzate di portafogli con leva e affollati hanno storicamente coinciso con estremi locali”, ha osservato SpotGamma nella ricostruzione citata da FinanceFeeds.

Il mercato ora osserva Citadel e il fondo

Citadel si trova ora a gestire un insieme di posizioni pubbliche acquistate in blocco, mentre Situational Awareness LP conserva attività private e cerca nuovi capitali dal 1° agosto. L’esito della raccolta offrirà un’indicazione sulla fiducia degli investitori nella gestione di Aschenbrenner.

Resta sotto osservazione anche l’eventuale effetto sui gruppi AI non quotati, inclusa Anthropic, guidata da Dario Amodei. Il legame personale tra Aschenbrenner e Avital Balwit, chief of staff di Amodei, rende il contesto particolarmente seguito dal mercato.

Per il settore, il punto centrale non è solo la direzione dell’AI, ma la sostenibilità finanziaria delle posizioni costruite per intercettarla.

FAQ

Chi ha acquistato il portafoglio del fondo?

Sì, Citadel di Ken Griffin ha comprato l’intero portafoglio pubblico, long e short, prima dell’apertura del 30 luglio.

Perché Situational Awareness ha venduto?

Sì, la vendita è seguita a perdite nei titoli AI e a margin call di Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Bank of America.

Quali titoli erano maggiormente esposti?

Sì, tra le principali esposizioni figuravano Bloom Energy, SanDisk, CoreWeave, IREN, Micron e altri operatori delle infrastrutture AI.

Il fondo ha chiuso definitivamente?

No, Situational Awareness LP non risulta chiuso: mantiene attività private e ha invitato impegni di capitale a partire dal 1° agosto.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: FinanceFeeds e The Cryptonomist.