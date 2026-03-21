Home / NEWS / Idf avverte sulla capacità dei missili iraniani di colpire Roma e Parigi

Missili iraniani in grado di colpire Roma, Parigi e Berlino secondo Israele

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, tenente generale Eyal Zamir, ha avvertito che i missili iraniani possono colpire direttamente le capitali europee, tra cui Roma, Parigi e Berlino.

Le dichiarazioni arrivano dopo il lancio da parte dell’Iran di un missile balistico a lunga gittata, stimata in circa 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano nei pressi dell’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

L’allarme israeliano, riportato dal Times of Israel, rilancia il dibattito sulla sicurezza strategica europea nel contesto dell’escalation regionale e del rafforzamento del programma missilistico di Teheran.

In sintesi:

Per Israele, i missili iraniani possono colpire direttamente Roma, Parigi e Berlino.

Teheran ha testato un missile con gittata stimata in 4.000 chilometri.

L’obiettivo simulato era legato a interessi americani vicino a Diego Garcia.

L’episodio riapre il tema della vulnerabilità strategica dell’Europa.

Le capacità missilistiche iraniane e l’allarme di Eyal Zamir

Le parole del generale Eyal Zamir si inseriscono in un quadro di crescente preoccupazione israeliana verso l’evoluzione del programma missilistico dell’Iran. Secondo Zamir, la gittata dei vettori sviluppati da Teheran consente di raggiungere in tiro diretto le principali capitali dell’Europa occidentale.

Il recente lancio di un missile balistico a lungo raggio verso un obiettivo americano collegato alla base strategica di Diego Garcia dimostra, per lo Stato ebraico, un salto qualitativo nelle capacità operative iraniane.

Una gittata di circa 4.000 chilometri copre un arco geografico che comprende il Medio Oriente, parte dell’Africa orientale e una porzione significativa del continente europeo, includendo Roma, Parigi e Berlino. Per gli analisti militari, ciò rafforza la dimensione extra-regionale della minaccia, trasformandola da rischio prevalentemente mediorientale a fattore di instabilità anche per la sicurezza euro-atlantica.

Implicazioni strategiche per l’Europa e scenari futuri

L’avvertimento di Eyal Zamir costringe le capitali europee a valutare con maggiore urgenza la combinazione fra difesa antimissile, deterrenza e diplomazia verso l’Iran.

La possibilità teorica che vettori iraniani raggiungano il cuore dell’Unione europea impone una revisione delle priorità di investimento in sistemi di intercettazione e allerta precoce, in coordinamento con Nato e Stati Uniti.

Parallelamente, le potenze europee restano chiamate a bilanciare pressione politica e canali negoziali sul dossier nucleare e missilistico di Teheran. La capacità di prevenire una corsa regionale agli armamenti dipenderà anche dalla coesione europea nel definire linee rosse credibili e strumenti di risposta coordinati.

FAQ

I missili iraniani possono davvero colpire Roma, Parigi e Berlino?

Sì, secondo Israele la gittata dichiarata, attorno ai 4.000 chilometri, rende teoricamente raggiungibili Roma, Parigi e Berlino da piattaforme iraniane.

Perché Diego Garcia è un obiettivo strategico per l’Iran?

Perché ospita una base americana chiave nell’Oceano Indiano, fondamentale per proiezione di forza, logistica e deterrenza regionale di Washington.

Qual è la risposta militare possibile dell’Europa alla minaccia iraniana?

Consiste nel potenziamento di sistemi antimissile integrati con Nato, migliorando radar, intercettori e catene di comando congiunte, oltre alla cooperazione d’intelligence.

Questo sviluppo missilistico è collegato al programma nucleare iraniano?

Sì, è considerato complementare: vettori sempre più performanti potrebbero, in futuro, trasportare anche testate non convenzionali, aumentando il potenziale deterrente di Teheran.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su queste dichiarazioni?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.