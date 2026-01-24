Maltempo investe l’Italia, piogge insistenti e nubifragi in arrivo: cosa aspettarsi nelle prossime ore secondo esperti

Weekend di pioggia, maltempo sull’Italia oggi e domani: le previsioni

Piogge diffuse e neve a bassa quota

L’ennesima perturbazione investirà gran parte del Paese tra oggi e domani, con precipitazioni insistenti dal Nord alle regioni tirreniche. Le aree più esposte saranno la Pianura Padana occidentale, il versante ligure e l’alto Tirreno, dove sono attesi rovesci intensi e accumuli localmente significativi.

La colonna d’aria più fredda favorirà nevicate fino a quote molto basse sulle regioni settentrionali, con fiocchi possibili su **Torino** e fenomeni misti su **Milano**, mentre nelle campagne lombarde e piemontesi la neve potrà risultare più consistente. Sulle Alpi centro-occidentali gli apporti nevosi torneranno utili per il manto stagionale e per gli impianti in quota.

Nel corso delle prossime 24 ore le piogge si estenderanno rapidamente verso il Centro e il Sud, con un graduale ma diffuso peggioramento anche su **Toscana**, **Lazio** e **Campania**, dove non si escludono locali criticità idrogeologiche nelle zone interne e sui litorali più esposti.

Temperature, venti e rischio temporali

Il passaggio frontale sarà accompagnato da un generale calo termico sulle regioni settentrionali, con valori massimi di pochi gradi sopra lo zero nelle principali città padane e sensazione di freddo accentuata dall’umidità. Al Centro-Sud, invece, i termometri resteranno su valori prossimi alle medie stagionali, con lievi rialzi sulle estreme regioni meridionali.

I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con rinforzi di scirocco e libeccio su **Mar Ligure**, **Tirreno** e **Canale di Sicilia**, generando mareggiate lungo le coste esposte e condizioni difficili per il traffico marittimo. I bacini centro-meridionali saranno i più mossi, con onde fino a 3-4 metri sulle aree aperte.

Tra la sera e la notte non si escludono temporali sparsi su **Lazio**, **Campania**, **Calabria tirrenica** e nord della **Sicilia**, localmente accompagnati da raffiche di vento e grandinate di piccola dimensione, specie in prossimità dei sistemi temporaleschi più organizzati.

Prossima settimana e impatto sulle montagne

Dalla giornata di martedì nuove perturbazioni raggiungeranno la penisola, prolungando la fase di instabilità con un’alternanza di piogge, rovesci e nevicate a bassa quota per buona parte della settimana. Il flusso atlantico rimarrà attivo, mantenendo l’inverno su binari dinamici e spesso perturbati.

Le montagne del Nord, in particolare le Alpi centro-orientali, beneficeranno di nuovi apporti nevosi dopo un avvio di stagione avaro di precipitazioni solide. Le nevicate in quota rappresentano un segnale positivo in vista dei **Giochi Olimpici di Milano-Cortina**, con accumuli più consistenti attesi oltre i 1200-1500 metri a seconda dei versanti.

Le isole maggiori, **Sicilia** e **Sardegna**, dopo i danni provocati dal ciclone **Harry**, resteranno ancora esposte a piogge e temporali locali, seppur con fenomeni meno estremi rispetto ai giorni scorsi. Il vortice si è ormai allontanato verso la **Grecia**, ma le nuove onde perturbate manterranno il rischio di rovesci e mare agitato sui settori occidentali e meridionali.

FAQ

D: Dove pioverà di più tra oggi e domani?

R: I maggiori accumuli sono attesi tra Nord-Ovest, alto Tirreno, **Toscana**, **Lazio** e aree interne di **Campania** e **Calabria tirrenica**.

D: È prevista neve in pianura al Nord?

R: Fiocchi sono possibili su **Torino** e localmente su **Milano**, ma con accumuli più significativi solo nelle campagne e alle basse colline limitrofe.

D: Come cambieranno le temperature nel weekend?

R: Al Nord i valori caleranno di qualche grado, mentre al Centro-Sud resteranno stabili o in lieve aumento per i venti meridionali.

D: Il maltempo durerà anche la prossima settimana?

R: Sì, da martedì sono attese nuove perturbazioni con altre piogge e nevicate a bassa quota su parte del Nord e del Centro.

D: Cosa significa per le montagne e la stagione sciistica?

R: Le nuove nevicate miglioreranno il manto sulle Alpi, soprattutto nelle aree interessate dai futuri **Giochi Olimpici di Milano-Cortina**.

D: Qual è la situazione per Sicilia e Sardegna dopo il ciclone Harry?

R: Le isole affronteranno ancora piogge e locali temporali, ma con intensità inferiore rispetto al passaggio di **Harry**.

D: I venti saranno un problema per i trasporti?

R: I rinforzi di scirocco e libeccio potranno creare disagi ai collegamenti marittimi sui bacini tirrenici e nel **Canale di Sicilia**.

D: Qual è la fonte delle previsioni meteorologiche citate?

R: Le indicazioni sono basate sulle analisi del meteorologo **Mattia Gussoni** per **iLMeteo.it**, riportate dall’agenzia **Adnkronos**.