Maltempo investe l’Italia, piogge insistenti e nubifragi in arrivo: cosa aspettarsi nelle prossime ore secondo esperti

Maltempo investe l’Italia, piogge insistenti e nubifragi in arrivo: cosa aspettarsi nelle prossime ore secondo esperti

Weekend di pioggia, maltempo sull’Italia oggi e domani: le previsioni

Piogge diffuse e neve a bassa quota

L’ennesima perturbazione investirà gran parte del Paese tra oggi e domani, con precipitazioni insistenti dal Nord alle regioni tirreniche. Le aree più esposte saranno la Pianura Padana occidentale, il versante ligure e l’alto Tirreno, dove sono attesi rovesci intensi e accumuli localmente significativi.

La colonna d’aria più fredda favorirà nevicate fino a quote molto basse sulle regioni settentrionali, con fiocchi possibili su **Torino** e fenomeni misti su **Milano**, mentre nelle campagne lombarde e piemontesi la neve potrà risultare più consistente. Sulle Alpi centro-occidentali gli apporti nevosi torneranno utili per il manto stagionale e per gli impianti in quota.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Nel corso delle prossime 24 ore le piogge si estenderanno rapidamente verso il Centro e il Sud, con un graduale ma diffuso peggioramento anche su **Toscana**, **Lazio** e **Campania**, dove non si escludono locali criticità idrogeologiche nelle zone interne e sui litorali più esposti.

Temperature, venti e rischio temporali

Il passaggio frontale sarà accompagnato da un generale calo termico sulle regioni settentrionali, con valori massimi di pochi gradi sopra lo zero nelle principali città padane e sensazione di freddo accentuata dall’umidità. Al Centro-Sud, invece, i termometri resteranno su valori prossimi alle medie stagionali, con lievi rialzi sulle estreme regioni meridionali.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con rinforzi di scirocco e libeccio su **Mar Ligure**, **Tirreno** e **Canale di Sicilia**, generando mareggiate lungo le coste esposte e condizioni difficili per il traffico marittimo. I bacini centro-meridionali saranno i più mossi, con onde fino a 3-4 metri sulle aree aperte.

Tra la sera e la notte non si escludono temporali sparsi su **Lazio**, **Campania**, **Calabria tirrenica** e nord della **Sicilia**, localmente accompagnati da raffiche di vento e grandinate di piccola dimensione, specie in prossimità dei sistemi temporaleschi più organizzati.

Prossima settimana e impatto sulle montagne

Dalla giornata di martedì nuove perturbazioni raggiungeranno la penisola, prolungando la fase di instabilità con un’alternanza di piogge, rovesci e nevicate a bassa quota per buona parte della settimana. Il flusso atlantico rimarrà attivo, mantenendo l’inverno su binari dinamici e spesso perturbati.

Le montagne del Nord, in particolare le Alpi centro-orientali, beneficeranno di nuovi apporti nevosi dopo un avvio di stagione avaro di precipitazioni solide. Le nevicate in quota rappresentano un segnale positivo in vista dei **Giochi Olimpici di Milano-Cortina**, con accumuli più consistenti attesi oltre i 1200-1500 metri a seconda dei versanti.

Le isole maggiori, **Sicilia** e **Sardegna**, dopo i danni provocati dal ciclone **Harry**, resteranno ancora esposte a piogge e temporali locali, seppur con fenomeni meno estremi rispetto ai giorni scorsi. Il vortice si è ormai allontanato verso la **Grecia**, ma le nuove onde perturbate manterranno il rischio di rovesci e mare agitato sui settori occidentali e meridionali.

FAQ

D: Dove pioverà di più tra oggi e domani?
R: I maggiori accumuli sono attesi tra Nord-Ovest, alto Tirreno, **Toscana**, **Lazio** e aree interne di **Campania** e **Calabria tirrenica**.

D: È prevista neve in pianura al Nord?
R: Fiocchi sono possibili su **Torino** e localmente su **Milano**, ma con accumuli più significativi solo nelle campagne e alle basse colline limitrofe.

D: Come cambieranno le temperature nel weekend?
R: Al Nord i valori caleranno di qualche grado, mentre al Centro-Sud resteranno stabili o in lieve aumento per i venti meridionali.

D: Il maltempo durerà anche la prossima settimana?
R: Sì, da martedì sono attese nuove perturbazioni con altre piogge e nevicate a bassa quota su parte del Nord e del Centro.

D: Cosa significa per le montagne e la stagione sciistica?
R: Le nuove nevicate miglioreranno il manto sulle Alpi, soprattutto nelle aree interessate dai futuri **Giochi Olimpici di Milano-Cortina**.

D: Qual è la situazione per Sicilia e Sardegna dopo il ciclone Harry?
R: Le isole affronteranno ancora piogge e locali temporali, ma con intensità inferiore rispetto al passaggio di **Harry**.

D: I venti saranno un problema per i trasporti?
R: I rinforzi di scirocco e libeccio potranno creare disagi ai collegamenti marittimi sui bacini tirrenici e nel **Canale di Sicilia**.

D: Qual è la fonte delle previsioni meteorologiche citate?
R: Le indicazioni sono basate sulle analisi del meteorologo **Mattia Gussoni** per **iLMeteo.it**, riportate dall’agenzia **Adnkronos**.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com