Home / NEWS / Superenalotto jackpot record da 147 milioni come investirlo tra arte, solidarietà e sicurezza finanziaria

Jackpot SuperEnalotto record mondiale da 146,7 milioni: cosa significa davvero

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto oggi, giovedì 9 aprile 2026, la quota record di 146,7 milioni di euro, rendendo l’Italia il Paese con il montepremi più alto al mondo tra le lotterie internazionali.

Secondo i dati Agipronews, il premio ha superato i jackpot di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e MegaMillions.

Questo primato arriva in un giorno simbolico, in cui si ricordano i 53 anni dalla scomparsa di Pablo Picasso, e riapre il dibattito su impatto economico, sogni e responsabilità legate a una vincita potenzialmente storica per un singolo giocatore o per un sistema di gioco collettivo.

In sintesi:

Jackpot SuperEnalotto a 146,7 milioni di euro, il più alto al mondo oggi.

a 146,7 milioni di euro, il più alto al mondo oggi. Montepremi superiore a Eurojackpot , EuroMillions , Powerball e MegaMillions .

, , e . Valore paragonabile ai capolavori di Pablo Picasso battuti nelle principali aste mondiali.

battuti nelle principali aste mondiali. Vincita in grado di coprire spese energetiche e alimentari per decine di migliaia di famiglie.

Un jackpot da primato tra arte, economia reale e numeri record

Il montepremi da 146,7 milioni colloca il SuperEnalotto al vertice delle lotterie globali, oltrepassando i jackpot in corso di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e MegaMillions.

Per misurarne il peso economico, basta un confronto con il mercato dell’arte: una somma simile consentirebbe l’acquisto di un capolavoro assoluto di Pablo Picasso, autore di record d’asta entrati nella storia.

Opere come Les Femmes d’Alger sono state vendute per 179,4 milioni di dollari (circa 155 milioni di euro), Fillette à la corbeille fleurie per 115 milioni di dollari (circa 99 milioni di euro) e Nude, Green Leaves and Bust per 106,4 milioni di dollari (quasi 92 milioni di euro).

Traslato nella vita quotidiana, un colpo da 146,7 milioni potrebbe coprire le bollette di luce e gas per circa 50mila famiglie italiane per un anno.

Equivarrebbe inoltre a oltre 2 milioni di pieni di carburante, ipotizzando un rifornimento medio da 70 euro, o alla spesa alimentare annuale di circa 25mila nuclei familiari.

In un contesto di inflazione e caro-energia, la dimensione del jackpot assume così una valenza simbolica: da sogno individuale a indicatore della distanza crescente tra fortuna casuale e difficoltà economiche diffuse.

Dalla sestina vincente alla storia delle grandi vincite italiane

La combinazione estratta questa sera potrà cambiare la vita di un singolo giocatore o di un gruppo organizzato, ma avrà comunque un posto assicurato nella storia delle grandi vincite italiane.

In questa data che ricorda l’immortalità artistica di Pablo Picasso, il jackpot del SuperEnalotto offre la possibilità di “dipingere” un futuro radicalmente diverso, tra investimenti, filantropia e pianificazione patrimoniale di lungo periodo.

Chi centrerà la sestina non incasserà soltanto un premio eccezionale: dovrà anche affrontare scelte complesse su gestione finanziaria, tutela della privacy e impatto sociale di una ricchezza improvvisa, temi sempre più centrali nel dibattito su gioco e responsabilità.

FAQ

Quanto vale oggi il jackpot del SuperEnalotto?

Il jackpot del SuperEnalotto vale oggi 146,7 milioni di euro, risultando il montepremi più alto al mondo tra le principali lotterie.

Il jackpot SuperEnalotto è superiore a Eurojackpot ed EuroMillions?

Sì, il montepremi attuale del SuperEnalotto ha superato i jackpot in corso di Eurojackpot e EuroMillions, secondo i dati Agipronews.

Cosa si può comprare con 146,7 milioni di euro?

La cifra consente potenzialmente l’acquisto di un grande capolavoro di Pablo Picasso o la copertura di spese energetiche per circa 50mila famiglie.

Quanti pieni di carburante copre il jackpot SuperEnalotto?

Il jackpot può finanziare oltre 2 milioni di pieni di carburante, ipotizzando un rifornimento medio di 70 euro per ogni pieno.

Quali sono le fonti delle informazioni su jackpot e confronti economici?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.