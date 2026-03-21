Home / NEWS / Israele prepara nuova fase del conflitto con l’Iran, offensiva destinata a protrarsi ancora a lungo

Israele annuncia settimane di guerra contro Iran e intensificazione in Libano

Un alto funzionario politico israeliano, citato da Ynet, ha annunciato che la guerra di Israele contro l’Iran continuerà per settimane, con una proroga di almeno altre due settimane. L’escalation coinvolge anche il fronte libanese, dove i funzionari della sicurezza prevedono un’imminente intensificazione delle operazioni contro Hezbollah. L’area interessata resta il Medio Oriente, in particolare Iran e Libano meridionale, lungo il fiume Litani. La decisione, maturata nelle ultime ore, mira a infliggere danni “gravi e profondi” alle capacità di lancio di razzi e missili del movimento sciita libanese, in un quadro regionale già estremamente instabile.

In sintesi:

Israele prevede di prolungare la guerra contro l’Iran di almeno due settimane.

Il centro di gravità delle operazioni resterà l’Iran nel breve periodo.

In Libano è attesa una rapida e forte intensificazione contro Hezbollah.

Obiettivo militare: arretrare le capacità missilistiche di Hezbollah oltre il fiume Litani.

Focus militare su Iran e Libano e obiettivi contro Hezbollah

Secondo le fonti citate da Ynet, per ora il “centro di gravità” dell’azione militare israeliana resterà l’Iran, considerato il principale vettore strategico e logistico di Hezbollah. Parallelamente, però, è già pianificata una significativa intensificazione dell’operazione in Libano, con un salto di livello rispetto ai raid condotti finora.

I funzionari della sicurezza israeliana affermano che Hezbollah subirà “colpi duri” che finora l’esercito aveva evitato di infliggere, lasciando intendere un ampliamento della lista di obiettivi sensibili, inclusi depositi, infrastrutture di comando e piattaforme di lancio.

L’azione è descritta come “molto potente”, con l’intento di provocare un “danno grave e profondo” alla capacità del gruppo di lanciare razzi e missili verso il territorio israeliano. Pur riconoscendo che non sarà possibile azzerare completamente l’arsenale di Hezbollah, gli apparati militari puntano a creare “una netta distanza oltre il fiume Litani”, riproponendo di fatto l’obiettivo storico di spingere le capacità offensive del gruppo più a nord.

Prospettive regionali e possibili conseguenze strategiche future

Il prolungamento della campagna contro l’Iran e la promessa di una fase “molto potente” in Libano indicano una strategia israeliana orientata al logoramento prolungato di Hezbollah e dei suoi sponsor regionali.

Questa dinamica rischia però di allargare il conflitto, innescando reazioni a catena su più fronti mediorientali e aumentando la pressione diplomatica su Israele e sugli attori internazionali coinvolti.

Sul medio periodo, l’esito dell’operazione oltre il fiume Litani sarà cruciale per ridefinire gli equilibri di deterrenza tra Israele, Iran e gli alleati del cosiddetto “asse della resistenza”, con inevitabili ricadute sulle trattative politiche e di sicurezza nell’area.

FAQ

Per quanto tempo Israele prevede di proseguire la guerra contro l’Iran?

Secondo il funzionario politico israeliano citato da Ynet, la guerra contro l’Iran continuerà “per settimane”, con almeno altre due settimane già preventivate.

Qual è l’obiettivo dichiarato di Israele contro Hezbollah in Libano?

Israele mira a infliggere danni “gravi e profondi” alle capacità di Hezbollah di lanciare razzi e missili, spingendo tali capacità oltre il fiume Litani.

Il centro di gravità delle operazioni resterà l’Iran o si sposterà sul Libano?

I funzionari della sicurezza indicano che, per ora, il centro di gravità resterà l’Iran, ma l’operazione militare in Libano “si intensificherà presto”.

Israele punta a eliminare completamente i missili di Hezbollah?

No, le fonti ammettono che Hezbollah non rimarrà senza missili; l’obiettivo è ridurre drasticamente portata e prossimità rispetto al confine israeliano.

Qual è la fonte originaria delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.