22 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / L’AI spinge i lavoratori tech verso i sindacati

La notizia in sintesi

The Guardian analizza la crescita dei sindacati nel settore tecnologico.

analizza la crescita dei sindacati nel settore tecnologico. L’intelligenza artificiale alimenta timori su licenziamenti, carichi e controllo del lavoro.

Dipendenti di Meta e Google DeepMind nel Regno Unito tentano di organizzarsi.

e nel Regno Unito tentano di organizzarsi. I contratti sindacali puntano a regolamentare IA, esternalizzazioni e sicurezza occupazionale.

Riassunto generato con AI

L’IA cambia il rapporto tra tech worker e sindacati

I lavoratori tecnologici, dalle grandi piattaforme della Silicon Valley alle aziende britanniche, stanno rivalutando il sindacato mentre l’intelligenza artificiale modifica occupazione, carichi di lavoro e potere decisionale nelle imprese. Secondo The Guardian, nelle ultime ore del dibattito sull’IA emergono iniziative di organizzazione tra dipendenti di Google DeepMind e Meta nel Regno Unito, preoccupati sia dai tagli sia dagli impieghi dei prodotti, inclusi quelli militari o rivolti al monitoraggio della produttività.

La spinta nasce da una trasformazione concreta: lavoratori che sviluppano o utilizzano l’IA riferiscono maggiore esposizione a licenziamenti, sorveglianza e mansioni aggiuntive. La richiesta non riguarda soltanto la difesa del posto, ma la possibilità di incidere sulle scelte aziendali che governano prodotti ed esperienza lavorativa.

Un dipendente di Meta, rimasto anonimo per timore di ritorsioni, ha spiegato che il sindacato serve ad avere voce “in tutte le operazioni dell’azienda, dai prodotti all’esperienza dei dipendenti”. Dopo i tagli di migliaia di posti a maggio e un programma pilota di tracciamento delle attività, alcuni addetti hanno percepito uno spostamento di potere verso il datore di lavoro.

Dai licenziamenti alle tutele negoziate

Il fenomeno non è nato con l’IA, ma la sua diffusione sembra accelerarlo. L’Alphabet Workers Union rappresenta oltre 1.400 lavoratori di Google, YouTube e Waymo; nell’ultimo anno la partecipazione alle azioni collettive è cresciuta. La petizione sulla sicurezza del lavoro ha raccolto 4.500 firme ed è stata consegnata ai dirigenti la scorsa settimana, mentre le azioni sindacali in Alphabet sono raddoppiate nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Emma Jackson, responsabile comunicazione dell’AWU, sostiene che nell’era dell’IA i dipendenti necessitano più che mai di una partecipazione effettiva alle decisioni aziendali. Google DeepMind ha dichiarato di essere nelle “prime fasi” del riconoscimento del sindacato e di voler continuare il confronto in buona fede; Meta non ha commentato.

Per John Chadfield, cofondatore di United Tech and Allied Workers, il settore ha perso l’idea di immunità che derivava da retribuzioni elevate e mobilità professionale. Simone Robutti, della Tech Workers Coalition, osserva che oggi, salvo poche eccezioni, gli addetti tech sono sostituibili come altri lavoratori. È un mutamento rilevante: il tradizionale prestigio professionale non sostituisce il potere negoziale collettivo.

Un sondaggio tra lavoratori IT dei campus dell’Università della California segnala che il 65% ha assunto più lavoro per una posizione vacante e solo il 22% si sente sicuro del proprio impiego. Max Belasco, analista alla University of California, Los Angeles School of Law, afferma che i manager si aspettano che l’IA colmi le lacune, ma le persone finiscono per lavorare di più.

La portavoce Heather Hansen ha replicato che il sistema universitario intende usare l’IA in modo responsabile, considerando esigenze operative, privacy, sicurezza e politiche interne. Il confronto mostra come l’IA non sia solo una questione tecnica: diventa materia di condizioni contrattuali e responsabilità organizzativa.

Precedenti contrattuali oltre la Silicon Valley

I precedenti indicano quali tutele possano essere negoziate. In ZeniMax, controllata da Microsoft, il contratto dei tester di qualità finalizzato nel 2025 include protezioni su uso dell’IA, esternalizzazioni e straordinari. Quando Microsoft ha tagliato migliaia di posti in estate, le indennità di licenziamento erano già definite dall’accordo.

Autumn Mitchell, tester licenziata da ZeniMax, sottolinea che il sindacato garantisce diritti negoziali anche sui licenziamenti. Kickstarter, sindacalizzata dal 2020, ha invece ottenuto nel 2025 settimana di quattro giorni, salario minimo, limiti alla sostituzione con appaltatori e il divieto per il management di rimpiazzare ruoli con l’IA.

Il segnale può estendersi fuori dal tech: National Nurses United contesta l’uso dell’IA clinica e Sag-Aftra ha contrastato la sostituzione dei creativi. Per la psicologa organizzativa Katie Hawkes, l’organizzazione è spesso il segnale che i canali interni non vengono più ritenuti sufficienti.

FAQ

Perché i tech worker si stanno sindacalizzando?

Sì, soprattutto per affrontare licenziamenti, carichi crescenti, sorveglianza e decisioni sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Quali aziende britanniche sono coinvolte?

Sì, i tentativi di organizzazione citati riguardano lavoratori di Google DeepMind e Meta nel Regno Unito.

Quante firme ha raccolto la petizione AWU?

Sì, la petizione dell’Alphabet Workers Union sulla sicurezza del lavoro ha raccolto 4.500 firme.

Quali tutele IA prevede il contratto Kickstarter?

Sì, l’accordo del 2025 impedisce al management di sostituire ruoli lavorativi con l’intelligenza artificiale.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.