20 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Hoskinson vuole portare sulla rete Cardano i Bitcoin inattivi

La notizia in sintesi

Cardano punta alla finanza decentralizzata basata su Bitcoin con il progetto Pogun.

punta alla finanza decentralizzata basata su Bitcoin con il progetto Pogun. Charles Hoskinson vuole rendere ADA la componente tecnica delle transazioni Bitcoin-DeFi.

vuole rendere ADA la componente tecnica delle transazioni Bitcoin-DeFi. Il piano prevede credito, rendimenti e un bridge BitVM nel corso del 2026.

Restano aperti i rischi legati ad adozione, liquidità, concorrenza ed esecuzione.

(Riassunto generato con AI)

Cardano cerca capitali Bitcoin attraverso Pogun

Cardano e il fondatore Charles Hoskinson puntano nel 2026 a intercettare una quota del capitale detenuto in Bitcoin attraverso Pogun, piattaforma progettata per offrire credito, rendimenti e strumenti di privacy senza custodia centralizzata. L’obiettivo è portare gli utenti Bitcoin nell’infrastruttura Cardano, facendo di ADA il carburante tecnico necessario per ogni operazione.

La tesi nasce dalla quota di Bitcoin inattiva nei wallet, stimata nel testo fonte in circa 1.600 miliardi di dollari: un patrimonio che non dispone nativamente di funzioni di prestito o finanza decentralizzata. Hoskinson ritiene che Cardano possa colmare questo spazio con un approccio incentrato sulla sicurezza e sul controllo degli asset.

Per ADA, il motivo strategico è chiaro: trasformare l’utilizzo della rete in domanda legata alle commissioni, non esclusivamente alla speculazione.

Il modello tecnico e le principali incognite

Pogun è articolato in tre fasi previste nel 2026: un mercato del credito senza marginazione nel secondo trimestre, un’applicazione dedicata ai rendimenti nel terzo e un bridge basato su BitVM nel quarto. Quest’ultimo dovrebbe consentire il trasferimento di Bitcoin verso l’infrastruttura Cardano riducendo il rischio di custodia associato ai prodotti Bitcoin wrapped.

Il progetto si appoggia anche a Midnight, partner chain orientata alla privacy, e al modello contabile EUTXO di Cardano, con una discendenza progettuale comune al sistema UTxO di Bitcoin. Secondo la ricostruzione di crypto.news, la somiglianza tecnica è parte dell’argomento con cui Cardano si propone come ambiente adatto alla Bitcoin-DeFi.

Il nodo economico resta però rilevante: gli utenti Bitcoin dovrebbero pagare commissioni in ADA senza percepirne direttamente l’uso. Questo genera domanda meccanica per il token, ma non risolve automaticamente la domanda di ADA come asset da detenere.

La strategia arriva mentre ADA è indicato circa il 94% sotto il massimo del 2021 e la finanza decentralizzata di Cardano viene descritta con un valore totale bloccato attorno a 1,1 miliardi di dollari in alcuni momenti. La concorrenza di layer-2 Bitcoin, protocolli su Ethereum e iniziative native Bitcoin rende decisiva la capacità di attirare liquidità reale.

Il test sarà l’adozione effettiva

Per Charles Hoskinson, Bitcoin-DeFi non è un semplice ampliamento dell’offerta: è una risposta alla difficoltà di Cardano nel convertire capacità ingegneristica in capitale e utenti. La proposta di finanziamento della tesoreria ha citato circa 12,3 milioni di ADA per l’iniziativa, all’interno di un pacchetto più ampio.

Il risultato dipenderà dalla consegna e dall’integrazione delle varie componenti. Se credito e rendimenti produrranno volumi Bitcoin significativi, ADA potrà beneficiare delle commissioni; in caso contrario, Pogun rischia di restare un’infrastruttura tecnicamente ambiziosa ma con impatto limitato sull’ecosistema.

FAQ

Che cos’è Pogun su Cardano?

Sì, Pogun è la piattaforma delineata per portare credito, rendimenti e strumenti Bitcoin-DeFi nell’infrastruttura di Cardano.

Perché Pogun richiede ADA?

Sì, ogni transazione del sistema richiederebbe ADA come componente per le commissioni, anche se l’utente Bitcoin non ne vedrebbe direttamente l’impiego.

Quali sono le fasi previste nel 2026?

Sì, il piano indica credito senza marginazione nel secondo trimestre, rendimenti nel terzo trimestre e bridge BitVM nel quarto trimestre.

Quale ruolo ha Midnight nel progetto?

Sì, Midnight dovrebbe agire come livello di coordinamento riservato, permettendo l’uso di strumenti DeFi senza esporre pubblicamente le posizioni.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.