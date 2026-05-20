20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Grande Fratello Vip finale cala negli ascolti, interviene il regista

Finale del Grande Fratello Vip, perché gli ascolti Auditel sono in ritardo

Chi ha cercato questa mattina i dati di ascolto della finale del Grande Fratello Vip su Canale 5 non li ha trovati.

Il rilevamento Auditel, solitamente disponibile entro le 10:00, è slittato al tardo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026.

Il ritardo, comunicato ufficialmente da Auditel e rilanciato dal sito di Davide Maggio, è dovuto a un problema tecnico nel processo di elaborazione dei dati.

La mancata pubblicazione ha alimentato curiosità su un’edizione chiusa ieri con la vittoria di Alessandra Mussolini e una media stagionale attorno al 16,6% di share, spingendo gli addetti ai lavori a riflettere sul peso reale dei numeri rispetto alla qualità del prodotto televisivo.

In sintesi:

Ritardo tecnico Auditel sui dati della finale del Grande Fratello Vip .

. Davide Maggio anticipa lo slittamento al tardo pomeriggio su X.

anticipa lo slittamento al tardo pomeriggio su X. Il regista Alessio Pollacci invita a giudicare i contenuti, non solo lo share.

invita a giudicare i contenuti, non solo lo share. Edizione chiusa con la vittoria netta di Alessandra Mussolini.

Ritardo Auditel, le reazioni di Davide Maggio e del regista Pollacci

Lo slittamento dei dati Auditel è stato reso pubblico da Davide Maggio, che su X ha riportato la comunicazione ufficiale: “A causa di un inconveniente tecnico in fase di risoluzione, il rilascio dei Dati Auditel avverrà nel tardo pomeriggio”.

Un cortocircuito raro per il sistema di rilevazione che alimenta ogni mattina analisi, titoli e confronti tra reti.

A intervenire è stato anche Alessio Pollacci, storico regista del Grande Fratello, che ha firmato la regia dell’ultima edizione.

Sui social ha invitato a spostare lo sguardo dal mero volume di pubblico alla qualità editoriale: “A maggior ragione, visto il ritardo dei dati Auditel, ripetete con me: ‘Non giudicate IN QUANTI hanno visto il #gfvip, ma giudicate COSA avete visto’. Grazie per il calore e la partecipazione, personalmente mi sono molto divertito”.

Rispondendo a un utente, Pollacci ha aggiunto: “Ovvio che un bel dato farebbe piacere, ma siamo molto soddisfatti di ciò che è andato in onda. Tutto qua”.

L’edizione arrivava alla finale con una media del 16,6% di share fino alla semifinale, un risultato solido per un reality longevo, sostenuto anche dall’ampia discussione online: lo stesso account ufficiale Grande Fratello ha celebrato su X scrivendo: “Ragazzi, avete spaccato il web”.

Il peso degli ascolti e il futuro del Grande Fratello Vip

Il blackout temporaneo dei dati Auditel ricorda quanto l’ecosistema televisivo italiano resti dipendente da uno strumento di misurazione unico, capace di influenzare in poche ore palinsesti, investimenti pubblicitari e reputazione dei format.

Nel caso del Grande Fratello Vip, la vittoria di Alessandra Mussolini, sempre avanti in tutti i televoti decisivi, segnala un radicamento forte nel pubblico più attivo, quello che vota e commenta sui social.

La reazione di Alessio Pollacci indica una possibile evoluzione del dibattito: affiancare ai numeri lineari di share la valutazione della qualità narrativa, dell’engagement digitale e della capacità di un reality di restare centrale nella conversazione pubblica, anche oltre l’appuntamento in prima serata.

FAQ

Perché i dati Auditel della finale del Grande Fratello Vip sono in ritardo?

I dati Auditel della finale sono stati diffusi in ritardo per un inconveniente tecnico nel processo di elaborazione, comunicato ufficialmente e risolto nel tardo pomeriggio.

Chi ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip?

Ha vinto Alessandra Mussolini, che nella serata finale ha dominato tutti i televoti decisivi, confermando un consenso netto costruito durante l’edizione.

Qual era la media di share del Grande Fratello Vip prima della finale?

La media d’ascolto del Grande Fratello Vip fino alla semifinale era intorno al 16,6% di share, dato considerato competitivo per il prime time.

Cosa ha dichiarato il regista Alessio Pollacci sugli ascolti della finale?

Alessio Pollacci ha affermato che il programma va giudicato per ciò che si è visto, non solo per quanti l’hanno seguito.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.