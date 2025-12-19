Biglietti Sanremo 2026 in vendita, parte la fase di prenotazione ufficiale per l’evento musicale

Modalità di registrazione per l’acquisto dei biglietti

Sanremo 2026 apre ufficialmente la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti, una procedura rigorosa e attentamente regolamentata, indispensabile vista la capienza limitata del Teatro Ariston. Gli interessati dovranno effettuare una registrazione online obbligatoria attraverso la piattaforma dedicata di Vivaticket S.p.A., unica autorizzata per la gestione delle vendite. Solo chi completa correttamente questa fase potrà partecipare all’estrazione casuale per aggiudicarsi i tagliandi per le serate del Festival. Di seguito, i dettagli indispensabili per seguire correttamente la procedura.

La registrazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 22 dicembre 2025 fino alle ore 18:00 dell’8 gennaio 2026, esclusivamente sul sito sanremo2026rai.vivaticket.it. Per completare l’iscrizione sarà necessario fornire con precisione i dati anagrafici:

nome e cognome ;

; data e luogo di nascita ;

; codice fiscale ;

; indirizzo email ;

; numero di telefono ;

; documento di identità valido (la persona che effettua la registrazione sarà la stessa che, in caso di selezione, acquisterà i biglietti).

Inoltre, al momento della registrazione l’utente dovrà indicare il giorno e il settore desiderato (platea o galleria) per cui intende concorrere all’acquisto del biglietto. È fondamentale ricordare che ogni partecipante può effettuare una sola registrazione: ogni duplicazione tramite dati quali numero di telefono, codice fiscale o email comporterà l’immediato blocco o l’eliminazione della registrazione multipla.

Completando correttamente questa fase, l’utente potrà accedere al sorteggio elettronico pubblico, effettuato alla presenza di un notaio, che deciderà in modo trasparente l’assegnazione dei biglietti. È importante sottolineare che la semplice registrazione non garantisce alcun diritto all’acquisto, ma abilita esclusivamente alla partecipazione alla selezione.

Date e dettagli della fase di selezione

La fase di selezione per l’assegnazione dei biglietti si svolge con una procedura trasparente e rigorosa, finalizzata a garantire l’equità nella distribuzione dei posti limitati del Teatro Ariston. A partire dal 15 gennaio e fino al 3 febbraio 2026, gli utenti che avranno completato correttamente la registrazione riceveranno una comunicazione ufficiale tramite e-mail da parte di Vivaticket S.p.A..

In questa mail, i partecipanti saranno informati sull’esito della selezione: solo i fortunati estratti potranno procedere all’acquisto dei biglietti, con un limite massimo di due tagliandi per utente. L’assegnazione dei posti avviene attraverso un sorteggio elettronico certificato, svolto sotto la supervisione di un notaio, per assicurare la massima correttezza e trasparenza del processo.

Gli utenti non selezionati non riceveranno alcuna possibilità d’acquisto, confermando così il carattere casuale e rigoroso della selezione. È essenziale monitorare le proprie caselle di posta, comprese eventuali cartelle di spam, per non perdere comunicazioni importanti che illusteranno anche tempi e modalità di pagamento e ritiro del biglietto.

Questa metodologia, accuratamente calibrata, mira a evitare abusi e garantire la più ampia accessibilità possibile al prestigioso evento, preservandone l’ordine e la sicurezza. Il sistema digitale utilizzato assicura inoltre l’impossibilità di registrazioni multiple o fraudolente, rafforzando l’integrità dell’intera operazione.

Procedura di comunicazione e acquisto dei biglietti

Dal 15 gennaio al 3 febbraio 2026, gli utenti che avranno completato regolarmente la fase di registrazione riceveranno un messaggio via e-mail da Vivaticket S.p.A., contenente l’esito della selezione per l’acquisto dei biglietti. L’e-mail notificherà esclusivamente agli estratti la possibilità di procedere con l’acquisto, fornendo dettagli precisi sulle modalità e le tempistiche per completare la transazione.

Ogni utente selezionato potrà acquistare fino a un massimo di due biglietti, scegliendo tra i posti del settore indicato al momento della registrazione (platea o galleria). Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione, il cui mancato completamento entro i termini stabiliti comporterà la decadenza del diritto d’acquisto, rendendo disponibili nuovamente i posti eventualmente non assegnati.

Il sistema di vendita mira a garantire la massima trasparenza e sicurezza, con controlli incrociati dei dati anagrafici e di identità tra quelli forniti in fase di registrazione e quelli utilizzati per l’acquisto. In questo modo, si evita il fenomeno della rivendita non autorizzata o di registrazioni multiple, assicurando che i biglietti siano destinati a un’utenza effettivamente interessata e selezionata nel rispetto delle regole ufficiali.